Rosa pastel: El color ideal para tus looks de primavera y 10 prendas de Zara para llevarlo con estilo

La primavera so solo altera la sangre, también los armarios. Después de una temporada en la que la ausencia de colores ha sido la tónica dominante, la primavera de 2026 llega como la estación en la que la alegría vuelve a los estilismos. Bien porque la búsqueda del lujo silencioso ha despojado a las prendas de tonalidades que se salgan de lo neutro, bien porque las tendencias han hecho del marrón y el burdeos los colores reyes, lo cierto es que el invierno ha resultado de lo más anodico. Ahora, con la primavera a la vuelta de la esquina, parece haber un cambio de paradigma en cuanto a tonalidades.

Pantone ha hablado y ha sentenciado, el Cloud Dancer es el color de 2026, pero no necesariamente el más en tendencia Sí, se va a llevar bastante, pero los tonos pastel le toman la delantera. Sobre todo, si se trata del rosa palo, el color más ideal para tus looks de primavera. Herencia de la fiebre por el barbiecore y síntoma inequívoco de que la estética coquette sigue pisando fuerte, el rosa palo se convierte en una de las tonalidades más potentes para esta primavera y con estas 10 prendas de Zara podrás incluirlo en tus looks con mucho estilo.

Rosa palo: de blusas y pantalones a los looks de invitada más elegantes

No es la primera vez que el rosa palo es tendencia. En otras temporadas ha convivido con otras tonalidades de rosa, como el fucsia o la versión más ácida, pero esta primavera se lleva en su versión más edulcorada. Bastante suave, el rosa palo se convierte en el color con el que las invitadas presumen de looks elegantes, pero también con el que las más estilosas añaden un punto coqueto a sus looks. La clave para llevarlo es que el estilismo al completo respire romanticismo y cierto aire naif.

Prendas rosas y combinaciones de colores marcan la ruptura con la estética neutra y minimalista. / @caetanaba

En polo para llevar con jeans

Los polos siguen siendo tendencia, tanto en tejido de punto como en algodón. Esta versión de Zara, que también está disponible en un rosa más intenso, queda ideal con unos vaqueros de corte barrel y unos mocasines.

Polo rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el polo rosa de Zara tiene un precio de 27,95 euros.

Ref: 5536/220/621

En una blusa para llevar con pantalones de vestir

El combo rosa y blanco siempre nos ha parecido uno de los más ideales para primavera. De corte clásico y un rosa más apagado, esta blusa queda ideal con unos pantalones blancos palazzo y unas bailarinas, si quieres un estilismo más informal.

Blusa rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa rosa de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 1063/334/046

En una blusa con nido de abeja, la versión romántica

No es una tendencia que pegue demasiado fuerte esta primavera, pero el nido de abeja siempre es una opción. En este caso, ajusta la blusa a la cintura para darle todo el protagonismo a unas mangas lo suficientemente abullonadas como para convertirse en la blusa más romántica de la primavera.

Top nido de abeja de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con nido de abeja de Zara tiene un precio de 27,95 euros.

Ref: 2369/658/620

Un clásico, el jersey finito

Es la opción más básica y sencilla con la que sumarte a esta tendencia. Con el cuello a la caja, no demasiado ajustado y bastante finito, este jersey de color rosa lo puedes combinar tanto con jeans y pantalones de vestir, como con faldas e incluso bermudas.

Jersey rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey rosa de Zara tiene un precio de 19,95 euros.

Ref: 9598/036/645

En blazer para looks elegantes

Si ya tienes en el armario la blazer negra, la azul y la blanca, es el momento de que apuestes por incluir un diseño mucho más original y atrevido. Con hombreras, un solo botón y entallada, esta blazer rosa es perfecta para darle un punto original y coqueto a tus looks más formales.

Blazer rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blazer rosa de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 2253/599/620

En vestido camisero para llevar con bailarinas

Es un diseño camisero, pero con un punto todavía más elegante. Cruzado en la cintura y con la falda evasé, este vestido es ideal para que lo combines con unas cuñas de esparto en tus looks primaverales más sofisticados, pero también con unas bailarinas.

Vestido rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido camisero rosa de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 8605/251/620

En cárdigan para llevar con faldas midi

En los looks de entretiempo, las chaquetas o cárdigans siempre se convierten en la piedra angular del estilismo. Huye de propuestas que ya están demasiado vistas y márcate un look de lo más coqueto con un cárdigan en rosa clarito y una falda midi convuelo.

Chaqueta rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la cháqueta de punto rosa de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 2142/042/620

En vestido para ser la invitada perfecta

¡Alerta, invitada! Nada de rojos o azyles, esta primavera los looks más elegantes son en rosa palo. No es necesario que apuestes por un vestido demasiado recargado, solo que cuente con detalles coquetos que añadan un extra de romanticismo. En el caso de este vestido, el corte cruzado y con lazada y las mangas ligeramente abullonadas.

Vestido rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido rosa de Zara tiene un precio de 129 euros.

Ref: 9751/710/620

En pantalones para llevarlos con todo

Los pantalones de vestir son un básico de fondo de armario. Los puedes llevar con blusas, camisetas o jerséis y el resultado es el mismo. Bastante holgados y con mucha caída, estos pantalones quedan ideales con un jersey gris y unas deportivas para un estilismo casual. En un look más formal, puedes llevarlos con un top lencero y una blazer blanca.

Pantalones rosa de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la dddd de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 1255/406/645

En camiseta peplum para subor de nivel tus looks con jeans

¿Puede una camiseta tener la capacidad de subir de nivel un look con vaqueros? Sí, la tiene. Por eso esta camiseta con mangas abullonadas y escote de pico a la clavícula es un must en toda regla. El detalle del peplum enfatiza todavía más la estética romántica.

Camiseta rosa de Zara con peplum. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camiseta con peplum de Zara tiene un precio de 17,95 euros.

Ref: 5584/004/620