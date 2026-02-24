Ya están en Zara los vestidos más favorecedores, bonitos y de colores que son pura tendencia esta primavera 2026

Ha llegado el momento de pensar en los looks de primavera. Antes hemos estado estudiándonos las tendencias para esta temporada, pero ahora, por fin, podemos empezar a plantear estilismos primaverales. Tanto a la hora de llevarlos, como a la hora de comprarlos, como es obvio. De entre todas las prendas y posibles looks de primavera, nuestro favorito siempre es el vestido. Versátil, elegante y fácilmente adaptable a las tendencias de primavera, el vestido también es la prenda favorita de las más estilosas y ahora que ha subido el mercurio es el momento de sacarlos a la calle.

Aunque siempre tenemos vestidos preciosos en el armario y los diseños son completamente atemporales, cuando llega un cambio de estación tan importante como el de la primavera preferimos analizar las tendencias. No hay que volverse locas, solo tener controlado qué es lo que más se lleva para poder adaptar los looks de primavera.

El estampado de lunares sigue siendo tendencia esta primavera 2026. / @modeblogg

En lo que respecta a los vestidos, parece que los tonos pastel y los estampados vuelven a ser protagonistas. Así lo demuestra esta selección de vestidos de Zara que hemos preparado. Son bonitos, favorecedores y sus colores son pura tendencia esta primavera.

Del rosa a las flores, las tendencias en vestidos para esta primavera 2026

Venimos de un invierno extremadamente aburrido en cuanto a las tendencias. Los tonos tierra y los colores neutros han dominado la escena, pero eso se ha terminado esta primavera. La fiebre por la estética romántica se extrapola a los vestidos, que se llenan de colores pastel y estampados floreados. Aunque no son las únicas tendencias en vestidos para esta primavera.

Los tonos pastel plantean una primavera cromática muy interesante. / @modeblogg

Tonos pastel : Desde el rosa hasta el verde agua, los colores más dulces se adueñan de la paleta cromática esta primavera 2026.

: Desde el rosa hasta el verde agua, los colores más dulces se adueñan de la paleta cromática esta primavera 2026. Faldas evasé y con volumen : Las faldas, siempre en silueta evasé, se vuelven más voluminosas. Destacan los diseños con faldas que nacen desde la cintura.

: Las faldas, siempre en silueta evasé, se vuelven más voluminosas. Destacan los diseños con faldas que nacen desde la cintura. Flores y lunares : Son los estampados que más veremos esta primavera. Las flores serán pequeñas y los lunares saldrán del binomio blanco y negro.

: Son los estampados que más veremos esta primavera. Las flores serán pequeñas y los lunares saldrán del binomio blanco y negro. Asimetrías : Tanto en mangas como escotes o faldas, las asimetrías romperan con la estética coqueta que se impone esta primavera. Además, estos detalles ayudan a que los vestidos sean mucho más favorecedores.

: Tanto en mangas como escotes o faldas, las asimetrías romperan con la estética coqueta que se impone esta primavera. Además, estos detalles ayudan a que los vestidos sean mucho más favorecedores. Protagonismo de mangas: De farol, de globo o jamoneras, las mangas parecen tomar especial protagonismo en los vestidos de esta primavera, que dejan de ser tan sencillos y minimalistas.

Con nido de abeja y en rosa

Vestido rosa con nido de abeja de Zara. / Zara

Los vestidos románticos triunfan y algo nos dice que este vestido de Zara terminará siendo viral. Lo tiene todo, un color bastante romántico, el efecto arrugado, el detalle del nido de abeja en la cintura y unas mangas de farol no demasiado voluminosas.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido en tendencia de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 2394/619/620

Asimétrico y en tonos tierra

Vestido en tonos tierra de Zara. / Zara

No todo van a ser vestidos de color rosa, también hay espacio para los tonos cálidos esta primavera. Sobre todo, si se trata de diseños en tejidos satinados como este vestido de Zara. Además, cuenta con detalles asiméricos y mucha caída y se convierte en la opción perfecta para un look de invitada.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido en tendencia de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 2388/748/756

De lunares y cuello halter

Vestido de lunares de Zara. / Zara

No se entienden las tendencias de primavera sin un vestido de lunares. Sobre todo, si es de color marrón. Aunque el marrón no sea tendencia (que lo es), el como de este color con los lunares siempre es un clásico memorable que regresa para recordarnos el estilismo El estampado de lunares siempre es tendencia en primavera, sobre todo si se trata de un diseño que recuerda al clásico vestido que llevaba Julia Roberts en Pretty Woman. Da igual las primaeras que pasen, jamás nos cansamos de este print y menos en propuestas y tan elegantes como este vestido.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido en tendencia de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 4387/032/068

De flores y mangas voluminosas

Vestido camisero de flores de Zara. / Zara

Si hay un vestido que defina a la perfección las tendencias primaverales, ese es, sin duda, este diseño de Zara. Estamado de flores, con flores en malva y de estilo camisero, el diseño se eleva a la categoría de romantiquísimo gracias a las mangas de farol.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido en tendencia de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 5029/107/330

En rosa empolvado

Vestido rosa de popelín de Zara. / Zara

Nunca nos cansamos del rosa y, aunque ya haya sido tendencia, no nos importa que esta primavera firmas y diseñadores lo rescaten. En el caso del vestido de Zara, también observamos una falda con volumen.