SIQ 2025 lleva sus propuestas de novia e invitada a la Real Fábrica de Artillería
La pasarela, que celebra su undécimo aniversario, mostró las propuestas de una decena de diseñadores
La Fábrica de Artillería de Sevilla se convierte en una pasarela de moda nupcial
La Real Fábrica de Artillería de Sevilla volvió a convertirse en el epicentro de la moda andaluza con la jornada inaugural de SIQ Andalucía 2025, una cita que reafirma el talento, la creatividad y la excelencia artesanal del diseño hecho en Andalucía.
La tarde inaugural brilló con propuestas de moda nupcial, de invitadas, de ceremonia y de autor, en una puesta en escena que combinó historia, arte y arquitectura. Los diseñadores participantes conquistaron al público con creaciones llenas de elegancia, innovación y artesanía, demostrando por qué SIQ es hoy uno de los grandes referentes de la costura a medida.
Además, se celebró un bridal shooting con los diseñadores de Qlamenco, Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda y Artesanía Flamenca de Andalucía, donde se presentaron creaciones de alta costura nupcial en un entorno único como la Real Fábrica de Artillería, reforzando la unión entre arte, moda y patrimonio histórico.
“SIQ es el reflejo del talento y la creatividad que definen a Andalucía. Reunimos moda, arte y patrimonio en un mismo espacio para celebrar lo mejor de nuestra identidad y proyectarla al mundo”, explicó Raquel Revuelta, CEO de Doble Erre, durante la presentación de la pasarela.
Los diseñadores que han participado en la primera jornada de SIQ 2025
En la primera jornada de desfiles se vieron las propuestas de Lucía Cano, junto con Berillus; Magalí Villanueva; Maumar Couture, junto con El Taller de Piluka; Francisco Tamaral; Galvañ Costura; Susana Hidalgo; José Raposo; Peca; Susana Lirola; Teressa Ninnu y Rafael Urquizar junto con Tocados Elena Fajardo.
El evento, que nació en 2014 con la idea de aunar moda, historia y arquitectura andaluza, cuenta con la participación de una veintena prestigiosos diseñadores, reconocidos artesanos de la costura a medida andaluza, que presentan durante dos días sus propuestas de moda nupcial para inspirar a novias e invitadas y complementos.
