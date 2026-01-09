Adiós, jerséis: 5 chaquetas de punto de Zara calentitas y elegantes que arreglan cualquier look con jeans y deportivas

La chaqueta de punto se convierte en la alternativa elegante a los jerséis más calentitos.

Que haga frío no significa que tengamos que renunciar a looks más o menos elegantes. Siempre dentro de un contexto, claro. Para combatir las bajas temperaturas que nos deja el invierno, los jerséis más calentitos se han convertido en la prenda estrella. Normalmente, sólemos combinarlos con jeans o pantalones de vestir, sobre todo, para solucionar un estilismo de diario. Las nuevas tendencias han llevado a los jerséis cálidos a evolucionar y ahora también son la piedra angular de los conjuntos de punto más elegantes y abrigaditos. Aunque no pueden ser la única pieza que nos aporte calor a los looks invernales.

Como algternativa elegante y calentita, las chaquetas de punto son nuestras favoritas. Más ajustaditas y con detalles que las hacen más especiales, desde botones joya a volantes, las chaquetas de punto son la clave para arreglar un look calentito y elegante con unos jeans y unas deportivas. El combo se antoja perfecto porque la informalidad de los jeans y las deportivas sube de nivel con una chaqueta de punto más arregladita. Esta selección de 5 chaquetas de punto de Zara se antoja perfecta para subir de nivel cualquier look con vaqueros y deportivas.

Cropped y con maxibotones

Ideal para llevarla con unos jeans con el tiro más elevado, esta chaqueta de punto es bastante gordita como patra llevarla en los días más frío. Presenta las mangas ligeramente abullonadas y cuenta con unos botones bastante gradecitos, que le dan mucha personalidad a la prenda.

Chaqueta de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de punto de Zara tiene un precio de 27,95 euros.

Ref: 5536/149/809

A rayas

Las rayas han estado bastante presentes en los jerséis esta temporada y ahora dan el salto a las chetas de punto. A este estampado reinterpretado, hay que unirle también la reconversión de las clásicas poleras, que se observa en los cuellos de esta chaqueta. Una prenda en tendencia y con un diseño muy interesante que puedes llevar con unos jeans oscuritos.

Chaqueta de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de punto de Zara tiene un precio de 27,95 euros.

Ref: 3653/113/049

En animal print

Este estampado no está tan en auge como en la anterior temporada, pero como se trata de un print atemporal, es imposible no encontrarlo en diseños clásicos. Para darle un punto más atrevido a este cárdigan con efecto cozy, el animal print se convierte en su estampado protagonista. Puedes combinar la chaqueta de punto con unos vaqueros más claritos de corte cigarette.

Chaqueta de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de punto de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 6771/157/051

Con ribetes trenzados

Habíamos visto diseños con los bordes ribetados a contraste, pero nunca trenzados y por eso esta propuetsa nos parece tan interesante. Con un largo que llega a la cintura y en un favorecedor color marrón, esta chaqueta de punto puedes combinarla con unos jeans wide leg con el tiro bastante elevado.

Chaqueta de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de punto de Zara tiene un precio de 27,95 euros.

Ref: 9598/196/700

Con volantitos

Un diseño clásico que siempre funciona y que se convierte en un fondo de armario eterno. Con el bajo y la zona de los botones ribetada en un volantito pequeño, esta chaqueta de punto es ideal para un look elegante y más romántico. La puedes combinar con unos vaqueros de estilo bootcut o barrel para un estilismo sofisticado y actual.

Chaqueta de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de punto de Zara tiene un precio de 27,95 euros.

Ref: 2756/115/706