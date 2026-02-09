Acaban de llegar a Mango las chaquetas elegantes y modernas para vestir bien a los 60 que son pura tendencia esta primavera

Vestir bien a los 60 es una obviedad. Las mujeres en su etapa madura no solo son conscientes plenamente del estilo que las define, también saben que seguir las tendencias del momento no es obligatorio y que, en el caso de querer apostar por ellas, sólo tienen que adaptarlas a su estilo. Nunca al contrario. Por eso no nos extraña que hayan apostado por los vaqueros virales del momento, pero que, a diferencia de las veinteañeras, no los lleven en un look dosmilero. Más bien en uno formal y más elegante.

Con el buen tiempo a la vuelta de la esquina, las mujeres de 60 ya preparan sus armarios para una estación en la que las chaquetas de entretiempo son la pieza clave de cualquier look. Ya sea en un estilismo con vaqueros o en un outfit con pantalones de vestir o faldas, la chaqueta siempre tiene la última palabra en el look. Sobre todo, cuando bucamos un look moderno y juvenil, sin restar un ápice de elegancia. Recién llegadas a Mango, estas son las chaquetas elegantes y modernas para vestir bien a los 60 y que, además, son pura tendencia esta primavera.

Las chaquetas que son tendecia en primavera y no fallan en un look +60

Las bombers son tendencia esta primaveera y las puedes llevar con prendas más formales, como una falda con vuelo. / @greceghanem

Las chaquetas de entretiempo siempre suelen moverse entre los mismos diseños, pero si hay que ser fieles a las tendencias de esta primavera, hay que hablar de las chaquetas tipo tweed. Un clásico de Chanel, este tipo de chaquetas se ha convertido en uno de los elementos distintivos de su colección de primavera. Eso sí, esta vez con combinaciones de colores más atrevidas y listas para jugar con prendas con otrso prints y colores. Una tendencia que a las mujeres de 60 les viene genial porque, a la hora de combinar, ellas siempre son las que mejor se atreven y las que más aciertan.

En rojo y con botones XXL

Que las prendas neutras y minimalistas han dejado de ser tendencia es un secreto a voces. Ahora se llevan las prendas de colores más llamativos, como esta chaqueta de color rojo con unos elegantes botones en dorado que queda ideal con unos vaqueros flare de color oscuro.

Chaqueta de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de Mango tiene un precio de 69,99 euros.

Ref: 27024450

La clásica

Apostar por los clásicos es sinónimo de acierto, sobre todo, si quieres una prenda de fondo de armario que te acompañe por siempre jamas. Si quieres un lookazo +60, la puedes combinar con unos pantalones blancos (bendito cloud dancer) de estilo bombacho y unas bailarinas.

Chaqueta de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de Mango tiene un precio de 69,99 euros.

Ref: 27054449

Con cuellos de camisa

Si quieres añadirle un punto más moderno a una chaqueta de tweed clásica, combina elementos más convencionales, como unos botones en dorado con unos cuellos de camisa. A la hora de combinar esta chaqueta, puedes jugar con una falda plisada en rosa pálido y unas deportivas de estética vintage.

Chaqueta de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de Mango tenían un precio de 69,99 euros y ahora están rebajados a 39,9 euros.

Ref: 27041323