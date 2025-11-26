Black Friday 2025 en Inditex: Fechas confirmadas para los descuentos de Zara, Stradivarius, Lefties y el resto de firmas

El calendario de descuentos del Black Friday 2025 de Inditex ya está confirmado, estableciendo el jueves 27 de noviembre como el día clave para los compradores online que quieran adelantarse a las rebajas en firmas como Zara, Stradivarius, Bershka y otras firmas del grupo textil español. La compañía liderada por Marta Ortega mantiene su estrategia escalonada, permitiendo que los usuarios de sus aplicaciones móviles sean los primeros en acceder a las promociones, seguidos por la web y, finalmente, las tiendas físicas, que activarán sus descuentos de Black Friday el viernes 28 de noviembre.

A pesar de que la fecha oficial para los descuentos de Black Friday es este viernes, que Inditex adelante los descuentos es perfecto para que podamos planificar nuestras compras y anticiparnos al temido 'coming soon' que suele aparecer junto a los best selleres de Zara. Además, esta planificación también permite a las firmas gestionar de forma eficiente el previsible aumento de tráfico, tanto digital como físico, y ofrecer una mejor experiencia de compra.

Black Friday 2025: Estas son las fechas del grupo Inditex

Cada una de las marcas que conforman el grupo Inditex ha establecido su propio cronograma para la implementación de los descuentos del Black Friday 2025.

Zara : Los descuentos comenzarán el jueves 27 de noviembre a las 21:00 en su aplicación móvil. Posteriormente, a las 22:00, se activarán en la web, mientras que las tiendas físicas esperarán hasta el viernes 28 de noviembre para iniciar sus promociones.

: Los descuentos comenzarán en su aplicación móvil. Posteriormente, a las 22:00, se activarán en la web, mientras que las tiendas físicas esperarán hasta el viernes 28 de noviembre para iniciar sus promociones. Lefties, Stradivarius, Bershka y Pull&Bear : El esquema es similar, pero con un horario diferente. Iniciarán sus descuentos en las aplicaciones móviles el jueves 27 de noviembre a partir de las 19:00 , mientras que en sus respectivas webs se activarán a las 20:00. Las tiendas físicas esperarán hasta el viernes 28 de noviembre para sumarse a la campaña de rebajas.

: El esquema es similar, pero con un horario diferente. Iniciarán sus descuentos en las aplicaciones móviles el , mientras que en sus respectivas webs se activarán a las 20:00. Las tiendas físicas esperarán hasta el viernes 28 de noviembre para sumarse a la campaña de rebajas. Oysho : También comenzará sus descuentos el jueves 27 de noviembre en su aplicación móvil , con la web sumándose una hora después. Aunque no se han confirmado las horas exactas, es probable que sigan la estrategia de años anteriores, activando las rebajas en torno a las 20:00 y 21:00 horas respectivamente. Las tiendas físicas iniciarán sus rebajas el viernes 28 de noviembre.

: También comenzará sus descuentos el , con la web sumándose una hora después. Aunque no se han confirmado las horas exactas, es probable que sigan la estrategia de años anteriores, activando las rebajas en torno a las 20:00 y 21:00 horas respectivamente. Las tiendas físicas iniciarán sus rebajas el viernes 28 de noviembre. Massimo Dutti: La marca más premium del conglomerado textil ha confirmado que adelantará aún más sus descuentos, comenzando el miércoles 26 de noviembre a partir de las 20:00 horas tanto en su aplicación móvil como en su página web. Las tiendas físicas de Massimo Dutti se sumarán a la campaña de rebajas el jueves 27 de noviembre, un día antes que el resto de marcas del grupo.

¿Qué podemos esperar de los descuentos en Inditex?

Aunque Inditex no ha revelado oficialmente los porcentajes de descuento que aplicará durante el Black Friday 2025, la experiencia de años anteriores sugiere que podrían oscilar entre el 20% y el 40% en la mayoría de las prendas. Las rebajas suelen aplicarse a gran parte del catálogo de temporada actual, aunque habitualmente quedan excluidas las colecciones más recientes o las líneas especiales.

Los consumidores más estratégicos suelen preparar sus compras con antelación, identificando las prendas que desean adquirir antes de que comiencen los descuentos. Esta práctica resulta especialmente útil cuando se planea realizar las compras a través de la aplicación móvil o la web, donde la alta demanda puede provocar que determinados artículos o tallas se agoten rápidamente una vez iniciadas las rebajas.

Estrategia multicanal de Inditex para el Black Friday

La estrategia de Inditex para el Black Friday 2025 refleja la importancia creciente del comercio electrónico en su modelo de negocio. Al priorizar las aplicaciones móviles, la compañía reconoce el cambio en los hábitos de consumo y la preferencia de muchos clientes por realizar sus compras a través de dispositivos móviles. Esta aproximación escalonada también permite a la empresa gestionar mejor el tráfico en sus plataformas digitales, evitando posibles colapsos en los sistemas durante las primeras horas de rebajas.

El adelanto de las rebajas respecto al tradicional viernes negro responde a una tendencia generalizada en el sector retail, donde cada vez más comercios amplían el periodo de descuentos para captar a un mayor número de consumidores. Esta extensión del Black Friday, que en algunos casos llega a convertirse en una Black Week completa, permite a las empresas distribuir mejor las ventas y mejorar la experiencia de compra de los usuarios, evitando aglomeraciones y saturaciones tanto en tiendas físicas como en plataformas online.

El fenómeno Black Friday en España

El Black Friday, originario de Estados Unidos y celebrado tradicionalmente el día después de Acción de Gracias, se ha consolidado como una de las fechas comerciales más importantes del calendario en España. Desde su implantación en el mercado español hace aproximadamente una década, esta jornada de descuentos ha ido ganando popularidad hasta convertirse en el pistoletazo de salida de la temporada navideña de compras.

Para el Black Friday 2025, se espera que los consumidores españoles aprovechen especialmente las ofertas en el sector de la moda, donde Inditex juega un papel protagonista. La cercanía con las festividades navideñas convierte esta fecha en una oportunidad para adelantar compras de regalos o renovar el vestuario de cara a las celebraciones de fin de año, lo que explica el interés generalizado por conocer con antelación las fechas y horarios de inicio de los descuentos.