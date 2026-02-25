El jersey finito de Mango en el color más en tendencia de la primavera que moderniza al momento un look con vaqueros

Aunque las temperaturas suban, no debemos perder el foco. Al menos no de momento. La primavera trae un ascenso térmico, sí, pero todavía no es el momento de despojarse de prendas de abrigo. Sobre todo, cuando esas prendas de abrigo son los favorecedores jerséis y el combo es con unos vaqueros en tendencia. A la hora de plantear un estilismo de primavera, o de entretiempo, el clásico jersey se convierte en una opción más que aceptable para cualquiera que sea el look. A diferencia de los diseños de invierno, los jerséis de primavera se plantean mucho más finitos, con más caída y en colores mucho más favorecedores.

Con una primavera cromática marcada por los tonos pastel, encongtrar un jersey perfecto para llevar con jeans se antoja bastante sencillo. Primero, porque estos jerséis en tendencia tienen un toque romántico que encaja a la perfección con la estética coqueta, segundo, porque tienen la suficiente personalidad como para modernizar un look con vaqueros. Eso le ocurre al jersey finito que hemos encontrado en Mango. Es en el color más en tendencia de la primavera que moderniza al momento un look con vaqueros.

Rejuvence, estiliza, es tendencia y tiene el don de modernizar un look con vaqueros, así es el rosa palo. / @mariafrubies

Rosa y con el cuello de pico, así es el jersey que moderniza un look con vaqueros esta primavera

No teníamos dudas de que el rosa sería uno de los colores más en tendencia de esta primavera. La fiebre por el barbiecore parece que se niega a abandonarnos y eso, unido al auge de la estética coqueta nos lleva a una primavera con una fuerte presencia de este color. Eso sí, en una verisón mucho más suave y más del estilo al resto de colores en tendencia, que se mueven entre los pastel. En el caso del jersey de Mango, no solo nos encontramos con un diseño de color rosa, también una propuesta bastante finita y con caída que queda ideal con unos vaqueros.

Jersey rosa pastel de Mango. / Mango

El diseño, además, presenta un escote de pico, que estiliza y alarga la figura e invita a apostar por cualquier jeans porque con todos favorece. A la hora de plantear un estilismo más moderno, el jersey de Mango lo pone bastante sencillo. Estamos acostumbradas a diseños en tonos neutros y básicos con los que plantear looks de lo más clásicos. Añadir una nota de color siempre es un extra para modernizar un estilismo.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey rosa de Mango tiene un precio de 19,99 euros.

