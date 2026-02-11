Adiós, pantalones aburridos, llegan a Mango los vaqueros de lunares con efecto tipazo con los que arrasan las andaluzas

Los lunares son el estampado más atemporal de la primavera y lo puedes llevar en looks informales y en propuestas más elegantes.

Los vaqueros son el básico de fondo de armario imprescindible. Da igual la temporada en la que estemos, tienen la capacidad de adaptarse a la climatología a la perfección. Aptos para llevarlos con las chaquetas más elegantes y también con blusas sueltecitas o camisetas en el color más en tendencia de la temporada, los vaqueros son, por definición, funcionales. Aunque los cortes varíen, los diseños suelen ser bastante similares, a veces, incluso anodinos.

Como son una prenda fundamental de cualquier armario, cuando ya tenemos bastante jeans del mismo estilo, empezamos a buscar un diseño de vaqueros más original. Por suerte, todas las temporadas hay un diseño de vaqueros un poco más especial, ya sea por el color o por el estampado, y esta primavera ya lo hemos encontrado.

Con un print de lunares y en un color bastante original, se trata de unos vaqueros de Mango que, además, tienen un efecto tipazo increíble. Eso sí, las andaluzas han empezado a ficharlos como locas y los agotarán en 3, 2, 1.

Huye del clásico blanco y negro y juega con tanalidades más primavera o más en tendencia. / pinterest

En marrón y ballón, así son los vaqueros de lunares de Mango que conquistan a las andaluzas

Si dijéramos que lo que más nos gusta de estos vaqueros es su estampado de lunares, mentiríamos. Sí, el estampado de lunares nos encanta, sobre todo, de cara a empezar a plantear looks primaverales, pero no es lo único. Estamos acostumbradas a que las prendas de lunares siempre sean en el binomio blanco y negro y al ver que estos jeans son en marrón nos hemos enamorado del todo. La combinación de ambos colores es bastante elegante e invita a llevar estos vaqueros en un contexto más sofisticado.

Vaqueros ballon de lunares de Mango. / Mango

Además del print de lunares, que ha conquistado a las andaluzas más estilosas, el corte de estos vaqueros no puede estar más en tendencia y ser más favorecedor. Ligeramente balloon, estos vaqueros se presentan un poco abombados, teniendo el ancho perfecto para no añadir volumen y estilizar la figura. El tiro es elevado, por lo que el punto visual de la cintura es más alto y hace que las piernas tengan ese efecto infinito.

Vaqueros ballon de lunares de Mango. / Mango

Vaqueros ballon de lunares de Mango. / Mango

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los vaqueros de lunares de Mango tienen un precio de 39,99 euros.

Ref: 27004105

El total look de lunares que arrasa entre las andaluzas

Cuando un estampado es elegante, combinarlos con prendas en el mismo print no resulta excesivo. En el caso de estos pantalones de lunares, encontramos en Mango una bomber con el mismo estampado que queda genial con los jeans. Con el cuello subido, la tendencia que nos acompaña desde principios del invierno, la puedes llevar cerrada para darle un aire más informal o abierta con un lencero negro debajo.

Bomber de lunares de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la bomber de lunares de Mango tiene un precio de 59,99 euros.

Ref: 27094447