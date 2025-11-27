Soy editora de moda y estos 3 abrigos del Black Friday de Zara ya están en mi carrito: Son calentitos, elegantes y están al 40%.

Como editora de moda siempre intento estar al tanto de todas las tendencias. Bien porque me gusta la moda, bien porque necesito material para luego elaborar mis artículos. En todo este tiempo, he desarrollado una especial fijación por las prendas de abrigo y esta temporada tengo claro que las tendencias giran en torno a tres conceptos y los tres puede que se nos escapen del presupuesto. Por eso, como editora de moda, anticiparme a los descuentos de Black Friday es mi principal objetivo. Sobre todo, cuando firmas como Zara también adelantan sus ofertas y ya hay prendas que gozan del 40% de descuento (aunque no en tienda física).

Después de estudiarme los descuentos del Black Friday de Zara y tener claras cuáles son las tendencias en abrigos, tengo claros cuáles son mis fichajes y estos 3 abrigos calentitos y elegantes ya están en mi carrito. Los tres con el 40% de descuento, están dentro de las tendencias de temporada: el abrigo de pelo, el color burdeos y el efecto ante. Aunque no se dan en las tres prendas a la vez, sí que son abrigos que quedan ideales con un jersey con cenefa calentito y unos pantalones de vestir elegantes.

De ante y estilo bómber, para las chicas boho

Bomber de ante de Zara. / Zara

Las bombers nunca han dejado de llevarse, pero es cierto que esta temporada han cogido un peso importante. A diferencia de otros años, ahora la bomber bebe de otros tejidos con más cuerpo y deja el efecto acolchado para otro tipo de prendas. El ante se convierte en el tejido protagonista de este tipo de prendas, que se convierten en la opción perfecta para los estilismos boho. Este diseño de Zara lo encontramos en camel, en beige y en verde militar, nuestro favorito.

Disponible desde la talla XS hasta la Xl, la bómber de ante de Zara tenía un precio de 49,95 euros, con el decuento del Black Friday se queda en 29,97 euros.

Ref: 4344/655/716

De lana y en el color en tendencia del invierno: el burdeos

Abrigo burdeos de Zara. / Zara

Tener un abrigo de lana en el armario debería ser obligatorio. Estos diseños son muy calentitos y elegantes y marcan la diferencia de calidad con respecto a otros abrigos. Su precio suele ser bastante elevado, por lo que el Black Friday se antoja perfecto para invertir en uno de ellos. Si quieres seguir las tendencias, este diseño de Zara en un favorecedor burdeos es nuestra recomendación, aunque también lo encuentras en beige, en tostado y en negro.

Disponible desde la talla XS hasta la Xl, el abrigo burdeos de Zara tenía un precio de 59,95 euros, con el decuento del Black Friday se queda en 35,97 euros.

Ref: 3046/298/681

El abrigo de pelo que conquista a madres y e hijas

Abrigo de pelo de Zara. / Zara

Se ha convertido en la tendencia revelación de la temporada. Lo llevaban nuestras abuelas y ahora pone de acuerdo a madres e hijas porque su efecto resulta de lo más elegante. Hablamos del clásico abrigo de pelo, esta vez sintético, que puede ser una opción de compra inteligente este Black Friday. Esta opción que hemos elegido de Zara nos parece muy interesnate porque es más cortita y da mucho juego a la hora de combinarla.

Disponible desde la talla XS hasta la Xl, el abrigo de pelo de Zara tenía un precio de 89,95 euros, con el decuento del Black Friday se queda en 53,97 euros.

Ref: 4360/242/700