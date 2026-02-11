Ni blazer ni cazadora vaquera, esta primavera las chaquetas de ante son tendencia y estas de Lefties son bonitas, elegantes y baratas

Con un aire retro y vintage, el ante es un tejido atemporal por el que puedes apostar siempre en primavera.

La primavera invita a despojarnos de prendas de abrigo. Atrás van quedando abrigos y chaquetones para dar paso a piezas más ligeras como cazadoras, chaquetas, gabardinas y blazers. Bastante socorridas, por funcionales y elegantes, estas chaquetas se convierten en el comodín de todos los looks primaverales, sobre todo, si se trata de cazadoras vaqueras y blazers. Aunque esta primavera todo apunta a que toca decir adiós a estos básicos de fondo de armario.

Nos despedimos de blazers y cazadoras vaqueras para volver a dar la bienvenida a una de las prendas de entretiempo más favorecedoras, versátiles y elegantes. Hablamos de las chaquetas de ante, que han arrasado este otoño y esta primavera vuelven con bastante fuerza.

Tanto es así, que veremos el tejido de ante ocupar chaquetas que antes estaban reservadas para texturas muy concretas. Si quieres sumarte a las tendencias de esta primavera, te proponemos una selección de chaquetas de ante de Lefties bonitas, elegantes y baratas que serán un básico de temporada.

El ante es un tejido atemporal que puedes llevar en entretiepo con tejidos más calentitos, como la pana, o más funcionales, como el denim. / @mdfhima

De estilo bomber

Bomber de ante de Lefties. / lefties

Las chaquetas de estilo bomber también están bastante auge esta primavera, aunque siempre estábamos acostumbradas a verlas en tejidos de felpa, en algodón o incluso satinadas. El combo ante y bomber se antoja perfecto porque recuerda a la estética college, pero con un punto bastante actual.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Lefties tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 1820/317/737

Tipo gabardina

Gabrdina corta de ante de Lefties. / lefties

La gabardina es la prenda por antonomasia del entretiempo, un básico de fondo de armario que puedes llevar con pantalones, vaqueros y vestidos. Esta primavera no solo recortan su largo y pasan de midi a chaqueta, sino que adoptan el ante como su tejido de referencia.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Lefties tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 1840/302/738

De estilo blazer

Blazer de ante de Lefties. / lefties

Nada como una blazer para elevar un look sencillo. Si quieres marcarte un estilismo con un punto muy actual y revisionar el concepto clásico de blazer, apuesta por una en tejido de ante. La puedes combinar igual que una blazer al uso, pero tus looks serán mucho más bohemio y alternativos.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de ante de Lefties tiene un precio de 35,99 euros.

Ref: 1820/319/743

La clásica chaqueta

Chaqueta corta de ante de Lefties. / lefties

Con botones marrones de estilo amaderado, cuello de camisa y bolsillos de panel, esta chaqueta de ante es la clásica y puede que las más versátil de todas las propuestas. La puedes llevar con vaqueros, con pantalones de vestir e incluso una falda. Es todo un must de temporada y su precio es bastante económico.