Rebajas de verano 2023: Así se invierte en un armario cápsula para olvidarte del qué me pongo.

Las rebajas de verano (también las de invierno) son la mejor época para hacerse con ese armario cápsula tan necesario a la par que olvidado. Sin dejarse llevar por impulsos o cantos de sirena, las rebajas de verano de nuestras firmas favoritas se presentan como un enorme escaparte en el que observar aquello que nos hace falta, aquello que es tendencia (como los bañadores de inspiración flamenca) y aquello que nos solucionará la vida por los siglos de los siglos.

De la misma forma que haría Rocío Osorno con los mejores looks, las rebajas de verano no sólo son perfectas para darnos ese capricho que tanto anhelamos. Las rebajas de verano son para invertir en un armario cápsula y olvidarte del qué me pongo. Esa camisa blanca básica, los míticos vaqueros, el socorrido vestido negro... Todas estas prendas y muchas más se convierten en ese armario cápsula que todas deberíamos tener y que ahora es una realidad gracias a las rebajas de verano 2023.

La eterna camisa blanca

Esta inversión de las rebajas no necesita mucha explicación. Hay una ley no escrita que afirma que todo buen fondo de armario debe tener al menos una camisa blanca para configurar todo tipo de looks. Puede que ya tengas varias en tu armario, por eso las rebajas de verano son un buen momento para hacerte con una de mejor calidad.

Falda midi, el comodín elegantes de todos los looks

Todavía no ha entrado en el trío de fondo de armario indispensable (camisa blanca, vestido negro y vaqueros), pero poco le falta. Las faldas midi se han convertido en una prenda indispensable por lo bien que sientan y lo versátiles que son y por eso son una buenísima inversión de rebajas de verano.

Los siempre básicos pantalones vaqueros

Quien tiene un vaquero, tiene un tesoro. Sobre todo si se trata de unos vaqueros con un diseño atemporal, de calidad y cómodos. Como nunca se tienen suficientes vaqueros en el armario, las rebajas de verano son una buena ocasión para invertir en un modelo duradero, básico y de calidad y tener garantizado haber dado con una prenda básica para cualquier buen fondo de armario que se precie.

El clásico y socorrido vestido negro

El eterno salvador cuando no sabemos qué ponernos. Coco Chanel fue la primera que esbozó su diseño a principios del siglo XX y Audrey Hepburn lo catapultó a la fama en la versión de Hubert de Givenchy que lucía frente al escaparate de la joyería Tiffany’s en la película Desayuno con diamantes. Quien cuenta con uno en su armario, jamás podrá decir que no tiene qué ponerse. De ahí que sea una buenísima inversión de rebajas.

La chaqueta 'salvalooks'

Quien dice chaqueta dice blazer o americana, da igual. Es un básico indispensable de cualquier buen fondo de armario que se precie, sobre todo en negra. Si la que tienes ya está bastante estropeada o quieres innovar un poco (pero pensando en la atemporalidad), aprovecha las rebajas de verano para invertir en este tipo de prendas con el don de hacer formal cualquier look sencillo.

El siempre acertado vestido camisero

Para llevarlo con cuñas, con zapatillas deportivas, con sandalias, con botas... El básico de los vestidos que lo mismo vale para un roto que para un descosido y que puedes llevar en cualquier estación (en invierno tendrás que abrigarte un poquito si no quieres morir de hipotermia).

El abrigo de fondo de armario

Estamos en verano y no se te ha ocurrido pensar ni por un segundo en comprarte un abrigo en las rebajas de verano, pero es la mejor inversión que puedes hacer. Las firmas necesitan despojarse de este tipo de prendas con celeridad, de ahí que puedas hacerte con un abrigo a un precio realmente económico.

La chaqueta tipo biker

Seguimos con las inversiones de fondo de armario pensando en otra estación. ¿Cuántas veces has querido comprarte la eterna biker efecto piel y cuántas veces has renunciado por su elevado precio? Aprovecha las rebajas de verano y hazte con este básico con el que solucionarás infinitos looks.