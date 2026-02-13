Mango tiene ya el vestido de lunares perfecto para ir a la Feria de Abril con un look de inspiración flamenca y elegante

Tanto para la noche del pescaíto como para alternar el traje de flamenca, los diseños de lunares se convierten en el look 'oficial' de la Feria de Abril.

Contamos los días que faltan para la Feria de Abril porque no podemos tener ya más ganas de vernos rodeadas de lunares y volantes. Sobre todo, después de conocer todas las tendencias en moda flamenca para esta temporada. Aunque no todo es vestirse de flamenca.

Tanto para la noche del pescaíto como para culquier otra jornada en la que no queramos enfundarnos en un traje de falemenca, hay opciones de looks de inspiración bastante elegantes que se adaptan perfectamente a los códigos de estilo de la Feria ed Abril.

El estampado de lunares es siempre una opción a la que recurrir si vamos a apostar por un look alternativo al traje de flamenca, además del clásico trinomio blanco, negro y rojo. Versátil y muy elegante, el vestido de lunares se convierte en el objeto de deseo que muchas empezamos a buscar desde ya para estrenar en la Feria y luego aprovecharlo para algún look primaveral (sobre todo, para bodas, bautizos y comuniones).

El binomio blancco y negro siempre da como, resultados looks elegantes con estampado de lunares. / @rocioosorno

Recién llegado a Mango, ya hemos encontrado el primer vestido de lunares con el que ir a la Feria de Abril presumiendo de estilo y elegancia. En el clásico binomio blanco y negro, este diseño, además, se antoja perfecto para una comunión o un bautizo. Amantes de la Feria de Abril e invitadas elegantes, os contamos cómo es el vestido de lunares de la temporada.

De lunares y con escote Bardot, así es el vestido de Mango para ir a la Feria de Abril

Vestido de lunares de Mango. / Mango

Estamos acostumbradas a que los vestidos de lunares sean en blanco y negro, sobre todo, en negro con el fondo blanco. Esta opción apuesta por ese combo, pero a la inversa, sobre un fondo blanco. Al invertir el mix de colores, el vestido se presenta como una opción perfecta para una mañana de Feria. Es luminoso, juvenil y bastante elegante, algo que se refuerza con el corte del vestido.

Vestido de lunares de Mango. / Mango

Vestido de lunares de Mango. / Mango

Ajustado, el vestido cuenta con unos pliegues en la zona de la cintura para enmarcarla y disimular un podo de tripa. Con un largo midi, el diseño sube de nivel gracias a su escote Bardot, que deja los hombros completamente descubiertos para que puedas añadirle al look unos pendientes maximalistas. De mangas largas, este vestido sencillo y minimalista es una opción sobresaliente para un look de Feria de Abril.

Vestido de lunares de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Mango tiene un precio de 35,99 euros.

Ref: 27055842