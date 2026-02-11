Adiós, vaqueros, acaba de llegar a Zara la falda boho en el color en tendencia que no te quitarás en toda la primavera

Con blusas, camisetas y jerséis finitos, las faldas boho se convierten en el uniforme oficial de la primavera.

Cuando una prenda se convierte en un imprescindible de fondo de armario, resulta bastante complicado renunciar a ella. Sobre todo, si se trata de una prenda funcional, que hace tipazo y que se adapta a las tendencias del momento. Como imaginas, hablamos de los vaqueros, aunque después de nuestro último descubrimiento les vayamos a decir adiós.

Seguirán siendo la prenda comodín, pero los vaqueros originales quedarán en un segundo puesto porque las tendencias más boho afloran y es el momento de rescatar otras prendas. Sobre todo, si son en el color más en tendencia de la primavera y con ella conseguimos el look boho más romántico e irresistible de la primavera.

Hablamos de la nueva falda boho de Zara, que, además de beber de la estética más bohemia, es favorecedora, cómoda y muy versátil. Tanto es así, que no te la querrás quitar en toda la primavera, palabra de editora de moda con esencia bohemia. Además, será la prenda perfecta para llevar con chaquetas de ante y rematar el look boho.

Las claves de una falda boho esta primavera 2026

Para enmarcar la figura y evitar el efecto saco, apuesta por prendas superiores más cortas o ajustadas en la cintura. / @mdfhima

La estética boho siempre vuelve en primavera y, aunque sus bases están bastante bien asentadas, siempre incorporan alguna tendencia novedosa. En el caso de las faldas, los tejidos fluidos, los encajes y los volantes siguen siendo la tónica dominante, pero hay que destacar algunas claves para enteder los looks boho de esta primavera.

Tonos pastel : Las tonalidades pastel están bastante en tendencia esta primavera y sustituyen a los burdeos y tonos tierra en las faldas boho.

: Las tonalidades pastel están bastante en tendencia esta primavera y sustituyen a los burdeos y tonos tierra en las faldas boho. Tejidos satinados : Siempre que sean con caída y fluidos, los satinados se cuelan de pleno en las faldas boho para darles un aire bastante más elegantes.

: Siempre que sean con caída y fluidos, los satinados se cuelan de pleno en las faldas boho para darles un aire bastante más elegantes. Con blusas anudadas : Al ser fluidas, las faldas boho necesitan una prenda superior que aromice la figura. Esta primavera será a través de las blusas cropped o anudadas.

: Al ser fluidas, las faldas boho necesitan una prenda superior que aromice la figura. Esta primavera será a través de las blusas cropped o anudadas. Para looks de invitada: Aprovechando la incorporación de los tejidos satinados, las faldas boho dan el salto del street style a los looks de invitada más relajados.

Rosa y con volantes, así es la falda boho de Zara que no te quitarás esta primavera

Falda rosa de Zara. / Zara

Es uno de los colores más en tendencia de la primavera y nos parece que encaja a la perfección con la estética boho. Empolvado en versión pastel, el rosa le añade un aire bastante romántico a este tipo de faldas con vuelo y bastante vaporosas. En el caso del diseño de Zar, nos encontramos con una falda un poco más recta en un tejido satinado y con paneles en forma de volantes.

El tiro es elevado y los panales colocados de manera asimétrica le añaden un extra de movimiento, necesario al ser una falda de corte recto. Con un acabado plisado, la falda resume a la perfección lo que es la estética boho más primaveral.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda boho y rosa de Zara tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 5029/080/172