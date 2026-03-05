De la gasa al mantón de Manila, las tendencias de invitadas para la primavera 2026 que llevan las más elegantes

Las tendencias en invitada están marcadas por looks sencillos y minimalistas en los que priman los tejidos vaporoso y los detalles.

Cuando llega la primavera, además de la explosión floral, se produce el boom de las BBC (bodas, bautizos y comuniones). Estos grandes eventos, además, hay que añadireles festividades como la Semana Santa o la Feria de Abril y, llegado el caso, alguna que otra graducación. Encontrar el perfecto look de invitada para todos estos eventos se complica. Primero, porque no tenemos claras todas las tendencias en invitadas para esta primavera 2026. Segundo, porque invertir en un nuevo look para cada evento se nos puede salir un poco del presupuesto.

Ambas cosas tienen solución y cuando tengas claras las tendencias en invitada lo verás. Además de ser muy sencillas y mantener ese minilamismo elegante que impera desde hace varias temporadas, la apuesta por los complementos hace que reutilizar diseños que ya tenemos en el armario no solo sea sostenible, sino también una manera de diferenciarse del resto de invitadas. Para conocer todas las tendencias en invitadas de esta primavera 2026 hablamos con Rafa Valverde, el diseñador cordobés responsable de algunos de los estilismos más virales, y con Carmina Pairet, experta en tejidos y mantones de Manila y fundadora de Vestir Arte.

Las invitadas elegantes apuestan por la gasa

Elegir un diseño confeccionado en gasa garantiza un look elegante, favorecedor y con mucho movimiento. / Rafa Valverde

Aunque son muchas las opciones de materiales y texturas para componer un look de invitada, esta primavera un tejido será la gran estrella de la temporada. Junto con los tejidos satinados y dejando muy atrás el punto de seda, esta primavera destacan los tejidos en gasa.

Una apuesta versátil, ligera y con mucha caída que aporta bastante elegancia a cualquier look, la gasta estará presente en diseños midi, de corte trapecio y bastante minimalistas. "De cara a 2026, la gasa continuará siendo una protagonista destacada, incluso en versiones estampadas que aporten mayor personalidad a las prendas", cuenta el diseñador Rafa Valverde.

Minimalismo, movimiento y superposiciones

Los looks de invitada siguen siendo minimalistas, pero los detalles, como bordados o plumas empiezan a destacar.2 / Rafa Valverde

"Está claro que esta primavera destacan las líneas más minimalistas, elegantes y con movimiento, que realzan la identidad de cada diseño mediante el uso de tejidos especiales", explica el diseñador Rafa Valverde. Esto se traduce en que los looks de invitada destacarán por ser diseños rectos, con caída y sin mucho artificio para darle todo el protagonimo a los detalles.

"También destacan las piezas superpuestas que generan contraste a través de las formas, los colores o el estilo", añade el diseñador. En ese sentido, los diseños más sencillos contarán con detalles como drapeados, bajos a contraste con diferentes tejidos, detalles bordados, plumas o incluso superposiciones.

El mantón de Manila como complemento

El mantón de Manila se convierte en el complemento perfecto para darle a look de invitada el punto elegante. / Historias que empiezan con un sí

Siempre han sido un elemento con el que acompañar los looks de invitadas y en Andalucía han tenido siempre un especial protagonismo gracias a las fiestas de la primavera. Durante un tiempo, los mantones de Manila cayeron en el olvido y ahora su presencia en los looks de invitada más elegantes es un reclamo y una puesta en valor de las tradiciones.

"Hemos observado un crecimiento del interés en la compra de mantones de Manila para bodas", asegura Carmina Pairet. La fundadora de Vestir Arte recomienda llevarlo en un look de invitada "colocado sobre un solo hombro, extendido y doblado por la mitad, dejando caer los flecos". "La flecomanía y las asimetrías de los vestidos contribuyen a popularizar esta manera de llevarlo", añade Carmina Pairet.

El complemento sostenible

Los mantones pueden ir a contraste con el look de invitada o moverse en la misma gama cromática. / Historias que empiezan con un sí

"No hay nada más sostenible que rescatar un mantón antiguo familiar o comprar uno de segunda mano para darle una nueva vida", explica Carmina Pairet. En su talle, la experta en mantones cuenta con una selección cuidada y restaurada de mantones antiguos, de más de 100 años, mantones vintage y reproducciones de mantones antiguos en seda natural.

Mantones monocromáticos o bicolor

Para las bodas de primavera muchas rescatan los mantones familiares y con ellos le dan un aire muy sofisticado a sus looks. / Historias que empiezan con un sí

"La tendencia que vemos estos días es que muchas mujeres están desempolvando sus mantones de Manila para los próximos meses, tratando sus flecos y atendiendo a su limpieza", explica la experta en mantones. En el caso de los looks de invitada, esta primavera veremos muchos mantones monocromáticos.

"Los mantones de un solo tono o los bicolor tienen ventajas claras. Resultan más sencillos de integrar en estilismos contemporáneos minimalistas y permiten combinar sin saturar. Pueden llegar a ser verdaderas obras de arte: aportan peso y un aire sofisticado a la pieza. Sin embargo, al no destacar tanto el bordado, porque se integra con el fondo, a algunas personas dudan en invertir en ellos", concluye Carmina Pairet.