Zara tiene los pantalones de vestir más elegantes, favorecedores y versátiles de la primavera, palabra de experta
Seleccionamos los diseños que cumplen con las premisas que deben tener unos pantalones de vestir, según la experta en moda Mara Ruiz
Ni rectos ni anchos, Stradivarius tiene los pantalones de vestir más en tendencia para tus looks elegantes de esta primavera
Elegir unos pantalones de vestir que se conviertan en un básico de fondo de armario eterno no resulta tan sencillo como parece. A priori, cuando elegimos unos pantalones de vestir, solo nos fijamos en que sean ligeros y que tengan mucho movimiento. No reparamos en cuestiones como la versatilidad o la calidad, tenemos claro que combinan con el jersey más en tendencia, pero también con las blusas más elegantes, pero nada más. Para que se conviertan en la alternativa perfecta de los vestidos primaverales más ideales, hay que tener en cuenta más detalles.
Visualmente, podemos hacernos una idea de cómo tienen que ser unos pantalones de vestir de calidad, pero las verdaderas claves las tienen las expertas en moda, como Mara Ruiz (@mararuizj), que da todas las claves para invertir en unos pantalones de vestir de calidad. Siguiendo sus consejos, hemos llegado a Zara, donde hemos seleccionado los pantalones de vestir más elegantes, favorecedores y versátiles de la primavera "Para que funcionen de verdad, te los tienes que poder poner con camisetas, blusas, blazers y jerséis tiene que cumplir una serie de requisitos", explica la experta.
Las claves para acertar con unos pantalones de vestir
Las claves para acertar con unos pantalones de vestir pasan por prestar atención a su composición, su ligereza y caída, el color o el corte. Así lo advierte la experta en moda Mara Ruiz, que explica qué hay que tener en cuenta para que se conviertan en el fondo de armario eterno.
Composición
Lo primero que Mara Ruiz explica es que hay que hacer una distinción entre las estaciones para elegir un tejido u otro.
- Otoño/Invierno: "Apuesta por un tejido de lana, puede ser fría, virgen, merino o cashmere o una mezcla de lana. Los pantalones con este tejido caen mejor, no se deforman y caen sin rigidez", explica la experta en moda.
- Primavera/Verano: "Hay que apostar por un tejido más ligero, pero de calidad. Puedes jugar una lana fina o viscosa, pero que sea de buena calidad. En su defecto, también puedes apostar por una mezcla con elastano. Es importante que la proporción sea pequeña porque el elastano, si se estira demasiado, pierde la estructura". expone Mara Ruiz.
El peso del tejido
La experta parte de la base de que un pantalón sastre de calidad se nota nada más cogerlo. "Si el tejido es demasiado fino, se marca todo y se arruga más fácilmente. Si es un tejido demasiado grueso, parecerá un traje de oficina. Hay que encontrar el equilibrio entre ambos", explica la experta en moda.
El patrón
"Si tiene pinzas, deben estar bien colocadas", adelanta la experta en moda. El talle debe ser medio o alto y la pierna recta o ligeramente wide leg para resultar favorecedores. "Descartamos por completo los pitillo y los pantalones extrawide leg", añade Mara Ruiz.
El color
La experta en moda invita a romper con los mitos y asegura que "el negro no es siempre el color más versátil". "Dependiendo de tu colorimetría, te pueden funcionar mejor un gris medio, un gris oscuro un topo o incluso un marrón frío", concluye Mara Ruiz.
En el color de la primavera
El rosa palo se ha convertido en el color de la primavera y puede resultar igual o más favorecedor que el negro. En el caso de este diseño, nos encontramos con una prenda con caída, movimiento y unas favorecedoras pinzas en los laterales.
- Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Zara tienen un precio de 39,95 euros.
- Ref: 5247/044/621
Muy anchos
Las perneras anchas resultan muy favorecedoras porque potencian la verticalidad, pero hay que tener cuidado con el tejido, como señala Mara Ruiz. Que no sea demasiado fino para no ajustarse o transparentar, pero tampoco demasiado grueso para no añadir demasiada rigidez.
- Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Zara tienen un precio de 39,95 euros.
- Ref: 5247/044/710
Todo al blanco
Junto con el rosa claro, el blanco o cloud dancer se ha convertido en el color más en tendencia de la estación. El blanco, además, resulta bastante favorecedor, elegante y rejuvenecedor.
- Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Zara tienen un precio de 29,95 euros.
- Ref: 2173/608/251
Marron y con caída
Cuando Mara Ruiz afirma que el negro no tiene por qué ser el color más versátil para unos pantalones de vestir propone tonalidades como el marrón o el gris. En el caso de este diseño marrón, el detalle del botón dorado refuerza esa elegancia.
- Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Zara tienen un precio de 29,95 euros.
- Ref: 2257/509/700
A cuadros
Es un estampado versátil porque lo puedes llevar tanto en primavera como en otoño y, además, es un diseño que favorece bastante porque tiene mucha caída.
- Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Zara tienen un precio de 69,95 euros.
- Ref: 2239/878/710
También te puede interesar
Lo último