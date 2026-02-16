Recién llegado a Zara y éxito total, el vestido boho en el color más en tendencia de la primavera que llevarás con botas y cazadora

Sueltecitos, con encajes y en colores pastel, los vestidos boho se convierten en los reyes de la primavera.

Si hay una estética que define a la perfección la primavera esa es, sin duda, la boho. Podemos apostar por ella en otras estaciones, pero las prendas con estética boho viven una especie de resurgir en primaver. Sobre todo, en los vestidos, que se llevan de estampados vintage, encajes y volantes para convertirse en la prenda estrella de la primavera. Tanto es así, que termina desterrando del armario básicos indispensables como los vaqueros, por muy en tendencia que esté la versión estampada.

El ascenso de las temperaturas y los días soleados invitan a despojarse de prendas y apostar por estilismos más dinámicos, alegres, versátiles y fluidos. Los vestidos de estilo boho son perfectos para ello. Sobre todo, cuando se trata de un vestido que supera con creces todas las expectativas depositadas en un diseño boho.

Acaba de llegar a Zara y ya ha disparado todas nuestras alarmas de estilo. Se trata de un vestido boho con una clara inspiración vintage que deja claro por qué el rosa es el color más en tendencia de la primavera. Ahora lo llevarás con botas y cazadora y cuando suban las temperatuas con chaleco y alpargatas.

Ahora con botas y cazadora, luego con alpargatas y chaleco

Ahora con botas altas, pero cuando suban las temperauras podrás llevar tus vestidos boho con alpargatas de esparto. / @saracarbonero

Lo bueno de los vestidos boho de primavera es que puedes alargar su uso hasta verano e incluso engancharlo con el otoño. Al estar confeccionados en tejidos sueltos y vaporosos se adaptan a las estaciones con climas cambiantes. Por eso, en la primera parte de la primavera, los puedes llevar con botas altas y una cazadora, mientras que cuando suban las temperaturas lo puedes combinar con unas alpargatas de esparto y un chaleco.

Botas altas : Las cowboy son bastante socorridas y combinan muy bien con esta estética, pero puedes apostar por unas de ante con la puntera más redondeada y sin detalles bordados.

: Las cowboy son bastante socorridas y combinan muy bien con esta estética, pero puedes apostar por unas de ante con la puntera más redondeada y sin detalles bordados. Cazadora : Es el momento de hacer de las chaquetas de ante tu prenda comodín. Súmate a las tendencias y juega con una cazadoa de estilo bomber.

: Es el momento de hacer de las chaquetas de ante tu prenda comodín. Súmate a las tendencias y juega con una cazadoa de estilo bomber. Alpargatas : De esparto o de yute, para que combinen con un vestido boho, intenta que sean de un color neutro para no restarle protagonismo al diseño.

: De esparto o de yute, para que combinen con un vestido boho, intenta que sean de un color neutro para no restarle protagonismo al diseño. Chaleco: Si quieres enfatizar todavía más el concepto boho, añade un chaleco bordado o con elementos de patchwork.

Rosa palo y con encajes, así es el vestido boho de Zara más en tendencia de la primavera

Vestido boho de Zara. / Zara

El rosa es un color que nos parece irresistible para un look de primavera. Sobre todo, esta nueva versión. Si la fiebre por el barbiecore nos dejó los tonos rosas más chillones, esta nueva apuesta por el rosa rebaja su saturación y la vemos en versión nude, maquillaje o palo. Así la encontramos en el vestido boho de Zara, todo un éxito entre las más bohemias.

Vestido boho de Zara. / Zara

Vestido boho de Zara. / Zara

Además de por su favorecedor rosa maquillaje, el vestido es todo un éxito por su fluidez, su caída y los elementos en encajes que adornan la zona del escote y los bajos, que solo se aprecian cuando hay movimiento. Con un cuello tipo levita y escote en pico para potenciar la verticalidad, el vestido cuenta con un cinturón para enmarcar la figura y evitar el efecto saco.

Vestido boho de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido boho de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 5029/076/688