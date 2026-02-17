Mango tiene los vestidos boho más favorecedores, versátiles y estilosos de la primavera que ya puedes llevar con botas y cazadora

Da igual que seas bohemia o no, cuando llega la primavera el espíritu boho te invade y no entiendes tus looks si no apuestas por una prenda que pertenezca a esta favorecedora estética. Las favoritas de las más estilosas siempre suelen ser las faldas boho, porque permiten un amplio abanico de combinaciones, pero también los vestidos boho, fáciles de llevar, cómodos y tremendamente favorecedores.

Uniforme de la primavera, el vestido boho pasa por varias etapadas durante la estación. Los primeros días, las botas de ante y las cazadoras en efecto piel o de ante se convierten en sus aliados, mientras que cuando sube el mercurio se sustituyen por alpargatas de esparto y chalecos.

Con una estética muy marcada, los vestidos boho ya han empezado a llegar a nuestras firmas favoritas y nosotras hemos hecho una pequeña selección entre las propuestas de Mango para que te anticipes a la primavera y empieces a llevarlos desde ya. Prepara tus bitas y tus cazadoras, que es el momento de presumir de estilo boho.

La dulzura de los encajes contrasta con el punto grunge del efecto piel y las piezas oversize y esa es la clave de un look de estética boho. / @modeblogg

Si algo nos ha dejado claro esta estética bohemia, es que no necesitas mucho para marcarte el lookazo de la temporada, mucho menos ahora, cuando las chaquetas de ante cobran un peso especial y se convierten en las aliadas de la mayoría de looks. En el caso de los vestidos boho, este combo funciona genial porque rompe con el romanticismo bohemio. Echa un visazo a los vestidos boho de Mango y descúbrelo por ti misma.

Cómo combinar un vestido boho esta primavera

Encontrar el equilibrio entre elegancia y frescura es clave para que un estilismo boho funcione. / @modeblogg

A la hora de combinar un vestido boho las claves son sencillas, sólo necesitas unas botas en efecto piel o de ante y una cazadora ligeramente oversize. Pero, ¿y si quieres reinventar la estética boho? Para que te animes a ello, te proponemos algunas recomendaciones para que pases de un look boho convencional al look boho definitivo.

Mezcla estéticas : Los vestidos boho son relajados, fluidos y con cierto aire hippie, contrarrestra ese efecto con una flazer más formal, con unos mocasines funcionales o con una sobrecamisa que se salga por completo de lo que es la estética boho.

: Los vestidos boho son relajados, fluidos y con cierto aire hippie, contrarrestra ese efecto con una flazer más formal, con unos mocasines funcionales o con una sobrecamisa que se salga por completo de lo que es la estética boho. Maximalismo bien entendido : No significa que tengas que recargar sin sentido tu look, sólo que no tengas miedo a mezclar estampados, texturas y colores o apostar por elementos más llamativos como mangas voluminosas, lazadas o chorreras.

: No significa que tengas que recargar sin sentido tu look, sólo que no tengas miedo a mezclar estampados, texturas y colores o apostar por elementos más llamativos como mangas voluminosas, lazadas o chorreras. Sí a los estampados : Apostar por vestidos lisos es lo fácil, pero lo original y lo que da como resultado un lookazo es jugar con los estampados. Sobre todo, si los estampados se mueven entre las tonalidades pastel, las que más se llevan esta primavera.

: Apostar por vestidos lisos es lo fácil, pero lo original y lo que da como resultado un lookazo es jugar con los estampados. Sobre todo, si los estampados se mueven entre las tonalidades pastel, las que más se llevan esta primavera. Adiós a la neutralidad: Nos despedimos de los colores básicos, como el beige, el camel o el marrón, para abrazar tonalidades con más personalidad y energía. Aunque los colores pastel no sean excesivamente vitalistas, pero tienen mucho más que decir que los tonos neutros.

El clásico con volantes en el escote

Vestido boho de Mango. / Mango

Si quieres ir a lo seguro, apuesta por un vestido de corte recto como este, porque no te vas a equivocar. La clave de su éxito son los volantes del escote y del bajo del vestido, que también juega con las asimetrías. El cinturón es opcional, sólo si quieres evitar el efecto saco.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho de Mango tiene un precio de 69,99 euros.

Ref: 27014107

En marrón y con paneles

Vestido boho de Mango. / Mango

Con un corte bastante sencillo y muy fluido, este vestido es otro que también puedes fichar si no quieres demasiada extravagancia, sólo una primera toma de contacto con los diseños boho. Nuestra recomendación para combinarlo es apostar por una cazadora vaquera para no abusar de los tonos tierra y añadir unas botas de caña ancha.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho de Mango tiene un precio de 69,99 euros.

Ref: 27034441

De punto y en zigzag

Vestido boho de Mango. / Mango

Seguro que Sara Carbonero va a fichar este vestido porque es muy del estilo a los que ella luce en primavera (y también en verano). De punto y en zigzag, este diseño es la prueba de que la estética boho no sólo se reduce a estampados paisley y encajes y volantes. Con una cazadora vaquera y unas botas camel, tienes el lookazo de la primavera.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho de Mango tiene un precio de 69,99 euros.

Ref: 27084091

Muy fluido y en burdeos

Vestido boho de Mango. / Mango

Con independencia de si es o no es tendencia, el burdeos es un color que siempre funciona, sobre todo, en los looks de inspiración boho. Eso sí, es una tonalidad más propia para la primera etapa de la primavera, mucho más sobria y menos colorida. Si tienes ganas de apostar por la estética boho desde ya, este vestido es perfecto para llevarlo con botas y una cazadora más gordita.