Llevan 24 horas en Zara y arrasan: Las faldas elegantes, sueltecitas y con efecto tipazo más en tendencia de la primavera

Hacer el cambio de armario no siempre supone un sobreesfuerzo. Sí, toca ordenar prendas, descartar otras y volver a guardar las que ya no nos vamos a poner, pero también es el momento de acercarse a prendas que teníamos olvidadas y conocer las nuevas tendencias que nos trae la primavera.

Bastante más colorida y atrevida que en anteriores temporadas, las primavera 2026 ha rescatado una prenda que siempre ha estado en nuestro armario cápsula, pero a la que llevábamos un tiempo sin darle una oportinidad. Hablamos de las faldas midi, que regresan con bastante fuerza esta temporada y se convierten en la alternativa perfecta para vestidos boho, pantalones de vestir elegantes y vaqueros originales.

Con un largo a media pierna, las faldas que se llevan esta primavera 2026 son bastante sueltecitas y fluidas, con el corte a la cintura y perfectas para combinarlas con blusas elegantes, con jerséis finitos y con, por qué no, camisetas. Con cierto aire retro, las faldas en tendencia de esta primavera se prestan a cualquier combo, sobre todo, si el resultado es un look favorecedor, estiloso y con efecto tipazo.

A ello se prestan las faldas midi que acaban de llegar a Zara y con las que las más esilosas están arrasando. Están en tendencia, son elegantes, cómodas y versátiles y no te las querrás quitar en toda la primavera, palabra de editora de moda.

Los estilismos con faldas se relajan y los veremos con jerséis oversize y deportivas. / @modeblogg

Las tendencias en faldas para esta primavera 2026

Las faldas midi suelen mantenerse siempre en la misma línea, sobre todo, cuando hablamos de diseños favorecedores. Con el corte a la cintura y en evasé, las faldas midi que han imperado en las últimas temporadas destacan por su efecto plisado, por los tejidos satinados y el vuelo y la caída. Esta primavera, las pasarelas han dejado claro que esta prenda está más viva que nunca y que acepta otros cortes y estampados.

La clave para que un look con falda funcione es combinar prendas antagónicas entre sí o de texturas muy diferentes. / @modeblogg

Estampados de cuadros : Chanel ha sido una de las firmas que han apostado por este efecto visual, sello indiscutible de la casa. Lo veremos combinado con más colores, no sólo los clásicos negros y beiges, y con prendas también estampadas.

: Chanel ha sido una de las firmas que han apostado por este efecto visual, sello indiscutible de la casa. Lo veremos combinado con más colores, no sólo los clásicos negros y beiges, y con prendas también estampadas. Flores pequeñas : El estampado liberty vuelve a estar de moda y se contrapone a el formato grande y desdibujado que veníamos observando desde hace tiempo. Valentino, Dior y Chloé juegan con este print.

: El estampado liberty vuelve a estar de moda y se contrapone a el formato grande y desdibujado que veníamos observando desde hace tiempo. Valentino, Dior y Chloé juegan con este print. Versión globo : Es un corte complejo, pero que coge bastante fuerza esta primavera. Firmas como Leonardo lo incorporan en diseños estampados para enfatizar el punto romántico.

: Es un corte complejo, pero que coge bastante fuerza esta primavera. Firmas como Leonardo lo incorporan en diseños estampados para enfatizar el punto romántico. Corte a la cadera : Chanel o Balenciaga, entre otros, descienden el talle hasta la zona de la cadera, bien añadiendo una doble cintirilla, bien con elementos de diseño o bien con el propio corte de la falda.

: Chanel o Balenciaga, entre otros, descienden el talle hasta la zona de la cadera, bien añadiendo una doble cintirilla, bien con elementos de diseño o bien con el propio corte de la falda. Asimetrías: Tejidos superpuestos, bajos asimétricos y mucho vuelo es lo que se observa en faldas, sobre todo, de corte utilitario y en tejidos más densos.

De cuadros y con el corte a la cadera

Falda midi de cuadros de Zara. / Zara

Salvando todas las distancias con las propuestas de Chanel, este diseño de Zara se acerca bastante a lo que propone la maison francesa. Además, incorpora otro elemento en tendencia, como es el efecto pareo.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 7354/100/070

Asimétrica y drapeada

Falda midi asimétrica de Zara. / Zara

Es la clave para que una falda tenga efecto tipazo, el drapeado de la zona del abdomen. Además de tener el tiro elevado y enmarcar la cintura, el drapeado disimula la barriga y ajusta la prenda en esa zona para que salga una amplia y generosa falda en evasé con cortes asiméricos.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 1165/021/711

De flores con el corte a la cadera

Falda midi de flores de Zara. / Zara

Una cosa es el corte y otra el talle. En el caso de esta falda, el talle está en la zona de la cintura, pero el corte es a la cadera, por lo que el punto visual desciende, aunque sin comprometer el efecto tipazo. Al salir la falda desde la cadera y tener mucha caída, la zona del abdomen se aplana y la figura se estiliza. El estampado de flores es bastante elegante.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 6895/066/330

Con estampado geométrico

Falda midi estampada de Zara. / Zara

Nada como un print más atrevido para subir de nivel una prenda. En este caso, las rayas geométricas en un intenso azul oscuro sobre un fondo azul klein le dan a la prenda mucha personalidad. La apertura frontal le da a la prenda mucho movimiento y eso hace que sea mucho más estilizadora.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 2269/102/330

Vintage

Falda midi con estampado vintage de Zara. / Zara

No podemos ocultarlo, esta falda es nuestra favorita. Con un estampado de aire retro y en unos colores muy elegantes, esta falda tiene vuelo y caída como para resultar de lo más favorecedora. Si quieres potenciar un look boho, puedes combinarla con una blusa fluida con encajes y volantes.