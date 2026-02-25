De Penélope Cruz a Ana Belén, los looks más elegantes e inspiradores de los Premios Goya en sus últimas ediciones

Penélope Cruz de Chanel, Nieves Álvarez de Elie Saab o Ana Belén de Redondo Brand son algunas de las famosas más elegantes de la historia de los Premios Goya.

Los Premios Goya no solo son la fiesta del cine español, también nos sirve de improvisada pasarela sobre la que vemos toda clase de propuestas. En sus casi 40 ediciones, los Goya han visto desfilar por su alfombra roja a actrices y celebs con toda clase de estilos. Cada elección lleva su posterior análisis y de ahí que en cada edición siempre tengamos los estilismos más originales y algunos de los looks más elegantes, que luego nos servirán de inspiración para otro tipo de eventos.

En las últimas ediciones, Penélope Cruz se ha convertido en el centro de las miradas embajadora de Chanel, la actriz suele acertar bastante con sus estilismos y, si no es el vestido, es el peinado lo que se convierte en nuestra inspiración. Otra de nuestras favoritas es Nieves Álvarez, casi siempre de Stéphane Rolland y con un punto quizás más atrevido, pero no es la única.

Ana Belén y su vestido de inspiración romántica de color malva o Aitana Sánchez Gijón en cualquiera de las ediciones de los Premios Goya también se cuelan entra las más elegantes. Analizamos los estilismos más elegantes y espectaculares de las últimas ediciones de los Premios Goya. Nosotras tenemos nuestro look favorito y tú, ¿tienes el tuyo?

Penélope Cruz, con flores vintage de Chanel

Penélope Cruz con un diseño de Chanel en los Premios Goya 2024. / Efe / Ep

Los Premios Goya de 2024 dejaron varios looks memorables. Aunque, sin, duda, este vestido de flores vintage de Chanel que lució Penélope Cruz pasará a la historia. Con más de trescientas mil flores bordadas y una cola de tul, este vestido convirtió la actriz en una de las mejor vestidas de la historia de los galardones. Además del vestido, la actriz se convirtió en musa capilar con este favorecedor wavy bob.

Nieves Álvarez, original elegancia

Nieves Álvarez y su modelo de Stéphane Rolland en los Premios Goya de 2023.

La musa de Stéphane Rolland apostó por un estilismo en 2023 de lo más llamativo. La red carpet del Palacio de Congresos de Sevilla la vio desfilar con un ajustado vestido en marrón chocolate y con motivos étnicos en la parte central. Los cuellos, maximalistas y muy voluminosos, envuelven a una Nives Álvarez realmente espectacular.

Amaia Salamanca, con pedrería y en azul noche

Amaia Salamanca en los Premios Goya de 2023 con un diseño de Zuhair Murad. / Juan Carlos Vázquez

La actriz es otra de las celebs más elegantes sobre la alfombra roja de los Goya. Uno de nuestros looks favoritos es el de lentejuelas negro por el que apostó en la edición de 2017, pero es diseño de Zuhair Murad de 2023 la eleva a la categoría de las más elegantes de la historia de los Premios Goya. En azul noche y con una clara inspiración zodiacal, el vestido añade una cola voluminosa a su silueta ajustada.

Silvia Abascal, sencilla de malva

Silvia Abascal con un diseño de Redondo Brand en los Premios Goya de 2023.

Lo que más nos gusta de este vestido por el que apostó Silvia Abascal en los Premios Goya de 2023 es su sencillez. De corte helénico y plisado, este vestido de Redondo Brand en tonos malva es la prueba de que se puede ser una de las más elegantes sin recurrir al clásico negro o rojo. Muy acertada la elección del peinado hacia arriba, estiliza su figura..

Aitana Sánchez Gijón, en pailletes y de Carolina Herrera

Aitana Sánchez-Gijón, de Carolina Herrera, en los Premios Goya 2023. / Juan Carlos Vázquez

No hay edición de los Premios Goya en la que no nos enamoremos de los estilismos de Aitana Sánchez Gijón. Nos conquistó con su vestido bicolor en malva y negro de Carolina Herrera en 2025, cuando recibió el Goya de Honor, pero más nos enamoró con este diseño de flores en pailletes También firmado por Carolina Herrera, este vestido destaca, escogido en 2023, por una amplia falda acampanada y un escote de corazón asimétrico. El combo blanco, negro y dorado es elegante y sofisticado.

