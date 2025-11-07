SIQ 2025 lleva sus propuestas de novia e invitada a la Real Fábrica de Artillería.

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla volvió a convertirse en el epicentro de la moda andaluza con la jornada inaugural de SIQ Andalucía 2025, una cita que reafirma el talento, la creatividad y la excelencia artesanal del diseño hecho en Andalucía.

La tarde inaugural brilló con propuestas de moda nupcial, de invitadas, de ceremonia y de autor, en una puesta en escena que combinó historia, arte y arquitectura. Los diseñadores participantes conquistaron al público con creaciones llenas de elegancia, innovación y artesanía, demostrando por qué SIQ es hoy uno de los grandes referentes de la costura a medida.

Uno de los diseños vistos en SIQ 2025. / Bolidroneandlo

Además, se celebró un bridal shooting con los diseñadores de Qlamenco, Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda y Artesanía Flamenca de Andalucía, donde se presentaron creaciones de alta costura nupcial en un entorno único como la Real Fábrica de Artillería, reforzando la unión entre arte, moda y patrimonio histórico.

“SIQ es el reflejo del talento y la creatividad que definen a Andalucía. Reunimos moda, arte y patrimonio en un mismo espacio para celebrar lo mejor de nuestra identidad y proyectarla al mundo”, explicó Raquel Revuelta, CEO de Doble Erre, durante la presentación de la pasarela.

Una de las propuestas vistas en SIQ 2025. / Bolidroneandlo

Uno de los diseños vistos en SIQ 2025. / Bolidroneandlo

Los diseñadores que han participado en la primera jornada de SIQ 2025

En la primera jornada de desfiles se vieron las propuestas de Lucía Cano, junto con Berillus; Magalí Villanueva; Maumar Couture, junto con El Taller de Piluka; Francisco Tamaral; Galvañ Costura; Susana Hidalgo; José Raposo; Peca; Susana Lirola; Teressa Ninnu y Rafael Urquizar junto con Tocados Elena Fajardo.

Una propuesta de invitada vista en SIQ 2025. / Bolidroneandlo

Uno de los diseños vistos en SIQ 2025. / Bolidroneandlo

El evento, que nació en 2014 con la idea de aunar moda, historia y arquitectura andaluza, cuenta con la participación de una veintena prestigiosos diseñadores, reconocidos artesanos de la costura a medida andaluza, que presentan durante dos días sus propuestas de moda nupcial para inspirar a novias e invitadas y complementos.