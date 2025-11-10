SIQ 2025 confirma las tendencias en novia e invitada para la próxima temporada

La pasarela de novia e invitada SIQ, Costura Andaluza 2025 ha cerrado su 11ª edición con más de 1.500 visitantes y el reconocimiento unánime al talento, la creatividad y la excelencia artesanal del diseño hecho en Andalucía. Durante dos intensas jornadas, el evento ha reunido a diseñadores consagrados y nuevas promesas en un entorno histórico como la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, reafirmando el objetivo de fusionar moda, patrimonio histórico, arte y cultura, y de seguir mostrando la moda andaluza en escenarios únicos.

La elección de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla como escenario principal reafirma su papel como epicentro de la moda y la creatividad en Andalucía. Este enclave histórico, convertido en un espacio de referencia cultural, representa la perfecta unión entre patrimonio y vanguardia.

Un diseño de Agus Dorado visto en SIQ 2025. / Alfonso Dequin

Durante SIQ 2025 se celebraron dos bridal shooting exclusivos: uno con los diseñadores de Qlamenco, la Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda y Artesanía Flamenca de Andalucía, y otro con las firmas de Málaga de Moda y diseñadores individuales. En esta edición, ambos shootings se desarrollaron en zonas inéditas del recinto aún no restauradas, aportando un valor añadido al evento y subrayando la capacidad de la moda para revitalizar espacios patrimoniales y dotarlos de nueva vida a través del arte, la costura y la innovación.

Un diseño de Maria Amador visto e SIQ 2025. / Alfonso Dequin

Un diseño de Amalia Vergara visto en SIQ 2025. / Alfonso Dequin

Como gran novedad, SIQ 2025 contó por primera vez con Extremadura como comunidad invitada, que participó con once firmas bajo la marca Extremadura Moda, consolidando así el carácter abierto y colaborativo del evento.

Por su parte, la directora de la Agencia Doble Erre y organizadora de SIQ, Raquel Revuelta, destacó el punto de inflexión que marca esta edición. “Tras 11 ediciones, comienza una nueva etapa para SIQ Andalucía. El interés por la moda nupcial es una realidad. En esta edición han participado más diseñadores, hemos contado más público en los desfiles y hemos tenido una mayor implicación institucional y empresarial", explico la directora de Doble Erre.

Uno de los diseños vistos en SIQ 2025. / Bolidroneandlo

Uno de los diseños vistos en SIQ 2025. / Bolidroneandlo

"Somos conscientes de que estamos experimentando una evolución muy importante para la moda nupcial y de ceremonia, y este evento se consolida como el más relevante de Andalucía en el sector. Las próximas ediciones traerán muchas novedades que iremos desvelando poco a poco, no solo queremos centrarnos en la costura, la artesanía y la moda de autor, pretendemos dar un paso más invitando a otros pilares fundamentales del sector nupcial", añadió Raquel Revuelta.

Un diseño de Málaga de Moda visto en SIQ 2025. / Francisco Zeron

Uno de los diseños de Málaga de Moda vistos en SIQ 2025. / Francisco Zeron

En SIQ 2025 han participado los diseñadores Lucía Cano, Berillús, Magalí Villanueva, Maumar Couture, El Taller de Piluka, Teressa Ninú, José Raposo, Francisco Tamaral, Galvañ Costura, Susana Hidalgo, Peca, Susana Lirola, Rafael Urquizar y Tocados Elena Fajardo, Azahara Crisóstomo, Mi Pequeña Nubecita, Inma de la Riva e Inridelo, Amparo Pardal, Sandra Rojas Colecciones, Miguel Reyes, Susana Zamora y Alejandro Postigo. Como comunidad invitada, Extremadura Moda presentó las firmas: Agueda Valle Upcycling, Atelier María José Cuadrado Novias, Bordados Naveiro, Brave_Of, Corsinología, EmmaPrieto, Murmells, Nano Escultor, Nansu Lencería, Padü y Vintivintae.