Los diez vestidos de Zara con los que solucionar un look de Nochevieja de última hora

Con tanto imprevisto final puede que este año la llegada de Nochevieja nos haya pillado a todas un poco fuera de juego. A estas alturas ya resulta casi imposible ponerse manos a la obra con un look de Fin de Año, y mira que, en esta ocasión, habíamos hasta pensado en decantarnos por un look según nuestro signo del zodiaco y así no dejar ningún cabo suelto a la hora de atraer la buena suerte.

El caso es que, a pesar de que nos teníamos estudiados todos los vestidos de nuestro fondo de armario para marcarnos el lookazo de Nochevieja y que este año teníamos claro que los vestidos negros son muy elegantes, pero para 2022 queríamos color, la Nochevieja y su correspondiente look nos han pillado fuera de juego. Aunque nada mejor que trabajar bajo presión para dar con el estilismo definitivo y ninguna firma como Zara para encontrarlo.

Llevamos todo el año salvando muchos de nuestros looks en el buque insignia de Inditex, desde ese vestido de invitada para una boda de última hora, a ese abrigo multiusos y elegante, pasando por la falda para la comunión de tu sobrino. Así que, como no podía ser de otra forma, es en Zara donde hemos encontrado diez vestidos con los que solucionar un look de Nochevieja de última hora.

Algunos más sencillos y minimalistas, otros con más brillibrilli y purpurina, pero todos muy en la línea de lo que se espera de un look de Nochevieja. Teniendo en cuenta que este año tenemos muchas ganas de que todo pase y de poder celebrar la llegada de 2022, las opciones de vestidos de Zara nos parecen muy buena idea para ese look de Nochevieja de última hora con el que no contábamos, pero que nos hace tanta (tantísima) ilusión lucir.

Echa un vistazo a esta selección de vestidos de Zara que hemos hecho (porque nosotras también andamos algo justas de tiempo) y ficha el que consideres perfecto para solucionar un look de Nochevieja de última hora.

Vestido tipo kimono de Zara para Nochevieja

Disponible desde la talla XS-S hasta la M-L, el vestido tipo kimono de Zara tiene un precio de 79.95 euros.

Vestido asimétrico de Zara para Nochevieja

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido asimétrico de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Vestido de terciopelo y bordados de Zara para Nochevieja

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido de terciopelo y bordados de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Vestido con estampado oriental de Zara para Nochevieja

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido con estampado oriental de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido cut out de Zara para Nochevieja

Disponible desde la talla S hasta la L, el vestido cut out de Zara tiene un precio de 19,95 euros.

Vestido camisero de Zara para Nochevieja

Disponible desde la talla XS hasta la talla XXL, el vestido camisero de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido abotonado de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido abotonado de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido con escote asimétrico de Zara para Fin de Año

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido con escote asimétrico de Zara tiene un precio de 19,95 euros.

Vestido de lentejuelas de Zara para Nochevieja

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lentejuelas de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Vestido con detalles joya de Zara para Nochevieja

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido joya de Zara tiene un precio de 35,95 euros.