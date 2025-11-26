Soy editora de moda y estos 7 pantalones de pana serán mis fichajes en Black Friday: Son calentitos, cómodos y están en tendencia máxima.

Como editora de moda, el Black Friday se convierte en una especie de Santo Grial para acercarme a las tendencias en un precio bastante más económico. Sobre todo, cuando se trata de una tendencia tan clara (y cómoda y calentita), como son los pantalones de pana. Pantalones de referencia del momento, los diseños en este tejido se han convertido en un auténtico must y ahora que las temperaturas empiezan a ser muy bajas, tendríamos varios modelos con los que sobrevivir al frío. Por eso los descuentos de Black Friday se convierten en la ocasión perfecta para fichar los súper en tendencia pantalones de pana.

En colores neutros, anchos, versátiles, cómodos y muy calentitos, los pantalones de pana son el diseño clásico con el que sobrevivir al frío en invierno y, además, hacerlo con mucho estilo. Antes de que comiencen los descuentos de Black Friday, como editora de moda comparto mi selección de favoritos de Zara, Mango, Stradivarius y Lefties para que la puedas añadir desde ya al carrito.

Los clásicos, en camel y anchos

Son los que todas tenemos en la cabeza y también los más fáciles de combinar. Estos los encontramos en Mango y quedan ideales si los combinas con prendas en tonos cálidos o marrón chocolate. Estos pantalones piden a gritos algo de contraste, así que remata el look con una biker en efecto piel.

Pantalones de pana de Mango. / Mango

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Mango tienen un precio de 49,99 euros.

Ref: 17067804

Elegantes en gris y palazzo

Que el tejido no te engañe, si unos pantalones de pana tienen la suficiente holgura y caída pueden ser bastante elegantes. Eso le ocurre a este diseño de Zara, que combinaríamos con algún jersey con caída. Aprovecha los descuentos del Black Friday y ficha un jersey burdeos y otro mostaza para combinarlos con estos pantalones.

Pantalones de pana de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Zara tienen un precio de 49.95 euros.

Ref: 5344/249/409

Lujo silencioso con un punto retro

El lujo silencioso se caracteriza por hacer de las prendas sencillas y minimalistas las protagonistas de sus looks. Eso incluye las tonalidades neutras, por eso el blanco y el beige suelen ser las que destaquen. En el caso de estos pantalones de pana, que puedes encontrar en Zara, además de ese lujo silencioso que respiran también tienen un aire retro por sus perneras acampanadas.

Pantalones de pana de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Zara tienen un precio de 49,95 euros.

Ref: 5344/245/727

En el color de la temporada

El burdeos siempre se llevana en otoño/invierno, pero este año mucho más. Por eso nos parece un color perfecto para unos pantalones de pana. Le aportan un extra de calidez a la prenda y, además, son tendencia máxima. Estos anchitos de Stradivarius van directos a nuestra lista de deseos de Black Friday.

Pantalones de pana de Stradivarius. / stradivarius

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Stradivarius tienen un precio de 25,99 euros.

Ref: 4518/674/660

Con un corte diferente

Estos pantalones de pana van directos a nuestros fichajes de Black Friday por dos motivos. El primero de ellos, que son marrones y es el color que más se lleva, junto con el burdeos. El segundo, porque son anchos, pero con un corte diferente. Atrás quedaron los cortes wide leg, que se siguen llevando, para dar la bienvenida a los barrel.

Pantalones de pana de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Zara tienen un precio de 35,95 euros.

Ref: 5427/519/730

Para las bajitas

Las que medimos menos de 1,60 siempre buscamos pantalones que nos den un extra de altura. También nos gustaría presumir de calzado y sólo podemos hacerlo cuando los pantalones son flare, como este diseño de Zara que se va directo al carrito. Puedes aprovechar los descuentos de Black Friday y hacerte también con unas botas en camel con las que combinarlos.

Pantalones de pana de Lefties. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana marrones de Lefties tienen un precio de 22,99 euros.

Ref: 5414/390/700

Cómodos y sueltecitos

Al igual que los marrones, estos también son anchos y sueltecitos, pero presentan un corte distinto al característico wide leg. De estilo balloon, estos pantalones de pana son ideales para llevarlos con prendas a contraste, un jersey gris oscuro, un cárdigan marrón chocolate o incluso una sudadera en burdeos.

Pantalones de pana de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Zara tienen un precio de 39,95 euros.

Ref: 4088/247/712