Zara tiene las blusas bonitas y elegantes para salvar los looks de Navidad y luego llevar sin parar con vaqueros.

Las compras impulsivas cada vez están más controladas. Ya no invertimos en prendas que, con suerte, usaremos un par de veces. Ahora, mucho más concienciadas, preferimos adquirir piezas a las que darles bastante uso, sobre todo, cuando se trata de looks de Navidad. Si antes nos lanzábamos a fichas los vestidos más bonitos para salvar los looks de Navidad y ya nunca más los volvíamos a usar, ahora preferimos apostar por blusas elegantes que podemos llevar en las fiestas y luego seguir usando con unos vaqueros.

La Navidad, con todos sus eventos y fiestas, está a la vuelta de la esquina, y encontrar piezas versátiles con las que puedan brillar tanto en una cena especial como en tu día a día es algo complicado, pero bastante necesario. Zara, siempre en el radar de las tendencias, nos trae tres blusas bonitas y elegantes que cumplen con este propósito a la perfección. Sofisticadas, femeninas y con detalles irresistibles, estas piezas no sólo elevarán tus looks festivos, sino que seguirán siendo las protagonistas de tus outfits casuales con vaqueros. Aquí te contamos cómo aprovecharlas al máximo.

Esta pequeña selección de blusas son una inversión inteligente para tu armario. Con la combinación adecuada, te salvarán en ocasiones especiales y en tus looks cotidianos. Si vas a comprar una prenda para tus looks navideños, mejor que sea una de estas blusas de Zara, que luego podrás usar con vaqueros, o con cualquier otra prenda, para tu día a día.

La magia del rosa maquillaje y los lazos

Esta blusa es puro romanticismo. Con su delicado color rosa maquillaje, la prenda se llena de encanto gracias a los lazos y su tejido con bordados e hilo metalizado. Además, el cierre frontal con botones ocultos bajo una elegante solapa suma sofisticación.

Para Navidad: Combínala con una mini falda de efecto piel y unas botas altas negras para un look que equilibra dulzura y fuerza. Perfecto para una cena con amigos o una reunión familiar.

Post-Navidad: Déjala brillar en un contexto más relajado con unos vaqueros de tiro alto acampanados y unas bailarinas negras de terciopelo. Este mix desprende un aire effortless más elegante.

Blusa rosa con lazada de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de Zara que te salva el look de Navidad tiene un precio de 22,95 euros.

Ref: 9961/862

La atemporalidad del blanco con un toque trendy

El blanco nunca pasa de moda, y esta blusa lo demuestra con su diseño de efecto arrugado y una lazada en el cuello, detalle que está arrasando esta temporada.

Para Navidad : Saca su lado más glamuroso con unos pantalones palazzo de lentejuelas y unas sandalias de tacón. Este look es la combinación perfecta de minimalismo y brillo, ideal para cualquier fiesta.

: Saca su lado más glamuroso con unos pantalones palazzo de lentejuelas y unas sandalias de tacón. Este look es la combinación perfecta de minimalismo y brillo, ideal para cualquier fiesta. Post-Navidad: Llévala con unos vaqueros cropped y unos botines camel para un outfit casual pero con un guiño de estilo gracias a la lazada.

Blusa blanca con lazada de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de Zara que te salva el look de Navidad tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 4387/240

Elegancia en negro con bordados y textura floral

Esta blusa negra es la definición de sofisticación moderna. Su tejido estructurado con bordados en forma de flor y su cierre oculto por solapa la hacen ideal para quienes buscan algo clásico pero diferente.

Para Navidad : Opta por un look total black combinándola con una falda lápiz satinada y botines de tacón. El resultado es un conjunto elegante, ideal para una cena de gala o una velada especial.

: Opta por un look total black combinándola con una falda lápiz satinada y botines de tacón. El resultado es un conjunto elegante, ideal para una cena de gala o una velada especial. Post-Navidad: Su versatilidad te permitirá llevarla con unos vaqueros carrot y botines con tachuelas para un outfit urbano y chic que podrás usar de día o de noche.

Blusa de flores de Zara. / ZARA

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de Zara que te salva el look de Navidad tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 2157/251