Los tacones de Lidl, el nuevo fenómeno viral que lo peta entre la jet set.

Las tendencias no atienden, en muchas ocasiones, a un criterio unificador. De repente, una prenda se vuelve viral y contra todo pronóstico lo acaba petando entre miembros de la propia jet set. Eso ha pasado con el último look de Navidad de María Pombo y eso ha ocurrido, como era de esperar, con la propuesta arriesgada de Rocío Osorno. Lo que quizás no nos esperábamos (o sí) era el pelotazo de nuevo ha pegado Lidl. Ahora, la cadena de supermercados lanza unos tacones con sus colores corporativos y se convierten en el fenómeno viral entre la jet set. No es que se los haya puesto la Reina Letizia (ojo, cuidado), es que la mismísima Carmen Lomana ya los tiene entre sus tacones preferidos. Casi nada.

Lidl vuelve a sorprender a sus fans lanzando unos tacones con sus colores corporativos. Después de arrasar con sus zapatillas y convertirlas en un fenómeno viral el año pasado, la compañía presenta un artículo que no dejará indiferente ni a sus clientes ni a todos los fans de la logomanía. El diseño de los tacones de Lidl está acabado con los colores corporativos de la compañía; rojo, amarillo y azul se funden para conquistar a los más fashionistas. Estos zapatos son una edición limitada, se presentan desde la talla 35 hasta la 46 con un precio de 19,90 euros y estarán disponibles de forma exclusiva en el canal de venta online de la compañía desde este miércoles 14 de diciembre.

Son muchos los fans de la marca que están dispuestos a hacer colas interminables por los nuevos lanzamientos de Lidl y, más concretamente, por sus recientes colecciones de moda. El fenómeno Lidlmanía ha vuelto y ya no hay vuelta atrás. En todos sus lanzamientos, Lidl tiene como objetivo principal satisfacer las necesidades de sus clientes. En este caso, no iba a ser diferente. Lidl lanzó un divertido post el día de los Santos Inocentes de 2021, en el que la compañía anunciaba el lanzamiento de sus tacones. Fueron muchos los que reclamaron entusiasmados este lanzamiento, esperando que Lidl diera respuesta a sus peticiones, que convirtiendo los tacones de Lidl en un artículo viral antes incluso de que fuese una realidad.

La compañía ha querido atender una vez más esas peticiones y hacer realidad la posibilidad de adquirirlos. Esta acción viene a dar respuesta a uno de los objetivos principales de la compañía: marcar la diferencia para sus clientes y sorprenderles diariamente con lanzamientos innovadores y disruptivos. La compañía ha querido crear unos stilettos para todos los públicos. Por esta razón, estarán disponibles hasta la talla 46. Una vez más, Lidl quiere acercar a todos sus fans y sin distinción el lanzamiento más innovador de este año.

Por el momento, la colección solo estará disponible en España. La producción es Made in Spain se ha realizado en Elche (Alicante) de la mano de un proveedor local. Lidl sigue apostando por la producción nacional y en este caso ha querido asociarse con un pequeño proveedor de España para hacer realidad el lanzamiento de sus tacones. La compañía espera un rotundo éxito, tal y como ya sucedió con sus sneakers más virales, las cuales llegaron a revenderse por precios que alcanzaban los 500 euros.

Los tacones de la jet set y las celebrities son de Lidl

Estos tacones no solo conquistarán a los clientes de la compañía y a los fans de la logomanía en general, sino que algunos rostros conocidos ya se han hecho eco del lanzamiento; la reina de la jet set, Carmen Lomana, y la cantante Natalia Rodríguez ya han publicado en primicia contenido en sus redes sociales con los nuevos tacones de Lidl. Destacan su comodidad y su toque desenfadado que elevará cualquier look para estas Navidades.