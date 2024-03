El vestido de rayas y hombros descubiertos de Zara que agotarán las francesas más chic esta primavera

Las rayas marineras lo tienen todo para ser el estampado eterno y por el que siempre apostar cuando tenemos dudas en cuanto al estilismo. Mucho más favorecedoras que el animal print, las rayas marineras regresan cada primavera para traernos ese espíritu afrancesado que nace de los looks más elegantes y sofisticados. Esta primavera, además, las rayas marineras se convierten en el print destacado de una de las prendas más en tendencia de la temporada. Competencia directa del vestido boho más bonito de la primavera, la verdadera tendencia primaveral pasa por combinar un escote off shoulders en un vestido de rayas marineras.

Con rayas de color azul y un escote que deja los hombros al descubierto, este vestido lo firma Zara y ya ha causado sensación entre las francesas más chic. Perfecto para llevarlo con una cazadora vaquera y unas zapatillas deportivas de estilo retro, este vestido se agotará en 3, 2, 1.

Rayas marineras y escote off soulders, las tendencias de primavera

No se entiende la primavera sin las rayas marineras. Símbolo del savoir faire que tienen las francesas, las rayas marineras por las que apostase Coco Chanel y luego Jean Paul Gaultier convirtiese en icono son el perfecto ejemplo de que hay estampados que nunca pasan de moda y siempre funcionan. Da igual si se trata de una camiseta, un jersey, una sudadera o un vestido, el estampado de rayas marineras tiene la suficiente personalidad como para hacer que un look destaque con muy poco. Pero no todo es atemporalidad esta primavera, también hay tendencias muy marcadas que van a protagonizar la mayoría de los estilismos, Hablamos del escote off shoulders, que se ha adueñado de camisetas, jerséis y vestidos y, además, resulta de lo más favorecedora.

Herencia del icónico escote Bardot, el off shoulder desciende por debajo (bastante por debajo) de las clavículas para dejar los hombros completamente al descubierto. Bastante sexy, este escote ha destronado a otros y ya se ha convertido en el más en tendencia de la primavera. Al unir ambas tendencias, una muy actual y la otra más atemporal, tenemos como resultado una prenda perfecta de inspiración francesa con la que tener mucho más estilo que nuestras propias vecinas.

Así es el vestido de rayas y hombros descubiertos de Zara favorito de las francesas

No puede estar más en tendencia. Primero, porque las rayas marineras que lo adornan son el print más atemporal del mundo mundial y que cada primavera vuelve a llevarse, con independencia de cuáles sean los estampados más en auge. Segundo, porque esta primavera los escotes Bardot descienden por dejamos de las clavículas para dejar los hombros al descubierto y hacer del off shoulders la tendencia más top del momento.

En cuanto al resto del diseño, el vestido se presenta con un corte ajustado y una falda ligeramente evasé. El largo es midi, siendo el detalle del escote lo más significativo de la prenda, lo que lleva a otro nivel las rayas horizontales de color azul. Para evitar que la horizontalidad achate nuestra figura, es recomendable combinar el vestido con unos zapatos que nos eleven, aunque con unas zapatillas deportivas también queda un resultado muy juvenil y actual.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de rayas y hombros descubiertos de Zara favorito de las francesas tiene un precio de 29,95 euros.