Adiós, gabardina, llega a Mango el plumífero calentito, cómodo y en el color en tendencia que llevarás en tus looks elegantes de invierno.

El frío (no demasiado extremo) ya está aquí y las prendas ligeras y las chaquetas de entretiempo se despiden hasta la próxima primavera para dejar paso a los abrigos más calentitos. Es el momento de sacar el arsenal invernal y apostar por tejidos y diseños que nos protejan del frío sin renunciar al glamour y los looks más estilosos. Porque sí, ir abrigada y elegante a la vez es posible.

Durante las últimas semanas, las calles han estado dominadas por bombers efecto piel, americanas oversize y las clásicas gabardinas, esas piezas que salvan cualquier look en otoño (sobre todo, si queremos darle un aire parisimo muy sofisticado). Sin embargo, cuando las temperaturas bajan de verdad, estas prendas se quedan cortas. Por muy sofisticadas que sean, no ofrecen la protección necesaria para los días más fríos. Por eso, aunque nos dé penita, ha llegado el momento de despedirse de la gabardina y darle la bienvenida a los plumíferos y chaquetas acolchadas.

Además, en Mango ha aterrizado el plumífero perfecto y con el que no echaremos de menos a nuestras adoradas gabardinas. Es cálido, cómodo y con un aire refinado que hace que no sólo sea funcional, sino también elegante. Además, llega en el color en tendencia de la temporada, el burdeos, y se antoja perfecto para combinarlo con pantalones, vaqueros, vestidos y faldas.

Adiós, negro, este invierno el color elegante es el burdeos

Si el negro y el camel han sido tradicionalmente los reyes de los looks elegantes de la temporada otoño/invierno, este año el burdeos se abre paso con fuerza (aunque siempre ha sido un color protagonista de los looks invernales). El burdeos es un tono que transmite calidez, elegancia y empoderamiento, pero con un punto muy actual que lo aleja de los clásicos. En forma de plumífero o abrigo, aporta profundidad y sofisticación, especialmente cuando se combina con prendas en tonos neutros o con matices metálicos.

Un plumífero burdeos no sólo resulta favorecedor, sino que también aporta un toque de color a un estilismo de manera discreta y es perfecto para las que buscan un aire diferente sin caer en la extravagancia. Además, tiene esa capacidad de elevar cualquier look, basta con unos pantalones anchos en tono gris, un jersey de punto beige y unas botas de tacón sensato para conseguir un conjunto de diez.

Burdeos y con el cuello subido, así es el plumífero de Mango para los looks elegantes

Lejos de la idea del clásico plumífero voluminoso y deportivo, la propuesta de Mango reinterpreta esta prenda con un toque más urbano. Su diseño acolchado ofrece un equilibrio perfecto entre una propuesta calentita y una prenda ligera. Además, su acabado está diseñado para proteger de la lluvia ligera, repeliendo las gotas y manteniendo el tejido seco durante más tiempo.

Plumífero de Mango. / Mango

Plumífero de Mango. / Mango

El corte recto dibuja una silueta estilizada y favorecedora, adaptándose tanto a looks casual como a estilismos más arreglados. Su cuello alto añade un toque de elegancia, además de proteger del viento, mientras que la capucha integrada se convierte en el mejor aliado para esos días más gélidos o lluviosos. Las mangas largas con puños elásticos garantizan que los brazos estarán calentitos y los dos bolsillos laterales con cierre de cremallera añaden un plus de funcionalidad.

Plumífero de Mango. / Mango

Plumífero de Mango. / Mango

El relleno interior es cálido y envolvente sin aportar peso excesivo y el cierre de cremallera doble permite ajustar la prenda a la silueta según el look o el momento. Todo ello en un burdeos intenso, un color que se ha convertido en el nuevo neutro del invierno. Combina igual de bien con pantalones de vestir en tonos beige o gris que con unos vaqueros oscuros y botines.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el plumífero burdeos de Mango tiene un precio de 69.99 euros.

Ref: 17017763