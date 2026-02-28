Los looks más elegantes de la alfombra roja de los Premios Goya 2026: De Nieves Álvarez a Rosanna Zanetti

Nieves Álvarez, deslumbrante con un diseño de la andaluza Juana Martín, en los Premios Goya 2026.

Los Premios Goya, además de la fiesta del cine español, son una especie de pasarela de moda en la que actrices y celebs muestran sus mejores galas. Los galardones, que este año celebran su 40ª edición, siempre sirven como punto de encuentro de los looks más espectaculares, la alta costura y la artesanía. Celebrada en Barcelona y conducida por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, la gala estuvo precedida por una alfombra roja sobre la que destacaron propuestas más minimalistas que en anteriores ocasiones.

La noche en la que el cine celebra su talento, también lo hizo la moda en palabras mayúsculas, con diseños en los que destacó el binomio blanco y negro, que se impuso a otras tonalidades dejando claro que la sencillez no solo domina el street style, también los grandes eventos. Siluetas femeninas y depuradas, pedrería y un dress code marcado por el menos, es más fueron la tónica domintante de una alfombra roja en la que el sello español también tuvo su protagonismo.

Desde Nieves Álvarez, impecable con diseño de la andaluza Juana Martín, a Rosanna Zanneti, de blanco y con corte sirena, pasando por el minimalismo de Laura Ponte, repasamos algunos de los estilismos más elegantes de la 40ª edición de los Premios Goya.

Nieves Álvarez

Nieves Álvarez con un diseño de Juana Martín para los Premios Goya 2026. / EFE

La modelo nunca defrauda. En esta ocasión, de blanco y con encajes, Nieves Álvarez apostó por un diseño de la andaluza Juana Martín con escote de corazón y cuerpo ajustado en forma de corpiño. Minimalista, pero con un punto boho, el estilismo destaca con un maquillaje sencillo y un recogido pulido.

Rosanna Zanetti

Rosanna Zanetti con un diseño de Toni Ward en los Premios Goya 2026. / EFE

Con un diseño con corte sirena ajustado al cuerpo y cuello halter, la mujer de David Bisbal sorprendía con un diseño minimalista de Toni Wards. Destacan las aplicacciones en 3D que refuerzan todavía más la sensación de cuerpo de sirena. La Venezolana remata el look con una melena ladeada y semiondulada.

Laura Ponte

Laura Ponte con un diseño de línea Capsule de Mango en los Premios Goya 2026. / EFE

La modelo hizo una de las apuestas más minimalistas de la noche con un favorecedor traje sastre de la línea Capsule de Mango. Un look sencillo y elegante que puede servirnos de inspiración para los próximos eventos de primavera.

Vanesa Romero

Vanesa Romero con un diseño de Rubén Hernández Costura en los Premios Goya 2026. / EFE

La actriz deslumbró con un diseño de color blanco con aplicacioness de brillo de Rubén Hernández. El cuello halter y el recogido alto y pulido destacaban aún más su belleza natural.

Jady Michel

Jady Michel en los Premios Goya 2026. / EFE

La modelo mexicana puso la nota de color con este espectacular diseño en dorado envejecido y con inspiración de fantasía. Estaba espectacular con un diseño con escote Bardot, transparencias y bordados.

Elena S. Sánchez

Elena S. Sánchez con un diseño de Gemy Maalouf en los Premios Goya 2026. / EFE

La periodista es siempre una de las mejor vestidas de los Premios Goya. Siempre acertada con sus estilismos, para esta ocasión se decantó por un diseño en blanco y negro con flores bordadas y un escote Bardot muy favorecedor de Gemy Maalouf.

Marina Rivers

Marina Rivers en los Premios Goya 2026. / EFE

La influencer apostó por un diseño explosivo en color caldera y con detalles en cut out y los hombros muy marcados. En cuanto al peinado, apostó por un recogido desenfadado con mechones sueltos que enmarcaban su rostro.

Inés Hernand

Inés Hernand en los Premios Goya 2026. / EFE

La presentadora apostó por un diseño de inspiración gótica de color negro completamente de encajes y con mangas con volantes.

Mireia Oriol

Mireia Oriol en los Premios Goya 2026. / EFE

La actriz apostó por un favorecedor diseño de color rojo, un color que siempre suele predominar en los Premios Goya. Con el corte a la cintura y escote palabra de honor, detacan los frunces y relieves de la parte frontal.

Blanca Paloma

La cantante Blanca Paloma en los Premios Goya 2026. / EFE

La cantante apostó por un look todo al negro con escote palabra de honor rectangular y un llamativo detalle en forma de flor dorada. Un diseño elegante de Isabel Sanchís.