Penélope Cruz, de Chanel con encajes y transparencias

Penélope Cruz, en los Premios Goya de 2014, con vestido de bordados y transparencias de Chanel. / Efe

Es la prueba perfecta de que en la sencillez está la clave del buen gusto. De estilo camisero, con bordados y tranparencias, este vestido de Penélope Cruz la convirtió en una de las más elegantes en los Premios Goya de 2014. No es casual que el diseño lo firme Chanel. Aunque por aquel entonces la actriz todavía no era musa de la maison francesa (habría que esperar a 2018), todo apuntaba a que serían una unión perfecta.

Nieves Álvarez, inspiración en Gaudí

Nieves Álvarez, en los Premios Goya de 2019, con un Elie Saab inspirado en Gaudí. / Efe

Cuando decimos que Nieves Álvarez es una de las más elegantes de los Premios Goya en sus últimas ediciones lo decimos con conocimiento de causa. Este vestido, firmado por Elie Saab e inspirado en la obra de Gaudí, es el claro ejemplo de ello. Tan elegante y espectacular es el diseño elegido en 2019, que la actriz no necesita artificio en su peinado y apuesta por dejar su melena natural y ladeada.

Silvia Abascal, de princesa

Silvia Abascal, en los Premios Goya de 2019, con un vestido de Marchesa. / Efe

Los tonos empolvados parecen ser los favoritos de Silvia Abascal que, para los Premios Goya de 2019, se decantó por un diseño de tul en tonos rosas degradados. Firmado por Marchesa, el diseño cuenta con una amplia y voluminosa falda con volantitos de tul y un corpiño semitransparente. La actriz rompe con la estética romántica con un maquillaje marcado de ojos ahumados.

Manuela Velasco, inspiración flamenca

Manuela Velasco en los Premios Goya de 2019 con un diseño de Dior. / Efe/Juan Manuel Vidal

Manuela Velsaco es otra de las actrices que también sorprende con sus elecciones. Para los Premios Goya de 2019 se decantó por un vestido de Dior con una clara inspiración flamenca. De largo midi y cuerpo corsetero, el vestido cuenta con una falda que nace desde la cintura e incorpora pequeños volantes. El detalle de los borados artesanales es espectacular.

Ana Belén, elegancia todo al malva

Ana Belén, de Redondo Brand, en los Premios Goya 2024. / Efe / Ep

Sin que se nos note demasiado el favoritismo por Ana Belén, podríamos afirmar que este es uno de los vestidos más elegantes de todas las ediciones de los Premios Goya. Firmado por Redondo Brand, el diseño que la cantante escogió en 2024 (año en el que presentó los premios con los Javis) destaca por una falda con volumen y un cuerpo en forma de flor con detalles en fantasía. El color malva, además, no puede sentarle mejor a Ana Belén.

Rosanna Zanetti, en corsé y con transparencias

Rosanna Zanetti en los Premios Goya de 2024 con un diseño de Marchesa. / Efe / Ep

Firmado por Marchesa, el diseño de Rosanna Zanetti escogido en los Goya de 2024 fue uno de los más llamativos de esa edición. En gris muy claro y semitransparente, el diseño destaca por una parte superior, de estilo corsé y con detalles en plateado, que resaltaban la feminidad del diseño. También destacan los tirantes dobles que aderezan la parte superior.

Silvia Abascal, romanticismo floral

Silvia Abascal en los Premios Goya de 2024 con un diseño de Oscar de la Renta. / Efe / Ep

El estilo de Silvia Abascal parece estar bastante definido, siendo la estética romántica su favorita. Para los Premios Goya de 2024 la actriz apostó por un diseño de Oscar de la Renta en color verde, de sieleta recta, escote Bardot y detalles de flores en 3D. En esa edición fue una de las más elegantes, pero el vestido que lució no era el que tenía preparado, que se quedó retenido en la aduana de EEUU, como ha contado en alguna ocasión su estilista, Víctor Blanco.

Elena S. Sánchez, en rojo y negro

Elena Sánchez en los Premios Goya de 2024. / Efe / Ep

La periodista siempre se cuela entre las más elegantes de los Premios Goya. En 2024, con diseño Homolog, apostó por uno de los binomios que mejor funcionan: el rojo y negro. Con escote palabra de honor y tejidos superpuestos, destaca la pedrería en negro que recorre la parte superior.

Amaia Salamanca, estética dosmilera

La actriz Amaia Salamanca en los Premios Goya de 2013. / EFE

Sobrevivir a los 2000 y tener un look con el que pasar a la historia tiene bastante mérito y por eso este estilismo de Amaia Salamanca de 2013 merece cerrar la lista. Ajustado, drapeado y con escote asimétrico, este vestido de Zuhair Murad juega al efecto tatuaje al combinar el glitter con el beige. La actriz remata el look con un peinado efecto messy (muy de 2013) y una cartera metalizada y ovalada.