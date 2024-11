Los jerséis joya de Zara para un look calentito de Navidad y para llevar con vaqueros cuando pasen las fiestas.

Aunque Mariah Carey todavía no ha entonado su clásico All I want for Christmas is you, queda muy poco para que empiecen las fechas señaladas. Por eso, antes de que se te agolpen los eventos, es el momento de empezar a pensar un look de Navidad perfecto para las fiestas y fácil de reutilizar cuando pasen los eventos. Aunque los vestidos negros siempre son una opción fácil y sencilla, no son tan fáciles de llevar en nuestro día a día y puede que invirtamos en una pieza que se quede en el armario hasta la próxima Navidad. Mejor apostar por blusas elegantes o incluso una chaqueta joya que luego podamos llevar con vaqueros y darles mucha vida. Aunque lo que de verdad es útil es fichar una prenda que sea calentita y que luego podamos llevar con unos vaqueros. Como, por ejemplo, algunos de los jerséis joya de Zara abrigaditos y perfectos para un look de Navidad sofisticado, pero también para un estilismo casual con unos vaqueros el resto de temporada.

Perfectos para brillar en las reuniones navideñas y para dar un toque sofisticado a los looks más casuales cuando pasen las fiestas, estos diseños en tonos pastel son la prenda versátil y calentita que necesitas esta temporada. Confeccionados en tejidos que combinan calidez y suavidad, como la alpaca y la lana, estos jerséis no sólo destacan por su diseño, sino también por su confort. Si estás pensando en invertir en una prenda que funcione tanto para momentos especiales como para el día a día, cualquiera de estos jerséis será una opción ganadora. Añaden un toque de brillo y distinción que hará que te sientas muy elegante en Navidad (y después de las fiestas) sin esfuerzo. Echa un vistazo y elige el jersey jota de Zara que mejor se adapta a tu estilo.

Jersey verde agua: frescura y sofisticación para un look de Navidad con segunda vida

Este jersey, confeccionado con alpaca, destaca por su suave tono verde agua, cuello redondo, manga larga y detalles de abalorios joya que decoran sutilmente el tejido. Los acabados en rib le dan un aire clásico, perfecto para cualquier ocasión.

Look de Navidad : Cmbínalo con una falda midi satinada en color champán, zapatos de tacón en dorado y pendientes largos que refuercen el brillo del jersey. Completa el look con un abrigo de paño blanco y un clutch metálico. El resultado será fresco y elegante, ideal para una cena formal.

Look casual para después de Navidad: Combínalo con vaqueros rectos de tiro alto en azul claro y zapatillas blancas. Añade un bolso tote beige y un abrigo acolchado para un estilo cómodo y a la moda.

Jersey joya de Zara. / ZARA

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey joya de Zara tiene un precio de 59,95 euros.

Ref: 5755/112

Jersey amarillo claro: luminosidad para Navidad y delicadeza para después de las fiestas

El amarillo claro, una tonalidad que ilumina cualquier outfit, es la elección estrella para las que buscan dulzura y distinción. Este jersey con cuello redondo, manga por debajo del codo y pedrería aplicada es tan versátil como favorecedor.

Look de Navidad : Combínalo con unos pantalones palazzo blancos y botines de tacón en tono nude. Atrévete con un maquillaje natural con labios en tonos melocotón para mantener la armonía cromática. Añade un collar minimalista para no restar protagonismo a los detalles del jersey.

Look casual para después de Navidad: Apuesta por unos vaqueros mom fit en negro y botines planos en color marrón claro. Incorpora una cazadora oversize doble faz para un toque actual y desenfadado.

Jersey joya de Zara. / ZARA

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey joya de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 2142/234

Jersey crudo: romanticismo con un toque inesperado para Navidad

El más elegante de los tres, este jersey crudo confeccionado con hilatura de lana incluye aplicaciones de pedrería en el pecho y aberturas en la espalda, aportando un aire inesperado y sensual. Es el jersey ideal para quienes quieren destacar con sutileza.

Look de Navidad : Llévalo con una falda plisada en tonos plateados, stilettos plateados y un recogido bajo que deje la espalda del jersey al descubierto. Unos pendientes de perlas o brillantes complementarán la sofisticación de este look. Añade un abrigo largo en gris perla para mantener la estética monocromática.

Look casual para después de Navidad: Apuesta por unos vaqueros slim en azul oscuro, botas altas negras y un bolso bandolera con detalles metálicos. Un trench beige y unas gafas de sol redondearán este look chic y funcional para cualquier día de invierno.

Jersey joya de Zara. / ZARA

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey joya de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 0234/102