Nicolás Montenegro, diseñador: "Mi nueva colección es una metáfora de Sevilla"

Es uno de los diseñadores más aclamados a nivel nacional y ha sabido crear su identidad propia en muy poco tiempo. Cinco años hace desde que Nicolás Montenegro comenzase su andadura en solitario y desde entonces su carrera ha sido imparable. Es responsable de uno de los estilismos más icónicos de Nieves Álvarez (el que llevó en las campanadas de 2021) y se ha convertido en el favorito de celebs como Tana Rivera, Alejandra Domínguez, Sofía Palazuelo o Cristina Castaño. Ahora, en el año en el que celebra su 5º aniversario en el mundo de la moda en solitario, presenta su colección de Primavera/Verano 2026, un preludio a lo que será su gran celebración el próximo mes de abril.

Bajo el nombre de Edén, la colección "no es solo una propuesta estética; es una declaración de origen, de identidad y de sensibilidad". "En esta colección destaco la inspiración floral, que nace desde lo emocional, por eso cada silueta florece como una especie distinta dentro de un mismo jardín", adelanta Nicolás Montenegro. Además de su ya icónico binomio blanco y negro y sus destacados y favorecedores escotes halter, esta colección se plantea como "una explisión floral en la que cada propuesta puede tomar el nombre de una flor que dialogue con su forma, su color y su energía".

Nicolás Montenegro se ha convertido en uno de los diseñadores más aclamados del panorama nacional. / @nicolas_montenegro

Una colección inspirada por los recuerdos

"Me gusta plantear Edén como metáfora de Sevilla", adelanta el diseñador. En ese concepto, Montenegro propone una especie de jardín íntimo en el que la memoria sensorial juega un papel muy importante. "La luz dorada filtrándose entre palmeras, el aroma del azahar, el murmullo del agua en los patios del Real Alcázar de Sevilla, la vegetación romántica del Parque de María Luisa, esos recuerdos son los que me inspiran en esta colección", destaca Nicolás Montenegro.

El diseñador hace un recorrido por sus cortes icónicos, como los cuellos halter y las siliuetas lápiz. / Esteban Roca

Aunque Nicolás Montegro tiene un sello muy marcado y parece tener bastante definido el concepto sosbre el que trabaja, en dén parece haber una dualidad constante entre arquitectura y naturaleza. "Igual que en esos jardines históricos, donde la geometría dialoga con la vegetación libre, aquí conviven estructuras limpias con tejidos fluidos, colores vibrantes con neutros elegantes", explica el diseñador sobre una colección en la que se respira armonía.

La elegancia femenina de Nicolás Montenegro

Los tejidos vaporosos y los estampados llamativos rompen con las propuestas bicolor. / Esteban Roca

La mujer que propone Nicolás Montenegro tiene una elegancia innata que resalta con sus diseños. La mujer Montegro no entiende de imposturas, es fluida y etérea y disfruta de su feminidad. En Edén, esa mujer se empodera y se muestra todavía más segura de sí misma. "La mujer Edén es independiente, no necesita artificio para afirmarse, pero disfruta del arte, del detalle y del buen gusto", añade Nicolás Montenegro. Cada look es como una flor distinta dentro del mismo jardín, "ninguna compite, todas conviven".

El diseñador toma elementos clásicos y los adapta a las tendencias actuales desde un prisma muy femenino y elegane. / Esteban Roca

Entre sus propuestas clásicas, en las que no falta el binomio blanco y negro, el diseñador vueleve a jugar con los escotes halter, que tan bien le funcionan. También se atreve con los estampados de pata de gallo, la versión más colorista de la colección. Tampoco faltan los lunares y propuestas muy fluidas y vaporosa en una colección que plantea "la primavera sevillana convertida en silueta".