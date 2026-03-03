Looks de invitada desde 20 euros y descuentos del 50% en la firma favorita de las sevillanas

En primavera los eventos se suceden en Sevilla. Además de Semana Santa y Feria, bodas, bautizos y comuniones viven su momento álgido de marzo a junio. Por eso, estos días toca buscar el perfecto look de invitada con el que sobrevivir a todos esos eventos. A veces no resulta sencillo, porque, a pesar de tener claras cuáles son las tendencias en invitada y conocer nuestro estilo, invertir en tantos looks hace que nuestro bolsillo se resienta un poco. Por eso, nada mejor que un outlet con descuentos, como el que propone la firma Colour Nude.

Del 3 al 6 de marzo, la firma sevillana Colour Nude abre las puertas de su esperado outlet con una propuesta irresistible y bastante variada para dar con el perfecto look de invitada. Muestras y prendas de otras temporadas con descuentos mínimos del 50% y piezas desde 20 euros. Una oportunidad perfecta para hacerse con esos estilismos de invitada en plena antesala de la temporada de celebraciones primaverales.

El outlet cuenta con descuentos mínimo del 50%. / M. G.

Looks de invitada a precios económico

Este outlet no es solo una venta especial para la firma Colour Nude, también se presenta como una ocasión perfecta para invertir en prendas con las que configurar un armario cápsula de invitada. Vestidos midi con espaldas arquitectónicas, conjuntos con hombreras que estilizan y diseños bordados que elevan cualquier look son las prendas que definen a la firma y que ahora cuentan con descuentos especiales.

Puedes encontrar un look de invitada desde 20 euros. / M. G.

Desde el lanzamiento de su primera colección en 2010, la marca ha construido un universo reconocible que huye de lo efímero. En un contexto dominado por la inmediatez, Colour Nude apuesta por la permanencia estética y por diseños que trascienden temporadas. “Colour Nude representa un estilo de vida. Es una proyección de mi persona y de mi forma de ver la vida al exterior. No me inspiro en tendencias de moda, sino en personas, conceptos y formas de vivir”, explica Carmen Osuna, fundadora y alma creativa de la firma.

Este outlet se antoja perfecto pars fichar el look de invitada para los eventos de primavera. / M. G.

Del 3 al 6 de marzo, la cita con la moda está clara, sobre todo, si tienes eventos de primavera y quieres fichar el perfecto look de invitada. El outlet se celebra en horario ininterrumpido, de 10:00 a 19:00, en la C/ Lonja, 1. Polígono Insustrial Pisa, Mairena del Alcor.

Un estilo con identidad propia

Su estilo moderno, femenino y elegante se sostiene sobre una meticulosa atención al detalle. El patronaje y la confección beben directamente de la tradición de los ateliers franceses de Alta Costura, lo que se traduce en prendas estructuradas, con caídas impecables y acabados que marcan la diferencia.

Los estampados y los colores cálidos son un 'must' en las colecciones de Colour Nude. / M. G.

Hay elementos que definen inequívocamente a la casa: los bordados y aplicaciones realizadas a mano, el protagonismo de las espaldas, las mangas largas y las hombreras marcadas que esculpen la silueta de sus diseños con sofisticación. Cada diseño posee ese equilibrio entre fuerza y delicadeza que convierte una pieza en inolvidable.

Detrás de cada colección late una filosofía clara, creatividad e innovación continua unidas a la búsqueda permanente de la excelencia. Valores que no solo se perciben en la estética, sino también en la coherencia de una marca que ha sabido consolidarse sin renunciar a su esencia.