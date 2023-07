Tendencias verano 2023: De la pasarela a los looks del día a día más rompedores.

Las pasarelas siempre son las que dan el pistoletazo de salida a lo que se llevará cada temporada. Luego, las firmas se encargan de tomar la inspiración necesaria y adaptar los looks de alta costura a la moda prêt-à-porter. Inmersos en pleno verano y con las rebajas de verano en plena efervescencia, muchas se plantean invertir en prendas con las que crear un buen fondo de armario, mientras que otras prefieren apostar por las tendencias más llamativas de la temporada.

Los sombreros con los que las influencers combaten el calor, los looks con los que sobrevivir con estilo a las altas temperaturas, cualquier opción es buena. Aunque, las amantes de la moda lo que harán será apostar por las tendencias de verano 2023 que han arrasado en la 080 Barcelona y que llevan de la pasarela al día a día los looks más rompedores.

Una edición más, 080 Barcelona Fashion ha acogido a diseñadores y firmas con talento que han mostrado al público algunas de las tendencias para lucir este verano 2023 a través de sus colecciones. En total han sido 25 desfiles con propuestas que nos han dejado un amplio abanico de tendencias en cuanto a patrones, tejidos y colores y que, sin duda, van a ser las protagonistas de este verano: los colores flúor y neón, los tejidos más vaporosos y frescos, las aberturas imposibles y transparencias... Sigue leyendo para descubrir más.

Colores flúor para un verano de looks vibrantes

Los colores flúor se imponen una temporada más porque no hay verano sin tonalidades vibrantes y llamativas. El verde, el morado y el amarillo tanto para looks de día como para las ocasiones más especiales.

Tejidos vaporosos para los look más fresquitos de verano

La temperatura empieza a subir y los looks más pesados y robustos dejan paso a las prendas confeccionadas con tejidos vaporosos y ligeros como la seda y la gasa. Tejidos que además aportan un plus de elegancia a cualquier look.

Un verano de volúmenes y mangas XXL

El volumen y los volantes en su máxima expresión serán también los protagonistas indiscutibles de este verano. Siluetas de grandes volúmenes en las mangas, cinturas, cuerpo… en diferentes materiales para así obtener un volumen todavía más exagerado.

Transparencias y diseños cut out para estilismos fresquitos

Las transparencias y los cut outs son los claros protagonistas de los looks de verano. Durante la semana de la moda catalana se pudieron ver multitud de propuestas que trabajan sus diseños con tejidos transparentes o semitransparentes y cut outs, dejando ver el cuerpo para combatir las altas temperaturas sin perder ni un ápice de estilo.

Genderless, la tendencia que no entiende de edades o géneros

Porque la moda no entiende de género, cada vez se ven más firmas que apuestan por prendas para todo tipo de cuerpos: volantes, faldas o transparencias tanto para hombre como para mujer, sin distinción. Una edición más, 080 Barcelona Fashion ha sido uno de los escaparates más importantes del panorama nacional para descubrir las últimas tendencias de esta temporada.