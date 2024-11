Sfera tiene los vaqueros anchos con efecto tipazo que las de 50 agotarán en el Black Friday.

No hay nada como unos vaqueros para tener la solución a cualquier look que nos planteemos. Antaño funcionales, ahora, máxima tendencia, los vaqueros tienen el don de combinar con toda clase de prendas y servirnos para cualquier contexto (excepto una boda). Los podemos llevar con los jerséis joya más en tendencia para un look calentito, pero elegante, y también con una chaqueta de punto para estilismos invernales con un punto de glamour. Da igual la ocasión, los jeans se adaptan a todo. En el punto de mira de las mujeres de 50 desde hace bastante tiempo, los vaqueros anchos son de esos jeans que revolucionan los estilismos. Con unas características clave para conseguir el efecto tipazo, los jeans más holgados son un básico en los armarios de las mujeres de más de 50.

Si estás buscando unos vaqueros perfectos para estilizar la figura y triunfar en tus looks diarios, no busques más: en Sfera encuntras los jeans anchos con efecto tipazo. Con un diseño pensado para realzar la silueta, estos vaqueros están destinados a ser un éxito rotundo en el Black Friday, especialmente entre mujeres de 50 y más, que saben hacer de los jeans la piedra angular de sus estilismos más sofisticados, a la vez que cómodos.

Estos vaqueros de Sfera no sólo son una compra inteligente de Black Friday para estilizar la figura, sino que también son extremadamente versátiles y cómodos. Ya sea para una comida especial, un día de compras o una salida nocturna, se adaptan a cualquier ocasión y estilo. Si quieres lucir elegante y cómoda a la vez, corre a por ellos antes de que las mujeres de 50 los agoten.

Tips para hacer que unos vaqueros anchos hagan tipazo

Con los vaqueros anchos hay que tener cuidado. Si son demasiado holgados y su tiro es bajo, conseguirán empequeñecer nuestra figura y que se vea más redondeada. La clave para hacer de la verticalidad que propicia la anchura un beneficio es saber escoger el corte de los jeans y tener claro cómo combinarlos. Estas son algunas de las recomendaciones que debes tener en cuenta a la hora de fichar unos vaqueros y que te hagan tipazo.

Elige siempre el tiro alto : Es el truco definitivo para definir la cintura y alargar visualmente las piernas.

: Es el truco definitivo para definir la cintura y alargar visualmente las piernas. Apuesta por cortes que favorezcan la verticalidad : Diseños como los palazzo, los wide leg o los straight leg son ideales para estilizar la figura.

: Diseños como los palazzo, los wide leg o los straight leg son ideales para estilizar la figura. Ajuste perfecto en la cintura : Asegúrate de que el pantalón se ajuste bien en la cintura sin crear pliegues ni bolsas. Esto garantiza una silueta limpia y estilizada.

: Asegúrate de que el pantalón se ajuste bien en la cintura sin crear pliegues ni bolsas. Esto garantiza una silueta limpia y estilizada. Añade tacones o plataformas : Un calzado que eleve ligeramente la altura potenciará aún más el efecto esbelto de los vaqueros anchos.

: Un calzado que eleve ligeramente la altura potenciará aún más el efecto esbelto de los vaqueros anchos. Prendas superiores entalladas: Combina los pantalones amplios con camisetas, blusas o jerséis ajustados para equilibrar las proporciones.

Cómo combinar unos vaqueros anchos y sacarles el máximo partido

Siguiendo las recomendaciones anteriores resulta bastante sencillo sacarle el máximo partido a unos vaqueros anchos y que estos nos hagan ver favorecida. Por si acaso no lo tienes claro, aquí van algunas propuestas de looks con vaqueros anchos.

Look sofisticado para una comida especial : Apuesta por una camisa blanca entallada con mangas abullonadas y añade unos botines de tacón en color beige o nude. Remata el estilismo con un cinturón con hebilla dorada para remarcar la cintura y pendientes largos para añadir un toque elegante. Un abrigo de lana en color camel le viene perfecto.

: Apuesta por una camisa blanca entallada con mangas abullonadas y añade unos botines de tacón en color beige o nude. Remata el estilismo con un cinturón con hebilla dorada para remarcar la cintura y pendientes largos para añadir un toque elegante. Un abrigo de lana en color camel le viene perfecto. Look casual-chic para el día a día : Combínalos con un jersey ajustado de cuello alto en tonos neutros y unas zapatillas blancas minimalistas. Remata el outfit con un bolso bandolera y un trench oversize para un aire relajado pero pulido.

: Combínalos con un jersey ajustado de cuello alto en tonos neutros y unas zapatillas blancas minimalistas. Remata el outfit con un bolso bandolera y un trench oversize para un aire relajado pero pulido. Look de noche con un punto rompedor: Apuesta por una blusa satinada en tonos oscuros, como el verde botella o el burdeos y súbete a las alturas con unos stilettos negros. Añade una chaqueta en efecto piel y un clutch metálico para dar un toque más atrevido.

Así son los vaqueros anchos de Sfera con efecto tipazo que las mujeres de 50 agotarán en el Black Friday

Su corte fluido fomenta la verticalidad, estilizando las piernas y creando un efecto de alargamiento que favorece a cualquier tipo de cuerpo. Cuentan con una raya marcada en la pernera, que refuerza esta sensación de longitud, haciendo que las piernas se vean interminables. El tiro elevado es uno de los grandes aliados del efecto tipazo y estos jeans lo tienen bastante alto. Este detalle en el corte aarga visualmente el torso y define la cintura, proporcionando una figura equilibrada y proporcionada. Además de ser increíblemente cómodo, este tejido natural aporta estructura a los pantalones, asegurando que mantengan su forma impecable durante todo el día.

Vaqueros de Sfera. / Sfera

Disponibles desde la talla 36 hasta la 42, los vaqueros anchos de Sfera con efecto tipazo que las mueres de 50 agotarán en el Black Friday tienen un precio de 35,99 euros.

Ref. 58620200301