La falda de flores elegante, cómoda y de estilo coqueto de Mango que sube de nivel tus looks románticos de primavera

Tnto para un look romántico, com,o para uno de inspiración boho, la falda de flores se convierte en la pieza más especial.

Con faldas y a lo loco, así recibimos la primavera de 2026. No es que nos hayamos convertido en Marilyn Monroe en la cinta de Billy Wilder, es que nos hemos enterado de que las faldas son tendencia esta primavera y no podemos aguantar las ganas de enfundarnos en una. No es que no hayan estado de moda las primavera pasadas, es que esta temporada viven un especial resurgir. Las vemos en las propuestas boho más bohemias y desenfadadas, pero también en los diseños elegantes con un punto más coqueto.

Al más puro estilo Bridgerton, las faldas para esta primavera se romantizan. Siguen siendo midi porque es el corte más elegante favorecedor, y hacen del evasé su santo y seña. Aunque lo que de verdad marca la diferencia con las faldas midi de esta primavera son sus estampados.

Sí, las flores siempre nos han acompañado, sobre todo, en primavera, pero este 2026 este estampado adquiere un cariz mucho más dulce y romántico. Así lo demuestra la falda de flores que hemos descubierto en Mango y que se ha convertido en todo un flechazo en la redacción. Elegante, cómoda y de estilo coqueto, es perfecta para llevar a otro nivel tus looks románticos de primavera.

Falda de flores y blusa blanca, así se lleva el look más romántico de la primavera

La clave de un estilismo romántico es combinar una falda de flores con vuelo y una blusa que enmarque y ajuste la cintura. / @anna_paris_chic

Combinar una falda de flores es bastante sencillo, sólo tienes que cederle todo el protagonismo a la prenda y jugar con piezas más sencillas. Si hablamos de prendas sencillas, a toda se nos viene a la mente la clásica blusa blanca. Cómodín de estilo donde los haya, la blusa blanca es perfecta para crear un look coqueto, romántico y que no resulte excesivamente recargado. En base a la blusa que elijas, podrás apostar por un calzado más o menos informal. Eso sí, la cintura siempre tiene que estar enmarcada.

Blusa blanca de algodón : Es la que mejor funciona porque, al ser en un tejido mñas rígido, hace que la parte superior del look estilice mucho la figura.

: Es la que mejor funciona porque, al ser en un tejido mñas rígido, hace que la parte superior del look estilice mucho la figura. Blusa blanca con lazada : Es perfecta si quieres un look romántico elevado a la enésima potencia. Evita que la lazada sea excesivamente grande para no achatar la figura.

: Es perfecta si quieres un look romántico elevado a la enésima potencia. Evita que la lazada sea excesivamente grande para no achatar la figura. Blusa blanca en tejido calado : Otro mix perfecto para un look romántico, sobre todo, si es con manguita de farol y en una versión más ajustadita.

: Otro mix perfecto para un look romántico, sobre todo, si es con manguita de farol y en una versión más ajustadita. Blusa blanca de gasa : Para un look elegante, juega con tejidos como la gasa o la seda, que aportan un extra de movimiento al estilismo.

: Para un look elegante, juega con tejidos como la gasa o la seda, que aportan un extra de movimiento al estilismo. Blusa blanca en nido de abeja: El nido de abeja en la cintur ayuda a que la figura se vea mucho más estilizada. Además, parece ser una tendencia que regresa esta primavera.

De flores y midi, así es la falda de Mango que sube de nivel tus looks de primavera

Falda de flores plisada de Mango. / Mango

Parece sacada de un capítulo de los Bridgerton, pero no, acaba de llegar a Mango y es total. Tan total, que se está agotando en muchas de sus tallas. Con el tallr no tan elevado como de costumbre, esta falda se presenta en un formato acampanado y con un largo hasta los tobillos. No es excesivamente fluida, la falda necesita un tejido con más cuerpo para darle protagonismo al estampado, que es lo que realmente llama la atención de este diseño.

Sobre un fondo color hueso se observan unas grandes flores dibujadas en tonos pastel, siendo el rosa el color protagonista. Ideal para un look más elegante de primavera, esta falda encaja a la perfección con la estética coquette que se impone desde hace varias temporadas y que vive un resurgir con cada nuevo estreno de los Bridgerton.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de flores de Mango tiene un precio de 45,99 euros.

Ref: 27092549