Silvia Llamas, fundadora de MignonBaby, lo tiene claro: "La comodidad y funcionalidad son clave para vestir a los niños en los eventos de primavera"

La primavera, además de alegrarnos la vida con sus flores y sus agradables temperaturas, también viene cargada de eventos de toda clase. Desde las bodas, bautizos y comuniones, a la Semana Santa y la Feria de Abril. En ese contexto, la busqueda del look perfecto se convierte en el objetivo de muchas mujeres que busca convertirse en la invitada más elegante o esa madre de Comunión a la que todas preguntan por su acertado estilismo. Pero no sólo las adultas han de buscar ese estilismo perfecto con el que acudir a todos esos eventos, los pequeños de la casa también deben ir vestidos acorde a las circunstacias. Siempre sin perder el foco y sin olvidar que son niños y que, en su caso, la comodidad y la funcionalidad deben ser los pilares sobre los que se sustente su look. Silvia Llamas, fundadora de la firma sevillana MignonBaby lo tiene claro y así lo refleja en su nueva colección de primavera-verano 2025.

A la hora de plantear el concepto de la firma, su fundadora tenía claro que la versatilidad sería un pilar fundamental. Prendas aptas para diferentes usos, prendas unisex y atemporales que realmente pudieran servir para toda clase de eventos pero, también, prendas con un toque significativo, divertido, actual y único. "La idea es plantear ropa versátil que puedan usarse en diferentes temporadas y tanto niñas como niños, de ahí que los patrones estén muy trabajados para que puedan compañar al niño durante su crecimiento y que los colores sean muy fáciles de combinar", nos contaba la fundadora de la marca, Silvia Llamas. Ahora, a las puertas de una temporada cargada de evnto, hablamos con ella para que nos cuente más sobre su firma y cómo podemos vestir a los más pequeños de cara a todos los eventos de primavera.

Diseños de primavera-verano 2025 de la firma infantil MignonBaby. / M. G.

Pregunta.La moda infantil ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿cómo definirías el estilo de tu marca y qué la hace diferente en el mundo de la moda para niños?

Respuesta.Diría que MignonBaby es una combinación de actualidad y funcionalidad. Nos enfocamos en diseños versátiles que permiten a los niños moverse libremente sin renunciar a un estilo sofisticado que puedan usarse en diferentes ocasiones, desde un evento especial hasta un día casual con un simple cambio de accesorios. Lo que nos diferencia son los diseños exclusivos tanto en tejidos, el diseño, que lo dibujo yo, como en la prenda, siempre buscando que tenga un equilibrio entre funcionalidad y belleza.

P.La primavera es una temporada llena de eventos, ¿cuáles son tus recomendaciones clave para vestir a los niños en ocasiones especiales sin perder comodidad?

R.Creo que la clave está en los tejidos y los cortes. Optar por telas fresquitas, como el lino o el algodón orgánico, hace que los niños se sientan cómodos incluso en días cálidos. También es importante elegir diseños que no limiten su movimiento, por eso apostamos por cortes rectos, pero con un toque refinado. Y algo que siempre recomiendo: menos, es más. Un conjunto sencillo pero bien pensado, con algún detalle especial que marque la diferencia sin recargar el look es la mejor apuesta.

Diseños de primavera-verano 2025 de la firma infantil MignonBaby. / M. G.

P.Eres madre de tres niños, ¿cómo ha influido tu experiencia personal en la creación y diseño de tus colecciones?

R.Muchísimo. De hecho, la marca nació porque no encontraba ropa que reuniera todo lo que buscaba para mi primer hijo, un niño. Quería que la estética fuese bonita, con comodidad real y calidad duradera. Al final, los niños juegan, corren, se ensucian… así que diseño cada prenda pensando en que puedan disfrutar sin preocuparse por si se arrugan o se manchan demasiado. Además, como madre, sé lo importante que es que la ropa sea fácil de poner y quitar, así que los pequeños detalles funcionales, como botones accesibles o elásticos suaves, son esenciales en cada diseño. Sin dejar atrás lo rápido que crecen y lo poco que duraba la ropa, en Mignon hemos trabajado mucho sobre patrones duraderos que crecen con los peques de ahi el lema growing with you.

P.En un mundo donde la sostenibilidad es cada vez más importante, ¿cómo aborda tu firma la elección de materiales y el proceso de producción?

R.Desde el principio, la sostenibilidad ha sido un pilar fundamental para nosotros. Utilizamos tejidos naturales y, en la mayor parte de lo posible orgánicos, priorizando proveedores locales para reducir nuestra huella de carbono. Además, apostamos por una producción ética y responsable. También fomentamos el consumo consciente con diseños atemporales y duraderos, para que la ropa pueda ser heredada entre hermanos o primos en lugar de convertirse en una prenda de usar y tirar.

Diseños de primavera-verano 2025 de la firma infantil MignonBaby. / M. G.

P.Como emprendedora y madre, seguro que tu día a día es un reto. ¿Cómo logras equilibrar tu rol en la empresa con tu vida familiar?

R.No te voy a mentir, no es fácil (¡ni perfecto!), aun tengo que aprender a delegar más y a no exigirme demasiado. Tener una empresa es como tener otro hijo, ¡el cuarto!, pero intento dedicarles las tardes, aunque siempre hay interrupciones. También involucro a mis hijos en el proceso de la firma de forma divertida. A veces prueban prototipos o me dan su opinión sobre los colores y texturas. Y, sobre todo, me rodeo de un equipo increíble que, sin su apoyo y constancia, no sería posible. La clave está en encontrar ese equilibrio sin culpa y disfrutando de cada faceta.