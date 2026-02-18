Ni blusas ni jerséis, la sudadera con volantes de Lefties es la que llevarás con jeans y pantalones de vestir

Siempre que planteamos un look con vaqueros o pantalones de vestir lo hacemos pensando en las mismas prendas para la parte superior. Si queremos un look elegante, apostamos por una blusa con lazada, muy en tendencia esta primavera. Si queremos un estilismo calentito, pero con rollazo, jugamos con los jerséis a rayas del momento. No nos planteamos otras opciones, pero las hay. Sobre todo, cuando se trata de un look de primavera.

Cómodas, versátiles y ahora con diseños bastante menos deportivos, las sudaderas se convirten en la alternativa perfecta a blusas y jerséis, sobre todo, cuando buscamos una prenda básica para unos jeans un poco más originales. Metidas por dentro de los pantalones para que el exceso de holgura no haga efecto saco, las sudaderas tienen personalidad, son cómodas y aportan a cualquier estilismo un punto relajado, fresco, juvenil y desenfadado que nos encanta.

Las sudaderas sustituyen a los jerséis en los looks informales de primavera. / pinterest

De todas las propuestas que empiezan a llegar a nuestra firmas favoritas, desde la redacción de Wappíssima nos hemos enamorado de eta sudadera de Lefties. Con volantes y en un color básico, esta sudadera es la que llevarás con jeans y pantalones de vestir durante toda la primavera.

Las claves para elevar un look con sudadera y jeans o pantalones de vestir

Con vaqueros y deportivas, las sudaderas se convierten en la alternativa perfecta a los jerséis. / pinterest

La idea es que la sudadera no aporte demasiada informalidad. Es una prenda funcional y deportiva que, si no sabeos adaptar, puede hacer que no consigamos el efecto deseado con ella. Estas son algunas de las claves que debes tener en cuenta.

Equilibrio de proporciones : Si la sudadera es muy oversize, apuesta por unos vaqueros más ajustaditos para equilibrar el look. En cualquier caso, lo importante es definir la silueta en la parte de la cintura.

: Si la sudadera es muy oversize, apuesta por unos vaqueros más ajustaditos para equilibrar el look. En cualquier caso, lo importante es definir la silueta en la parte de la cintura. Coherencia cromática : Es preferible que el look sea monocromático o se mueva en la misma gama cromática. Si vas a jugar con piezas más llamativas, en el caso de la sudadera, que los vaqueros sean lo más neutros posibles.

: Es preferible que el look sea monocromático o se mueva en la misma gama cromática. Si vas a jugar con piezas más llamativas, en el caso de la sudadera, que los vaqueros sean lo más neutros posibles. Juega con las capas : Añade una blazer. Las más estilosas las llevan sobre sudaderas con capucha y el resultado es una elegancia desenfadada muy potente.

: Añade una blazer. Las más estilosas las llevan sobre sudaderas con capucha y el resultado es una elegancia desenfadada muy potente. El calzado define el look: El mensaje que quieras lanza con tu outfit, lo das a través del calzado. Infomalidad con deportivas, coquetería preppy con bailarinas y elegencia casual con botal altas.

Con volantes y holgadita, así es la sudadera de Lefties que llevarás con jeans y pantalones de vestir

Sudadera con volantes de Lefties. / lefties

Los volantes se han adueñado de blusas y camisetas y ahora llegan también a las sudaderas para restarles informalidad y añadirles un punto de coquetería. A diferencia de las camistas, que presentan los volantes en las mangas, o las blusas, que los tienen en el escote, esta sudadera de Lefties los añade a la zona de los hombros. Desde los hombros hasta la cintura, dibujando una especie de trapecio, este detalle de los volantes hace que la figura se vea mucho más estilizada, con los hombros más marcados y la cintura más ajustada.

Con una cinturilla elástica, la sudadera queda encajada en la zona de la cintura para evitar el efecto saco. Aunque está disponible en marrón, en color arena nos parece mucho más primaveral.