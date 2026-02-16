Adiós, camisas aburridas: Las blusas con lazo de Mango que las más elegantes fichan para sus looks con vaqueros

Si hay un combo capaz de generar infinitas versiones de looks ese es el que se compone de unos vaqueros y una blusa. Da igual si buscas un estilismo más formal o si, por el contrario, quieres un outfit cómodo, relajado y juvenil, las blusa añade el punto elegante y los jeans el fluido. Dependiendo del contexto, las blusa será más o menos arregalada y los vaqueros más o menos originales. A pesar de que el combo funciona bastante bien, hay veces en las que las camisas, por muy del color en tendencia que sean, terminan siendo de lo más aburridas y anodinas.

Esta temporada, las pasarelas han hablado y las firmas más económicas les han cogido el testigo para incorporar a sus diseños el detalle que marca la diferencia en cualquier blusa: el lazo. Chanel, Saint Laurent o Chloe han incorporado estos elementos a sus blusas de primavera, aunque no es nuevo.

La fiebre por las lazadas en los cuellos de las blusas llegó hace un par de temporadas para reivindicar una nueva estética coqueta, ahora son un elemento indispensable en los estilismos más en tendencia. Esta selección de blusas con lazo quedan ideales con vaqueros y son perfectas para decir adiós a las camisas más aburridas. Las más elegantes ya las están fichando.

Las claves para llevar blusa con lazo esta primavera

Las blusas con lazada permiten que las combines en estilismos clásicos con jeans, pero también en otros más rompedores que jueguen al color block. / @carlotahuelvab

Las blusas con lazada no son nuevas, por eso tienes que tener claras cuáles son las claves para llevarlas esta primavera y marcar la diferencia. No necesariamente tiene que ser en un look 100% romántico, siempre puedes jugar a los contrastes, tanto de colores, como estampados o tejidos.

Con los vaqueros en tendencia : Los wide leg son muy cómodos y favorecedores, pero mejor dejarlos en reposo y apostar por unos barrel o balloon, mucho más en tendencia.

: Los wide leg son muy cómodos y favorecedores, pero mejor dejarlos en reposo y apostar por unos barrel o balloon, mucho más en tendencia. Con deportivas de colores : Nada de bailarinas o taconazos, el contraste entre la delicadeza de la blusa y lo grunge del calzado es la clave para que el estilismo funcione.

: Nada de bailarinas o taconazos, el contraste entre la delicadeza de la blusa y lo grunge del calzado es la clave para que el estilismo funcione. Color block : Los vaqueros son azules, sí, pero el resto de prendas del look no tienen por qué ser en colores establecidos. Chaqueta, jersey, abrigo o incluso bolso pueden ser en tonos saturados y potentes que contrasten con la blusa. Rosa y verde, mostza y azul, naranja y rojo, son algunos de los combos que mejor funcionan.

: Los vaqueros son azules, sí, pero el resto de prendas del look no tienen por qué ser en colores establecidos. Chaqueta, jersey, abrigo o incluso bolso pueden ser en tonos saturados y potentes que contrasten con la blusa. Rosa y verde, mostza y azul, naranja y rojo, son algunos de los combos que mejor funcionan. Con americanas estructuradas: Si quieres seguir con las tendencias, apuesta por una american con grades y voluminosas hombreras, pero que se ajuste más hacia la zona de la cintura.

A rayas y en marrón chocolate

Blusa con lazada de Mango. / Mango

El marrón chocolate sigue pisando bastante fuerte y aporta la parte más sobria a una blusa que pordría ser excesivamente romántica si fuese en rosa o celeste. A la hora de combinarla, unos vaqueros en azul clarito con una botas en camel y un trech clásico puede ser el look perfecto.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con lazo de Mango tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 27044093

A rayas y en azul

Blusa con lazada de Mango. / Mango

Similar al diseño anterior, esta blusa es bastante sobria y oscura, por lo que tendrás que combinarla con unos vaqueros que aporten algo de luz al estilismo. Una buena opción son unos jeans de color blanco y con un corte culotte.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con lazo de Mango tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 27074080

De lunares y muy elegante

Blusa con lazada de Mango. / Mango

Nada como una blusa con un estampado de lunares combinada con una lazada al cuello, para tener el lookazo elegante de la primavera. Puedes combinarla y acertar con unos jeans wide leg de color negro, pero también funciona con unos vaqueros clásicos y unas bailarinas.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con lazo de Mango tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 27075827

Lunares y volantes

Blusa con lazada de Mango. / Mango

Mñas bohemia que la opción anterior, pero también en el clásico binomio blanco y negro, esta blusa no necesita nada más para subir de nivel un look con vaqueros. El estampado de lunares, la fluidez del tejido y el detalle de los volantes en el cuerpo y en las mangas la comvierten en una de las blusas más bonitas de la primavera.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con lazo de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 27034101

Azul klein y plisada

Blusa con lazada de Mango. / Mango

La lazada de esta blusa refuerza el concpeto de elegancia que emana de esta prenda. Con mucha caída y un efecto plisado bastante favorecedor, esta blusa es perfecta para darle un aire más rompedor a un estilismo básico. Funciona con unos vaqueros negros o blancos, pero también con los clásicos en azul índigo.