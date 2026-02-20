Ni rectos ni anchos, Stradivarius tiene los pantalones de vestir más en tendencia para tus looks elegantes de esta primavera

Esta primavera, los pantalones bombachos dan un salto de calidad y pasan de ser informales y relajados a configurar los looks más elegantes.

Los pantalones de vestir se han convertido en la prenda oficial del uniforme. Para las que amamos los vaqueros anchos por encima de cualquier otra prenda, que los pantalones de vestir ya sean más versátiles que los jeans nos parece perfecto para nuestros looks. Vale que las nuevas tendencias en vaqueros nos han puesto bastante fácil que podamos incluirlos en múltiples contextos, pero los pantalones de vestir tienen ese punto elegante que los eleva de categoría. Los puedes llevar con una blusa con lazada y unos taconazo, pero tambien con un jersey unas deportivas y ambos serían dos lookazos.

La versatilidad de esta prenda la ha llevado a explorar en el mundo de las tendencias y todo lo que parecíamos conocer sobre los pantalones de vestir acaba de cambiar. Toca decir adiós (quizás no tan drástico) a los pantalones de vestir rectos y anchos porque las tendencias para esta primavera 2026 ha dejado claro que se vuelven a llevar los bombachos. Eso sí, en una versión renovada, mucho más elegantes, estilizada y sofisticada. Prueba de ello son estos pantalones bombachos de Stradivarius, que van a agotar las que más saben de estilo.

Tres claves infalibles para que unos pantalones bombacho favorezcan

La clave para que un look con pantalones bombachos funcione es que la parte superior no sea demasiado holgada. / @josefinehj

A priori, los pantalones bombachos provocan rechazo. ¿Los motivos? Su corte, extremadamente abombado, puede añadirnos demasiado volumen y desdibujar nuestra figura. Por eso, a la hora de combinarlos es importante tener en cuenta algunas claves de estilo para que ganemos en elegancia sin que nuestra figura se achate o parezca más ancha.

Prendas estrechas : Para compensar el exceso de volumen de la parte inferior, es preferible que la prenda superior sea más ajustada para que defina la cintura. Juega con los escotes en pico para que la figura, además, se vea más alargada.

: Para compensar el exceso de volumen de la parte inferior, es preferible que la prenda superior sea más ajustada para que defina la cintura. Juega con los escotes en pico para que la figura, además, se vea más alargada. Calzado que eleve : No es necesario que lleves tacones, pero sí que apuestes por un calzado que deje el empeine despejado para que dé la sensación de piernas más alargadas.

: No es necesario que lleves tacones, pero sí que apuestes por un calzado que deje el empeine despejado para que dé la sensación de piernas más alargadas. Tejido con caída : Si el tejido es demasiado grueso o rígido, los pantalones añadirán demasiado volumen. Para evitarlo, es preferible apostar por tejidos fluidos, ligeros y con mucha caída. El movimiento resta volumen y es más elegante.

: Si el tejido es demasiado grueso o rígido, los pantalones añadirán demasiado volumen. Para evitarlo, es preferible apostar por tejidos fluidos, ligeros y con mucha caída. El movimiento resta volumen y es más elegante. Looks monocromáticos: Dar la sensación de bloque siempre ayuda a minimizar el volumen. El ojo percibe el cuerpo como una única figura, sin cortes, y lo entiende como proporcionado y armónico.

Satinados y azules, los pantalones bombachos de Stradivarius que arrasan esta primavera

Pantalones bombachos de Stradivarius. / stradivarius

Estos pantalones de Stradivarius se salen por completo de lo que teníamos en mente. Teníamos claro que los pantalones bombachos tenían un punto bohemio y alternativo que no encajaba con los estilismos más formales y elegantes. Al menos hasta que hemos visto este diseño. Satinados y con mucha caída, estos panatlones cuentan, además, con un acabado en en puño con botón, que refuerza la estética elegante que emanan.

Con un punto muy elegante, estos pantalones se antojan perfectos para que los combines con un top en el mismo tono y juegues con las proporciones con una chaqueta estructurada de corte cropped en blanco y con botones dorados. Si rematas el look con unas sandalias doradas, tendrás un lookazo para tus eventos de primavera (ideal para Semana Santa).

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones bombachos de Stradivarius tienen un precio de 29,99 euros.

Ref: 7305/599/011