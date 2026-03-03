Acaba de llegar a Lefties el conjunto bordado que la andaluzas más elegantes agotarán para los eventos de primavera

En primavera los eventos en Andalucía se suceden uno tras otro. Además de la Semana Santa y la Feria de Abril, desde marzo hasta junio es cuando la temporada de bodas, bautizos y comuniones. Aunque la temporada de bodas se alarga hasta después de verano, los bautizos y comuniones ocupan gran parte del calendario de primavera. Encontrar el perfecto look de invitada, a priori, no resulta complicado. Lo complejo es dar con un look especial para cada evento y no arruinarse. Nada que las andaluzas no tengan controlado. Son expertas en sobrevivir a eventos de toda clase y ajustar su presupuesto para ello.

Dominan a la perfección firmas y diseñadores y tienen claro cuáles son los códigos de estilo para cada evento de primavera. Por eso, cuando encuentran una prenda económica que se adapta a los eventos de primavera, no se lo piensan dos veces y la fichan ipso facto. Eso ha ocurrido con el conjunto que acaba de llegar a Lefties y que es la solución perfecta a los looks de primavera. Cómodo, elegante, versátil y en tendencia, este conjunto se ha convertido en un must para las andaluzas que lo van a agotar en el tiempo que tardas en leer el artículo.

Los conjuntos dos piezas son versátiles, elegantes y se adaptan a cualquier evento de primavera. / EFE

Aunque los eventos como las bodas han relajado un poco sus códigos de estilo, hay conjuntos que están más enfocados a otro tipo de celebraciones, como es el caso del conjunto de Lefties. Con el Domingo de Ramos a la vuelta de la esquina, el conjunto bordado se antoja perfecto.

Bordado y con chaqueta kimono, el conjunto de Lefties que agotarán las andaluzas en primavera

Los conjuntos dos piezas siempre son un básico de primavera. Tanto en versiones más informales y con tejidos más cómodos, como el punto, o con une estética más formal y elegante, los conjuntos dos piezas son un combo cómodo, elegante y bastante versátil. En el caso del recién llegado a Lefties, se trata de un conjunto compuesto por unos pantalones sueltecitos y un kimono ligeramente oversize. Ambas prendas son en color arena y cuentan con unos bordados sutiles sobre la prenda.

Conjunto dos piezas con kimono de Lefties. / lefties

Con un corte bastante relajado, el conjunto se antoja perfecto para un evento de primavera más informal. Lo puedes combinar con unas sandalias de tacón y un bolso de rafia, si quieres darle al look un aspecto más rústico. Otra opción de combinación es con unos zapatos de tacón en nude y un bolso de cadena cruzado y minimalista.

Kimono bordado de Lefties. / lefties

Conjunto dos piezas con kimono de Lefties. / lefties

Lo bueno de este look es que una vez que pasen los eventos de primavera lo puedes usar con unas cuñas de esparto y un capazo y tener un look de primavera/verano de lo más inspirador.