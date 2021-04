El vestido de Leties de 15 euros que no te vas a quitar en toda la primavera y que seguirás usando cuando llegue el verano

La firma low cost con algunos de nuestros básicos preferidos no deja de sorprendernos, sobre todo desde que, por fin, se animase a lanzar su propia página web. Con la idea de hacer mucho más accesibles sus propuestas de moda, Lefties se sumó al comercio on line y desde entonces no ha dejado de darnos alegrías, sobre todo esta primavera en la que no paramos de soñar con el verano.

Primero fue su vestido blanco con el que presumir de moreno este verano, luego llegaron las camisas más originales para llevar con vaqueros y ahora Lefties nos presenta el vestido que no nos vamos a quitar en toda la primavera y que seguiremos llevando cuando llegue el verano. Primero, porque es ideal, segundo porque sólo vale 15 euros.

Es probable que después de haber visto este vestido de punto calado de colores creas que es imposible encontrar una prenda que lo supere. La falda larga de flores súper versátil para primavera y verano tampoco nos lo quería poner fácil, pero después de haber visto esta prenda, lo tenemos claro. El vestido de Lefties de 15 euros es tan bonito que no te lo vas a querer quitar en toda la primavera y lo seguirás llevando en verano.

En un tejido de popelín, el vestido de Lefties es perfecto para los días primaverales en los que combinar un outfit con cazadora vaquera y botas (o zapatillas deportivas). Ese mismo tejido es lo que también consigue que el vestido de Lefties sea una prenda súper ponible en verano. Súper fresquito, este vestido sólo necesita unas buenas alpargatas para ser tu comodín cualquier noche de verano.

Con un largo por encima de la rodilla, el vestido de Lefties es de mangas largas y muy abullonadas. Con un acabado en volantes y el cuello mao, el vestido se presenta en tres tonalidades para que elijas la que más te gusta o la que más te favorece.

Celeste, naranja y malva (nuestro preferido), el vestido de Lefties es esa prenda absolutamente irresistible y con la que conseguir un lookazo a un precio bastante barato. Por sólo 15 euros, el vestido de Lefties se puede unir a tu fondo de armario para ser esa prenda por la que apuestas en primavera y luego sigues llevando en verano porque es ideal y te encanta cómo te queda.

Así es el vestido de 15 euros de Lefties y estos son sus colores

Disponible en malva, celeste y naranja, el vestido de Lefties es de esa clase de gangas que compras en primavera, acaba el verano y has perdido la cuenta de cuántas veces te lo has puesto. Sabemos que es una prenda perfecta para los looks de primavera, ya sea con botas o con zapatillas deportivas, pero tenemos claro que en verano será nuestro comodín para todo.

El vestido de Lefties, con sus mangas abullonadas, su cuello mao y su acabado en volantes, es el típico que te pones con unas sandalias y un pañuelo a modo de diadema para una quedada distendida con amigas, pero también puede ser ideal para lucirlo con unas alpargatas de cuña y maxi pendientes dorados para una noche de mojitos y risas.

A pesar de que las tres tonalidades son irresistibles y súper ponibles, a nosotras el vestido de Lefties que más nos gusta es el malva. Aunque por su precio, bien podríamos hacernos con los tres y tener prenda comodín para todo lo que queda de primavera y el verano que está por venir. Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de Lefties tiene un precio de 15,99 euros.