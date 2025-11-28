De mis viajes por Europa, la tendencia más llamativa es el abrigo tipo batín y este de Lefties es el que voy a fichar para copiar a las estilosas

Uno de los aspectos que más me llama la atención de viajar es ver la manera en la que entienden la moda en otros lugares. Las parisinas tienen ese savoir faire innato que se refleja en looks estrategicamente relajados, las portuguesas son expertas en hacer combinaciones inesperadas, las británicas hacen la estética college su santo y seña y las italianas son expertas en reinterpretar la elegancia atemporal. Todas ellas tienen en común el uso de una prenda y después de mi último viaje por Europa he descubierto que ellas nose abrigan con plumíferos acolchados o abrigos clásicos, ellas prefieren apostar por el icónico abrigo tipo batín.

Casi siempre en colores neutros, en mi última escapada europea veía por todas partes mujeres estilosísimas enfundadas en uno de estos abrigos elegantes, que se caracterizan por ser cruzados y contar con un cinturón que llevan bien ajustado a la cintura. La primera vez que lo vi en Milán pensé que era coincidencia, pero este patrón se repite entre las europeas con más estilo y estamos dispuestas a copiarlo. ¿Cómo? Fichando el abrigo tipo batín de Lefties con el que tener un look igual o más estiloso que el de nuestras amigas europeas.

Look con abrigo cruzado. / @ariviere

En camel y con cinturón, así es el abrigo cruzado de Lefties que arrasa entre las más estilosas de Europa

Las europeas con más estilo lo llevan en color camel y en gris y nosotras hemos encontrado en Lefties la versión que se adapta a las tendencias. Diponible tanto en gris como en camel (aunque lo preferimos en camel), el abrigo de Lefties tiene un largo hasta la rodilla y se pesenta con un corte ligeramente holgadito. Además de tener el clásico cinturón con que puedes llevar la prenda cruza y tener más estilo que las europeas, cuenta con una capucha trasera que le da un aire muy fresco y juvenil.

Abrigo cruzado de Lefties. / lefties

A la hora de combinar este abrigo puedes hacer como las europeas y llevarlo en un total look en negro o en beige. Puedes llevarlo con unos pantalones de vestir sueltecitos negro y un jersey de cuello alto, con unos pantalones de punto en beige clarito y un jersey holgadito a juego. Con un total look en gris también puede funcionar, aunque en esa opción, mejor apostar por unos jeans claritos y un jersey gris.

Abrigo cruzado de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el abriigo tipo batín de Lefties tiene un precio de 35,99 euros.

Ref: 1800/303/756