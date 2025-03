Los vestidos de Zara más bonitos de la primavera que llevarás con zapatillas y luego con sandalias planas.

La primavera es la estación de la versatilidad, esa época del año en la que nos despedimos de los abrigos pesados y damos la bienvenida a prendas más ligeras y fluidas. Aunque los pantalones anchos con blusitas delicadas han sido la tendencia indiscutible por la que las firmas han apostado, hay un fuerte competidor que amenaza con desbancar este dúo ganador: los vestidos holgados. Cómodos, femeninos y absolutamente favorecedores, los vestidos son la prenda estrella de la primavera, sobre todo, cuando los combinamos con dos tipos de calzado que garantizan el máximo confort sin perder un ápice de estilo: las zapatillas deportivas y las sandalias planas.

No es casualidad que los vestidos se conviertan en la pieza clave de los looks primaverales. Su facilidad para adaptarse a diferentes estilos y ocasiones los hace imprescindibles en cualquier armario. Durante los primeros días de la temporada, cuando las temperaturas todavía pueden ser algo inestables, combinarlos con zapatillas deportivas se convierte en la opción más funcional. Cuando el calor se asiente y los días se alarguen, las sandalias planas toman el relevo, dando lugar a estilismos frescos y elegantes que encajan a la perfección con el espíritu relajado de la primavera.

Las colecciones de esta temporada lo han dejado claro: los vestidos llegan en todas sus versiones y para todos los gustos. Desde los diseños más románticos con volantes y estampados florales, hasta los vestidos minimalistas de líneas depuradas que se adaptan a cualquier contexto. Pero si hay algo en lo que todas coincidimos, es en que el combo vestido y zapatillas es el gran acierto de la primavera. Lo mejor de todo es que más adelante, con unas sandalias planas, estos mismos vestidos seguirán funcionando a la perfección. Esta selección de vestidos ideales para primavera de Zara lo confirma.

Los vestidos ideales para llevar con zapatillas deportivas en primavera

Si hay algo que nos han enseñado las tendencias en los últimos años es que la comodidad no está reñida con el estilo. Combinar vestidos con zapatillas deportivas es la prueba más clara de ello. Pero no todos los vestidos encajan con este tipo de calzado. Hay ciertas características que los convierten en los compañeros perfectos para un look relajado pero lleno de personalidad.

Vestidos camisero : Los vestidos camiseros son la opción perfecta para quienes buscan un look versátil y cómodo. Su estructura, inspirada en la clásica camisa masculina, aporta un aire desenfadado pero elegante, lo que los convierte en la pareja ideal para unas zapatillas deportivas. Puedes optar por versiones en tonos neutros, en colores pastel o incluso con estampados como rayas o cuadros. Durante los días de primavera más frescos, quedan ideales con una cazadora vaquera o una blazer fluida.

De las zapatillas a las sandalias: la transición perfecta para primavera

Lo mejor de estos vestidos es que, cuando las temperaturas suben y dejamos atrás las zapatillas, podemos seguir llevándolos con sandalias planas sin perder un ápice de estilo. Un vestido camisero que antes combinabas con deportivas blancas, ahora se verá ideal con unas sandalias de tiras minimalistas. Un vestido lencero que contrastaba con sneakers chunky, se transformará en el look más refinado al combinarlo con unas sandalias de piel en tonos neutros.

Las sandalias de rafia, de cuero trenzado o con detalles metálicos se convierten en las aliadas perfectas para completar estos looks en los días más cálidos. Si buscas un toque más especial, las sandalias con pedrería o detalles dorados elevan cualquier vestido sin esfuerzo.

En definitiva, los vestidos de primavera son el mejor fondo de armario para esta temporada. Nos permiten jugar con diferentes combinaciones de calzado y adaptarnos a cada momento del día sin necesidad de grandes cambios en el outfit. Si esta primavera hay una inversión inteligente en moda, sin duda es un buen vestido que puedas llevar tanto con zapatillas deportivas como con sandalias planas.

De estilo boho

Vestido midi de Zara. / Zara

Bastante fluido y con un estampado de flores combinado, este vestido es ideal para llevarlo con unas deportivas sencillas y caña alta en los primeros días de primavera y con unas sandalias de tiras marrones cuando haga más calor.

el vestido de Zara ideal para llevar con zapatillas deportivas y luego con sandalias tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 5029/076/330

En denim y camisero

Vestido vaquero y camisero de Zara, / Zara

Puedes apostar por unas zapatillass más llamativas y con colores a la hora de combinar este sencillo vestido camisero. Cuando haga más calor, juega con unas sandalias de colores.

el vestido de Zara ideal para llevar con zapatillas deportivas y luego con sandalias tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 0108/025/407

De inspiración coqueta

Vestido estampado en rosa de Zara. / Zara

El típico vestido que te pones con unas deportivas sencillas de color blanco y que puedes seguir llevando duarnte e verano. Eso sí, que las deportuvas sean de lona.

el vestido de Zara ideal para llevar con zapatillas deportivas y luego con sandalias tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 5029/077/330

Con volantes

Vestido con volantes de Zara. / Zara

Jnas deportivas de aire vintage le dan un toque súper favorecedor a este vestido de aire vintage. Cuando suban más las temperaturas, podrás llevarlo con unas sandalias de estilo mule.

el vestido de Zara ideal para llevar con zapatillas deportivas y luego con sandalias tiene un precio de 45,95 euros.

Ref: 5029/057/330

Estampado y con mangas abullonadas

Vestido estampado con mangas abullonadas de Zara. / Zara

Mientras más sencillas sena las deportivas, mejor. Este vestido es demasiado llamativo como para restarle protagonismo con el calzado. En el casi de las sandalias, menos, también es más.

el vestido de Zara ideal para llevar con zapatillas deportivas y luego con sandalias tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 2584/185/087