Ni blazer ni cazadora vaquera, esta primavera las chaquetas de ante son tendencia y estas de Lefties son bonitas, elegantes y baratas
La primavera invita a despojarnos de prendas de abrigo. Atrás van quedando abrigos y chaquetones para dar paso a piezas más ligeras como cazadoras, chaquetas, gabardinas y blazers. Bastante socorridas, por funcionales y elegantes, estas chaquetas se convierten en el comodín de todos los looks primaverales, sobre todo, si se trata de cazadoras vaqueras y blazers. Aunque esta primavera todo apunta a que toca decir adiós a estos básicos de fondo de armario.
Nos despedimos de blazers y cazadoras vaqueras para volver a dar la bienvenida a una de las prendas de entretiempo más favorecedoras, versátiles y elegantes. Hablamos de las chaquetas de ante, que han arrasado este otoño y esta primavera vuelven con bastante fuerza.
Tanto es así, que veremos el tejido de ante ocupar chaquetas que antes estaban reservadas para texturas muy concretas. Si quieres sumarte a las tendencias de esta primavera, te proponemos una selección de chaquetas de ante de Lefties bonitas, elegantes y baratas que serán un básico de temporada.
De estilo bomber
Las chaquetas de estilo bomber también están bastante auge esta primavera, aunque siempre estábamos acostumbradas a verlas en tejidos de felpa, en algodón o incluso satinadas. El combo ante y bomber se antoja perfecto porque recuerda a la estética college, pero con un punto bastante actual.
- Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Lefties tiene un precio de 29,99 euros.
- Ref: 1820/317/737
Tipo gabardina
La gabardina es la prenda por antonomasia del entretiempo, un básico de fondo de armario que puedes llevar con pantalones, vaqueros y vestidos. Esta primavera no solo recortan su largo y pasan de midi a chaqueta, sino que adoptan el ante como su tejido de referencia.
- Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Lefties tiene un precio de 29,99 euros.
- Ref: 1840/302/738
De estilo blazer
Nada como una blazer para elevar un look sencillo. Si quieres marcarte un estilismo con un punto muy actual y revisionar el concepto clásico de blazer, apuesta por una en tejido de ante. La puedes combinar igual que una blazer al uso, pero tus looks serán mucho más bohemio y alternativos.
- Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Lefties tiene un precio de 35,99 euros.
- Ref: 1820/319/743
La clásica chaqueta
Con botones marrones de estilo amaderado, cuello de camisa y bolsillos de panel, esta chaqueta de ante es la clásica y puede que las más versátil de todas las propuestas. La puedes llevar con vaqueros, con pantalones de vestir e incluso una falda. Es todo un must de temporada y su precio es bastante económico.
- Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Lefties tiene un precio de 25,99 euros.
- Ref: 1820/318/712
