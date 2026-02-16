Midi y plisada, así es la falda de Mango más en tendencia de la primavera por la que renunciarás a tus vestidos boho

Las faldas plisadas son más versátiles que un vestido boho, las puedes llevar con blusas y chaquetas, pero también con camisetas y deportivas.

Las tendencias de esta primavera 2026 nos hacen bastante felices. No sólo porque con ellas ponemos punto final a una estación que ha sido eterna, sino porque suponen un punto de inflexión con anteriores primaveras. Estamos acostumbradas a que las últimas primavera la ausencia del color y la presencia de prendas bastante anodinas ha sido la tónica dominante.

Desde que los colores ácidos fueron tendencia allá por 2022 vivimos sumidas en un ostracismo cromático que nos ha despojado de la alegría primaveral. Al menos así ha sido hasta esta primavera, en la que colores color el rosa palo y las tonalidades pastel suponen el resurgir de los looks más vitalistas.

En una nueva oleada de prendas de color, hay uno que destaca por encima de todos y que se ha convertido en el protagonista de otra pieza que también regresa esta primavera. Por un lado, hablamos del rosa claro, por otro, de la falda midi.

De hecho, hemos encontrado un diseño en Lefties que reúne ambas características y que es perfecta para relegar al fondo del armario los vestidos boho más irresistibles. Lo mejor de todo es que esta falda de Lefties no solo es tendencia máxima, también es versátil y puede solucionarte en look de invitada o llevarla con deportivas.

Las claves de un look de primavera con falda midi

El estilo coqueto se neutraliza en looks en los que se combinan piezas románticas, como una falda plisada y una blazer, con camiseta y deporrtivas. / @modeblogg

Lo primero que hay que tener en cuenta para que un look con falda midi funcione esta primavera es que las combinaciones no pueden ser estáticas ni encorsetadas. Este tipo de prendas necesitan libertad y cierto dinamismo para poder funcionan como pieza con entidad.

Mezcla de estilos : Las faldas suelen ser coquetas, sofisticadas y elegantes, conviene romper con esa dinámica a través de piezas que añadan al look otro punto de vista. Una bomber de estilo grunge, una sudadera deportiva o un top de crochet más boho pueden funcionar bien.

Color block o looks monocromáticos : Con estas prendas tienes dos opciones, o juegas al color block con tonalidades antagónicas o apuestas por un total look con el que generar la sensación de bloque y estilizar la figura.

Sí a las deportivas : Las bailarinas, botas, alpargatas y estiletos quedan bien con las faldas per se, es su natarualeza, por eso la opción alternativa con unas deportivas nos parece mucho más rompedor e interesante.

Con sudaderas: Nada de blusas o jersési, mucho mejor con una sudadera holgadita y en tonalidades lisas.

En el color en tendencia de la primavera, así es la falda de Lefties por la que renunciar a un vestido boho

Falda plisada de Lefties. / lefties

La falda de Lefties es de esas prendas que nada más verlas sientes un flechazo absoluto. No sabemos si es por su color, un súper en tendencia rosa palo, por su efecto plisado o por su tejido vaporoso, pero esta falda se ha colocado en el top 3 de grandes fichajes de primavera. Con la cinturilla elástica y un corte evasé, la falda tiene un largo hasta los tobillos, simula un efecto arrugado muy favorecedor y dibuja una silueta muy proporcionada gracias a su corte en evasé.

Falda plisada de Lefties. / lefties

Además de en rosa palo, la falda de Lefties la encontramos en una versión rosa todavía más clarita y en blanco. En las tres tonalidades, la falda es perfecta para un look de invitada de lo más romántico, etéreo y sutil pero también funciona muy bien con una biker y unas deportivas.

Falda plisada de Lefties. / lefties

Falda plisada de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda midi y plisada de Lefties tiene un precio de 22,99 euros.

Ref: 1970/307/923