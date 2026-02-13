Acaba de llegar a Stradivarius la chaqueta elegante en el color en tendencia que llevarás con vaqueros 24/7 esta primavera

Nunca hemos tenido tantas ganas como este año de despojarnos de abrigos para dar la bienvenida a las chaquetas de entretiempo. Con la posibilidad de configurar looks mucho más originales y completos, las tendencias de primavera nos adelantan que nos solo habrá un cambio de paradigma entre los colores, también en lo referente a las chaquetas.

Si estábamos acostumbradas a que las gabardinas clásicas dominasen los looks primaverales, esta temporada parece que las chaquetas de ante y los cárdigan de punto tienen bastante que decir. Aunque, si hay una tendencia que de verdad pisa fuerte, es la chaqueta que se tiñe del color más en tendencia de 2026 y, además, incorpora un elemento clave: el cuello subido.

El cloud dancer se convierte en el color con el que dar luminosidad a los looks de primavera. / @mariasegarr

Si hablamos de tendencias en chaquetas para esta primavera tenemos que compartir el descubrimiento que hemos hecho en Lefties. Se trata de una chaqueta, efectivamente, en el color en tendencia de la primavera, con el cuello subido y con un punto bastante elegante que la convierte en la pieza clave para llevar con vaqueros 24/7.

Blanca y con el cuello subido, la chaqueta de Stradivarius que arrasa esta primavera

Chaqueta de Stradivarius. / stradivarius

La primera vez que hemos visto esta chaqueta de Lefties hemos pensado que se trataba de una prenda de lujo. Tanto el color, un cloud dancer muy elegante, como el corte y el acabado reflejan lujo silencioso. De estilo gabardoina, pero en versión chaqueta, esta prenda incorpora el detalle del cuello subido, una tendencia que empezó a despuntar este invierno y que parece que nos acompañará la primera estapa de la primavera. Además, la chqueta de Leties huye de tejidos clásicos y convencionales y la encontramos en un efecto piel bastante favorecedor.

Aunque también está disponible en negro, la opción blanca nos parece mucho más acorde a las tendencias de primavera de este 2026, con las tonalidades pastel y más claritas como reinas de la paleta cromática. A la hora de combinarla en un look con vaqueros, nuestra apuesta es hacerlo con unos jeans flare con el tiro elevado para que la firgura quede proporcionada. La chaqueta, anudada a la cintura, elevará el punto visual y ayudará a que las piernas se vean más alargadas. Los vaqueros, acampanados, añadirán volumen para que la silueta este proporcionada con la parte superior.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta blanca de Stradivarius tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 1712/855/004