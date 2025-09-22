Acaba de llegar a Stradivarius y será un éxito absoluto: La parka en efecto piel con la que las mujeres de 50 modernizan sus looks.

Las temperaturas van a bajar y, cuando lo hagan, por fin podrás ponerte esa chaqueta de entretiempo con la que llavas meses soñando. El otoño es así, una estación en la que las capas y las superpocisiones nos ayudan a configurar los looks más estilosos y para la que las chaquetas (en cualquiera de sus variantes) marcan el punto de inflexión. Ahora de llevan de ante, pero también en efecto piel, y quedan igual de bien con unos vaqueros anchos, que sobre un conjunto de punto. Tienen el don de hacer que un estilismo pase de ser anodino a tener todo el rollazo del mundo y, como quedan tan bien, una vez que te las has puesto, no te las quieres quitar.

Las mujeres de 50 saben del poder que ejercen este tipo de prendas y por eso tienen entre sus prendas favoritas a las versátiles y todoterreno parkas. Al mencionarlas, seguro que se te ha venido a la mente el típico diseño en verde militar o camel que se convierte en el uniforme del otoño. Pero ni son las únicas parkas que puedes fichar ni son las favoritas de las mujeres de 50 para modernizar sus looks. Consicientes de que el efecto piel se ha convertido en la tendencia segura del otoño, ellas prefieren apostar por este tejido, con mucha más personalidad y más rompedor que otros, a la hora de subir de nivel sus looks.

Las firmas no paran de lanzar prendas en este tejido, sobre todo, bombers y chaquetas de estilo biker, pero , a la hora de marcar la diferencia con sus looks, las mujeres de 50 prefieren este diseño que acaba de llegar a Stradivarius, que va a ser un éxito. Se trata de una parka en efecto piel con un pequeño detalle que hace que sea muy favorecedora y con la que modernizar un look ipso facto. Echa un vistazo a la parka de Stradivarius y pasa de un look básico a un lookazo.

Así puedes combinar una parka en efecto piel en un look +50

La clave para que este estilismo funcione es hacer de las prendas sencilla sy minimalistas la base. Como queremos que la parka en efecto piel sea la protagonista, no conviene apostar por pizas que tengas mucha personalidad Así se pierde el mensaje del look y ninguna de las prendas termina teniendo la fuerza suficiente para ser la que marque la diferencia. En ese sentido, estas son algunas de las propuestas de looks con una parka en efecto piel si tienes más de 50.

Todo al negro : Ya sea con unos pantalones de vestir y un jersey o con un vestido de punto, el restulatdo no puede ser más rompedor. La parka añade el extra oversizer que necesita el estilismo y le puedes añadir algún tono de color a través de un pañeulo o incluso del calzado. Juega con un combo en burdeos.

: Ya sea con unos pantalones de vestir y un jersey o con un vestido de punto, el restulatdo no puede ser más rompedor. La parka añade el extra oversizer que necesita el estilismo y le puedes añadir algún tono de color a través de un pañeulo o incluso del calzado. Juega con un combo en burdeos. Con vaqueros y jersey : Un estilismo básico para el día a día que puede resultar ganador si apuestas por unos vaqueros anchitos con los que remarcar la estética grunge y una blusa de rayas en tonos celestes para darle el punto elegante.

: Un estilismo básico para el día a día que puede resultar ganador si apuestas por unos vaqueros anchitos con los que remarcar la estética grunge y una blusa de rayas en tonos celestes para darle el punto elegante. Con una falda de punto : Las faldas de punto también son tendencia y nada como combinar tejidos en un estilismo otoñal. El punto siempre es más dulce y romántico, mientras que le efecto piel tiene ese toque urbano y actual.

: Las faldas de punto también son tendencia y nada como combinar tejidos en un estilismo otoñal. El punto siempre es más dulce y romántico, mientras que le efecto piel tiene ese toque urbano y actual. Con un vestido neutro: Si quieres que el contraste sea de impacto, apuesta por un vestido sueltecito en tonos beige o crudos. Puede ser un vestido de punto, pero también en otros tejidos como el algodón o el satén.

En efecto piel y con cintura ajustable, así es la parka en efecto piel de Stradivarius con la que las mujeres de 50 modernizan sus looks

Por definición, una parka es una prenda de abrigo con un largo que puede sobrepasar la cadera, con los cuellos ssubidos y, en muchas ocasiones, con capucha. Es una pieza bastante funcional y versátil y, la mayoría de las veces, la encontramos en tonos tierra o en el característico verde militar. Por eso, cuando ha llegado este diseño a Stradivarius han saltado todas nuestras alarmas de estilo.

Parka efecto piel de Stradivarius. / stradivarius

La estructura del diseño es la misma que la de una parka al uso, pero, en lugar de ser verde y en un tejido de saco, la encontramos de color negro y en efecto piel. Este camnbio en el diseño nos encanta, porque podemos seguir apostando por la funcionalidad y hacerlo desde una perspectiva un poco más glamurosa.

Parka efecto piel de Stradivarius. / stradivarius

Con un largo que sobrepasa la cadera, esta parka tiene un punto oversizer perfecto. No es demasiado ancha, pero tampoco ajutsada, lo que tiene es un elasqtiquillo en la zona de la cintura para que ajustes la prenda a tus necesidades. La puedes llevar ancha, pero a nosotras nos gusta mucho más ajustada paa crear un efecto abombado en la parte superior.

Parka efecto piel de Stradivarius. / stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la parka en efecto piel de Stradivarius tiene un precio de 49.99 euros.

Ref: 5866/549/001