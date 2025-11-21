Pantalones de pana: Así puedes combinar la tendencia cómoda y calentita que destierra a los jeans de los looks de invierno.

Tenemos que reconocer que, a priori, el regreso de los pantalones de pana no nos entusiasmaba en exceso. Estamos tan acostumbradas a hacer de los vaqueros y los pantalones de vestir nuestro uniforme oficial, que nos cuesta plantearnos estilismos con otras prendas alternativas. Sobre todo, porque los pantalones de pana no tienen la caída y fluidez de los pantalones de vestir ni son tan extremedamente versátiles como los jeans. A pesar de ello, después de familiarizarnos un poco más con la tendencia, nos hemos enamorado de ella.

Ahora que ya no podemos vivir sin los pantalones de pana, hemos empezado a plantearnos diferentes posibilidades de looks. A pesar de que hay colores que están muy en tendencia (como son el marrón y el burdeos), recomendamos fichar tonalidades más neutras si no estás muy familiarizada con la tendencia o si quieres facilitar la combinación de prendas. Si no tienes muy claro cómo combinar la tendencia cómoda y calentita que destierra (al menos, por el momento) a los jeans, estas son nuestras propuestas de looks. En Zara, Stradivarius y Lefties hemos encontrados algunos diseños que merece la pena fichar.

De inspiración old money

Un look de inspiración old money siempre funciona. / Pinterest

Es la estética que ha sentado las bases de los looks de las últimas temporadas y la clave de su éxito radica en apostar por prendas básicas, sencillas y minimalistas en tonalidades neutras. Configurar un look con unos pantalones de pana partiendo de esta premisa resulta bastanete sencillo, sólo tienes que jugar con este trío: blanco, beige y camel.

¿Dónde puedes encontrarlos? En Zara.

Pantalones de pana de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Zara tienen un precio de 49,95 euros.

Ref: 5344/245/727

La elegancia del azul marino

Apostar por los diseños en color block estiliza la figura. / Pinterest

En azul marino o en gris oscuro, si lo que quieres es un look elegante y que, además, estilice tui figura, apuesta por estos básicos. Unos pantalones de pana de corte wide leg, o incluso palazzo, son la base de un estilismo en el que puedes jugar al contraste añadiendo un jersey finito en la misma gama cromática, pero más claro. Remata el outfit con una chaqueta del mismo tejido y en el mismo color. Si te parece demasiado o no encuentras una chaqueta en este tejido, apuesta por un abrigo estructurado.

¿Dónde puedes encontrarlos? En Zara.

Pantalones de pana de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Zara tienen un precio de 49.95 euros.

Ref: 5344/249/409

Marrón y gris: el combo inesperado

Los tonos cálidos son tendencia y se pueden combinar con tonos neutros y básicos. / Pinterest

No tiene por qué ser un marrón intenso, de hecho, recomendamos apostar mejor por una tonalidad más suave y cálida. A priori, son tonalidades que no combinaríamos, pero juntas dan como resultado un look todoterreno muy ponible. Aunque lo puedes llevar con unas botas, nos parece que el toque de las deportivas vintage le da un aire retro muy interesante.

¿Dónde puedes encontrarlos? En Zara.

Pantalones de pana de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Zara tienen un precio de 39,95 euros.

Ref: 4088/246/704

La tendencia del otoño/invierno

Las dos tendencias del otoño/invierno en un mismo look: el color marrón y los abrigos de pelo. / M. G.

No sólo se llevan los pantalones de pana, también son tendencia el color marrón y los abrigos en efecto pelo. Puedes apostar por estas tres tendencias por separado, pero sus características hacen que juntos funcionen a la perfección. Las tres tendencias son cálidas, bien por su apariencia, bien por su tejido, y las tres plantean un look en la misma gama cromática bastante favorecedor.

¿Dónde puedes encontrarlos? En Lefties.

Pantalones de pana de Lefties. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana marrones de Lefties tienen un precio de 22,99 euros.

Ref: 5414/390/700

Sí al layering

Look con pantalones de pana y americana oversize. / Pinterest

Las capas son tendencia. Y no sólo porque a través de ellas conseguimos un look calentito, sino porqueaal apostar por ellas conseguimos un estilismo mucho más complejo, completo y estético. Para que el resultado sea convincente, esos elementos deben tener algún punto en común, bien el tejido o la gama cromática. Es esencial para que haya armonía.

Pantalones de pana de Zara. / Zara

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Zara tienen un precio de 35,95 euros.

Ref: 5427/519/730

¿Dónde puedes encontrarlos? En Zara.

En clave coqueta

Look con pantalones de pana rosa y abrigo de cuadros. / Pinterest

Quien dice rosa, dice burdeos y el efecto es el mismo. Sólo necesitas una blusa con lazada de color blanco para que no le reste protagonismo a los pantalones de pana, y añadir un abrigo con estampado de cuadros. El tartán vuelve a ser tendencia y nada mejor que apostar por él en un combo con pantalones de pana.

¿Dónde puedes encontrarlos? En Stradivarius.

Pantalones de pana de Stradivarius. / stradivarius

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de pana de Stradivarius tienen un precio de 25,99 euros.

Ref: 4518/674/660