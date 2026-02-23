Rocío Osorno se adelanta a la Feria de Abril y ficha en Mango el conjunto de lunares más elegante de la primavera

Lo que más nos gusta del buen tiempo es que nuestras influencers favoritas ya empiezan a inspirarnos con sus looks para las fiestas primaverales. Musa oficial de las sevillanas, Rocío Osorno ya ha empezado a dejar ver sus propuestas para esta primavera. Siempre se ha declarado fan absoluta de los lunares y es una de las mejores abanderadas de la moda flamenca, por eso, cuando se acerca la primavera, esperamos que su perfil de Instagram se convierta en el escaparate oficial para las tendencias de inspiración para la Feria de Abril.

Aunque la cuenta a trás para la noche del pescaíto todavía es grande, Rocío Osorno ya ha fichado el que será uno de los estilismos más elegantes para ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca. Los lunares siempre son el estampado rey de la primavera y nada mejor que apostar por él para un look de inspiración. Sobre todo, esta primavera, en la que parece que el estampado de lunares vive todo su esplendor. El look con el que Rocío Osorno se adelanta a la Feria de Abril lo demuestra a la perfección. Es de Mango y vas a quererlo como alternativa al traje de flamenca.

Pantalones bombachos y blusa sueltecita, así es el look de lunares de Rocío Osorno

Rocío Osorno con total look de lunares de Mango. / @rocioosorno

Rocío Osorno ya se ha estrenado con los eventos de primavera y, como buena amante de los lunares que es, no ha podido resistirse a plantear un total look con este estampado. “La verdad es que queda ideal, ojalá en más colores”, comentaba en en Instagram. Para su evento (y como fuente de inspiración para la Feria de Abril), Rocío Osorno se ha decantado por un total look de Mango compuesto por unos pantalones bombachos, tendenica máxima esta primavera, y una blusa bastante vaporosa. Ambas prendas, en el binomio clásico más elegante: blanco y negro.

Total look de lunares de Mango. / Mango

Para rematar el look, Rocío Osorno se ha decantado por un bolso tipo clutch de color negro y con flecos (detallazo flamenco) que es de Parfois de anteriores temporadas, pero que estamos seguras de que volverán esta primavera. Además, ha decidido darle mucha luz al rostro con unos pendientes maximalistas en dorado. Ella remata el look con unos tacones negros con detalles en dorado, pero para la Feria de Abril puedes apostar por unas sandalias.

Blusa de lunares de Mango. / Mango

Pantalones bombachos de lunares de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de lunares de Mango tienen un precio de 35,99 euros.

Ref: 27055829

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de lunares de Mango tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 27075827

Otras prendas de lunares para ir a la Feria de Abril

El estampado de lunares no es solo uno de los más elegantes y atemporales, también es la opción perfecta para ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca. Ya sea porque se trata de la noche del pescaíto o porque no te apetece enfundarte en un tarje de flamenca, siempre es una opción más que acertada jugar con los lunares en vestidos, pantalones, faldas o tops. Estas son algunas opciones de Mango que ya puedes fichar para adelantarte a la Feria de Abril.

Vestido de lunares de Mango. / Mango

Vestido de lunares

En blanco y negro y con el escote Bardot, este vestido es una opción perfecta para un día de comida en la Feria de Abril. Lo puedes complementar con un mantón de Manila colocado sobre un hombro y unas sandalias de color negro.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la sss de Mango tiene un precio de 35,99 euros.

Ref: 27055842

Top lencero de lunares de Mango. / Mango

Top lencero de lunares

Un acierto seguro, tanto si lo vas a llevar con unos pantalones palazzo de color blanco, como si lo vas a combinar con unos de color negro y corte más recto. Puedes rematar el look con una chaqueta torera en tonos negros.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la sss de Mango tiene un precio de 45,99 euros.

Ref: 27044101

Top palabra de honor de Mango. / Mango

Top de lunares básico

Una prenda de fondo de armario básica que puedes llevar en la Feria de Abril de infinitas maneras, desde unos pantalones palazzo de color negro, a una falda flisada en crudo, pasando por unos pantalones ajustados en blanco. Recuerda añadir algún elemento en rojo para un look más flamenco.