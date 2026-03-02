Zara tiene los pantalones de vestir más elegantes, favorecedores y versátiles de la primavera, palabra de experta

Para acertar con unos pantalones de vestir, debe ser una prenda que puedas llevar con blusas, camisteas o jerséis.

Elegir unos pantalones de vestir que se conviertan en un básico de fondo de armario eterno no resulta tan sencillo como parece. A priori, cuando elegimos unos pantalones de vestir, solo nos fijamos en que sean ligeros y que tengan mucho movimiento. No reparamos en cuestiones como la versatilidad o la calidad, tenemos claro que combinan con el jersey más en tendencia, pero también con las blusas más elegantes, pero nada más. Para que se conviertan en la alternativa perfecta de los vestidos primaverales más ideales, hay que tener en cuenta más detalles.

Visualmente, podemos hacernos una idea de cómo tienen que ser unos pantalones de vestir de calidad, pero las verdaderas claves las tienen las expertas en moda, como Mara Ruiz (@mararuizj), que da todas las claves para invertir en unos pantalones de vestir de calidad. Siguiendo sus consejos, hemos llegado a Zara, donde hemos seleccionado los pantalones de vestir más elegantes, favorecedores y versátiles de la primavera "Para que funcionen de verdad, te los tienes que poder poner con camisetas, blusas, blazers y jerséis tiene que cumplir una serie de requisitos", explica la experta.

Si apuestas por unos pantalones de vestir en versión culotte, estiliza la figura con unos tacones y un look monocromático. / @modeblogg

Las claves para acertar con unos pantalones de vestir

Las claves para acertar con unos pantalones de vestir pasan por prestar atención a su composición, su ligereza y caída, el color o el corte. Así lo advierte la experta en moda Mara Ruiz, que explica qué hay que tener en cuenta para que se conviertan en el fondo de armario eterno.

Las pinzas en los laterales de la prenda ayudan a remarcar más la caída y así los pantalones resultan todavía más favorecedores. / @modeblogg

Composición

Lo primero que Mara Ruiz explica es que hay que hacer una distinción entre las estaciones para elegir un tejido u otro.

Otoño/Invierno : "Apuesta por un tejido de lana, puede ser fría, virgen, merino o cashmere o una mezcla de lana. Los pantalones con este tejido caen mejor, no se deforman y caen sin rigidez ", explica la experta en moda.

: "Apuesta por un tejido de lana, puede ser fría, virgen, merino o cashmere o una mezcla de lana. Los pantalones con este tejido caen mejor, ", explica la experta en moda. Primavera/Verano: "Hay que apostar por un tejido más ligero, pero de calidad. Puedes jugar una lana fina o viscosa, pero que sea de buena calidad. En su defecto, también puedes apostar por una mezcla con elastano. Es importante que la proporción sea pequeña porque el elastano, si se estira demasiado, pierde la estructura". expone Mara Ruiz.

El tejido de unos pantalones de vestir de calidad no debe ser demasiado fino, pero tampoco tener mucho cuerpo. / @modeblogg

El peso del tejido

La experta parte de la base de que un pantalón sastre de calidad se nota nada más cogerlo. "Si el tejido es demasiado fino, se marca todo y se arruga más fácilmente. Si es un tejido demasiado grueso, parecerá un traje de oficina. Hay que encontrar el equilibrio entre ambos", explica la experta en moda.

En primavera, los pantalones de vestir se convierten en la prenda más versátil porque los puede combinar con todo tipo de chaquetas. / @modeblogg

El patrón

"Si tiene pinzas, deben estar bien colocadas", adelanta la experta en moda. El talle debe ser medio o alto y la pierna recta o ligeramente wide leg para resultar favorecedores. "Descartamos por completo los pitillo y los pantalones extrawide leg", añade Mara Ruiz.

Pantalones de vestir y chaqueta en efecfo piel con el cuello subido, el combo más en tendencia de la primavera. / @modeblogg

El color

La experta en moda invita a romper con los mitos y asegura que "el negro no es siempre el color más versátil". "Dependiendo de tu colorimetría, te pueden funcionar mejor un gris medio, un gris oscuro un topo o incluso un marrón frío", concluye Mara Ruiz.

En el color de la primavera

Pantalones de vestir rosa de Zara. / Zara

El rosa palo se ha convertido en el color de la primavera y puede resultar igual o más favorecedor que el negro. En el caso de este diseño, nos encontramos con una prenda con caída, movimiento y unas favorecedoras pinzas en los laterales.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Zara tienen un precio de 39,95 euros.

Muy anchos

Pantalones de vestir wide leg de Zara. / Zara

Las perneras anchas resultan muy favorecedoras porque potencian la verticalidad, pero hay que tener cuidado con el tejido, como señala Mara Ruiz. Que no sea demasiado fino para no ajustarse o transparentar, pero tampoco demasiado grueso para no añadir demasiada rigidez.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Zara tienen un precio de 39,95 euros.

Todo al blanco

Pantalones de vestir blancos de Zara. / Zara

Junto con el rosa claro, el blanco o cloud dancer se ha convertido en el color más en tendencia de la estación. El blanco, además, resulta bastante favorecedor, elegante y rejuvenecedor.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Zara tienen un precio de 29,95 euros.

Marron y con caída

Pantalones de vestir marrones de Zara. / Zara

Cuando Mara Ruiz afirma que el negro no tiene por qué ser el color más versátil para unos pantalones de vestir propone tonalidades como el marrón o el gris. En el caso de este diseño marrón, el detalle del botón dorado refuerza esa elegancia.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de Zara tienen un precio de 29,95 euros.

A cuadros

Pantalones de vestir de cuadros de Zara. / Zara

Es un estampado versátil porque lo puedes llevar tanto en primavera como en otoño y, además, es un diseño que favorece bastante porque tiene mucha caída.