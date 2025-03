Rocío Osorno encuentra en Zara la blusa de lunares más ideal para la Feria de Abril para llevar con pantalones anchos blancos.

Que la Feria de Abril es una de las semanas grandes de Sevilla es algo incuestionable. Sobre todo, para la moda flamenca. Durante una semana, las calles del Real se llenan de volantes, lunares y mantones bordados, pero no todo gira en torno al traje regional. Hay mujeres optan por estilismos alternativos al traje de flamenca, que mantienen la esencia, pero que les resultan más cómodos, y no sólo lo hacen en la noche del pescaíto. Siempre suele ir vestida de flamenca, pero Rocío Osorno acaba de convertirse en la musa de los looks alternativos al traje de flamenca para la Feria de Abril con su último descubrimiento en Zara: una blusa de lunares perfecta para arrasar esta Feria de Abril.

En moda flamenca cada año, las tendencias evolucionan, las faldas se transforman y los lunares siguen reinando con fuerza, pero también hay espacio para propuestas más versátiles que permiten disfrutar de la semana con la misma sofisticación y sin necesidad de recurrir a los volantes. Este año, parece que las blusas con aire flamenco se presentan como la alternativa perfecta para quienes buscan una opción más ponible y combinable con prendas de fondo de armario. Rocío Osorno lo ha dejado claro: una blusa de lunares en negro y blanco puede ser casi tan flamenca y estilosa como el traje regional. Sobre todo si la combinas con una prenda sencilla, como unos pantalones anchos y blancos, que ceda todo el protagonismo al estampado.

Referente por su gusto a la hora de seleccionar las prendas más sofisticadas de cada temporada, Rocío Osorno no ha dudado en compartir con sus seguidores la joya que ha encontrado en Zara. Una prenda que no sólo es elegante y favorecedora, sino que además encaja a la perfección con su filosofía de estilo: looks que combinan comodidad y sofisticación sin renunciar a ese toque andaluz que tanto la caracteriza. Si la Feria de Abril es la excusa perfecta para estrenar algo especial, esta blusa de lunares es, sin duda, una de esas piezas con las que es imposible equivocarse.

Looks alternativos al traje de flamenca para la Feria de Abril

Aunque el traje de flamenca sigue siendo el look indiscutible de la Feria de Abril, cada vez son más las mujeres que apuestan por opciones alternativas pero igual de sofisticadas para disfrutar de la jornada, sobre todo cuando hace demasiado calor. Una de las claves para acertar es elegir tejidos fluidos, cortes elegantes y, por supuesto, detalles con guiños flamencos que mantengan la esencia del evento. Estos son algunos básicos que siempre funcionan.

Blusa de lunares y pantalones palazzo : Esta combinación es, sin duda, una de las más acertadas. Una blusa de lunares con mangas amplias y un lazo al cuello junto con unos pantalones anchos blancos crean un look elegante, básico y perfecto para la Feria.

: Esta combinación es, sin duda, una de las más acertadas. Una blusa de lunares con mangas amplias y un lazo al cuello junto con unos pantalones anchos blancos crean un look elegante, básico y perfecto para la Feria. Vestido midi con volantes : Otra alternativa es optar por un vestido con caída, con detalles como mangas abullonadas o volantes en el bajo. Si, además, incluye un estampado de lunares o un color vibrante como el rojo o el fucsia, el lookazo está asegurado.

: Otra alternativa es optar por un vestido con caída, con detalles como mangas abullonadas o volantes en el bajo. Si, además, incluye un estampado de lunares o un color vibrante como el rojo o el fucsia, el lookazo está asegurado. Falda larga con blusa ajustada : Para quienes quieran un look más femenino, una falda larga con vuelo combinada con una blusa entallada y cinturón ancho crea un conjunto armonioso y con un toque diferente.

: Para quienes quieran un look más femenino, una falda larga con vuelo combinada con una blusa entallada y cinturón ancho crea un conjunto armonioso y con un toque diferente. Mono fluido con detalles flamencos: Los monos han ganado popularidad en los últimos años y, en un tejido ligero y con algún adorno de volantes, pueden ser una excelente opción para no llevar traje de flamenca a la Feria de Abril

Instagram de Rocío Osorno. / @rocioosorno

Rocío Osorno encuentra en Zara la blusa de lunares más ideal para la Feria de Abril para llevar con pantalones anchos blancos

Ya estamos alerta a todo lo que pueda ser susceptible de convertirse en un look de inspiración flamenca para la Feria de Abril y el último story que ha compartio Rocío Osorno en su perfil de Instagram ha hecho saltar todas nuestras alarmas. La influencer compartió en redes sociales su emoción al encontrar en Zara unos shorts blancos que llevaba tiempo esperando. Pero lo que realmente llamó su atención fue una blusa de lunares que, según sus propias palabras, le resultaba imposible resistirse a comprar: "Acaban de reponer en Zara estos shorts que me gustaban que no estaban todavía y con esta blusa a la que alguien como yo le resulta muy complicado resistirse", escribía en Instagram.

La blusa en cuestión es una auténtica joya para el entretiempo y una elección perfecta para la Feria de Abril. Se trata de una prenda elegante y femenina, con un diseño que equilibra la sofisticación con la frescura de los lunares. Su cuello redondo se complementa con un escote en pico con lazada en el mismo tejido, un detalle que aporta un aire romántico sin restar sencillez. Sin embargo, lo que realmente hace que esta blusa destaque son sus mangas largas tipo capa con abertura, que caen con fluidez y aportan un movimiento espectacular al caminar. Una elección que no solo es favorecedora, sino que también resulta muy elegante y versátil.

Blusa de lunares de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de lunares de Zara ideal para la Feria de Abril tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 4437/055/064