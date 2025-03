Mango ya tiene el top de lunares ideal para llevar con pantalones palazzo en el pescaíto de la Feria de Abril

La noche del pescaíto da el pistoletazo de salida a la Feria de Abril. Esa noche marca el comienzo de una semana en la que la moda flamenca lo impregana todo, pero en esa primera noche el traje de flamenca todavía no hace acto de presencia. En la noche del pescaíto los looks son elegantes, destacando el trío de color más flamenco: rojo, negro y blanco. Tampoco faltan las propuestas de inspiración flamenca en los estilismos, siendo los lunares y los volantes los guiños que las sevillanas hacen al traje de flamenca.

Aunque los estilismos suelen moverse casi siempre entre los mísmos códigos, hay veces en las que encontrar el look ideal para la noche del pescaíto no resulta tarea fácil. Mientras algunas mujeres optan por vestidos en tonos potentes y flamencos como el rojo, otras prefieren apostar por monos de corte sofisticado o conjuntos que juegan con los volantes, los tejidos satinados y las espaldas descubiertas. Sin embargo, si hay un estilismo que nunca falla y que luego puede tener mucha vida. Hablamos de la combinación de unos pantalones palazzo con un top de lunares. Esta mezcla, que fusiona el glamour con la esencia más flamenca, consigue un equilibrio ideal entre comodidad y sofisticación y da como resultado un look con persoanlidad.

Los lunares, símbolo absoluto de la moda flamenca, se convierten en los grandes protagonistas en la noche del pescaíto, ya sea en blusas con mangas abullonadas, en tops con detalles especiales o en faldas fluidas que aportan movimiento al look. Para esta Feria de Abril, Mango da en el clavo con un top de lunares que es la definición de esencia flamenca, un diseño que se agotará en minutos y que es perfecto para llevar con pantalones anchos y tacones en la noche más especial de la Feria de Abril.

Cómo llevar lunares en un look de inspiración flamenca para la noche del pescaíto

Los lunares son el estampado más icónico de la moda flamenca y llevarlos en la noche del pescaíto es siempre una forma sencilla de acertar con el estilismo. Para que el resultado sea elegante y sofisticado, estos son algunos tips que debes seguir.

Equilibrio entre estampado y color: Si el top lleva lunares, lo ideal es combinarlo con pantalones o faldas lisas en tonos neutros como negro, blanco, beige o rojo para mantener el protagonismo del estampado sin recargar el conjunto.

Tejidos fluidos y cortes elegantes: Los pantalones palazzo o de pierna ancha son la opción más acertada para equilibrar la silueta, ya que aportan movimiento y estilizan la figura sin perder la comodidad.

Detalles flamencos sin excesos: Volantes sutiles, escotes envolventes, lazadas en el cuello o incluso un cinturón con hebilla dorada pueden añadir ese aire flamenco sin caer en un look excesivamente recargado.

: Volantes sutiles, escotes envolventes, lazadas en el cuello o incluso un cinturón con hebilla dorada pueden añadir ese aire flamenco sin caer en un look excesivamente recargado. Complementos estratégicos: Unos pendientes dorados grandes, un bolso de mano estructurado y unos tacones cómodos son esenciales para rematar el estilismo con sofisticación.

El top de lunares de Mango que eleva cualquier look en la noche del pescaíto

Mango ya ha empezado a incorporar a sus propuestas primaverales diseños con el estampado estrella de la temporada: los lunares. Además de vestidos, la firma también propone un favorecodro top de lunares que abre el abanico de posibilidades de combinación, tanto para la noche del pescaíto, como para cualquier otro día de la Feria de Abril en el que no quieras ir vestida de flamenca. Se trata de un top de color blanco con lunares de tamaño medio en negro, un diseño clásico y atemporal que nunca pasa de moda y que aporta un aire sofisticado y bastante elegante.

El corte del top es holgado y fluido, lo que lo hace muy favorecedor y fácil de llevar con pantalones de tiro alto. Pero sin duda, su gran atractivo está en el cuello envolvente, un detalle que permite jugar con diferentes formas de llevarlo: suelto y caído sobre un hombro, aportando un aire desenfadado; a modo de fular, creando un efecto elegante y sofisticado, o anudado en el cuello, con una lazada que evoca una de las tendencias que más fuerte pisan esta temporada flamenca.

Además, sus mangas a la sisa le dan un toque fresco y ligero, ideal para una noche de primavera en Sevilla, sobre todo, este año con la Feria ya en mayo. Su versatilidad permite que se adapte tanto a looks más minimalistas como a estilismos con un punto más flamenco, dependiendo de cómo se combine.

Cómo combinar el top de lunares de Mango para la noche del pescaíto

Este top tiene el equilibrio perfecto entre flamencura y elegancia y permite jugar con diferentes combinaciones para lograr un look espectacular en la noche del pescaíto. Echa un vistazo a algunas de las opciones de combinación que proponemos

Con pantalones palazzo en negro y tacones: Una combinación elegante y sofisticada que estiliza la figura y potencia la inspiración flamenca del look. Unos pendientes dorados grandes y un bolso de mano en tonos neutros completarán el estilismo con un toque de distinción. También funciona bien con unos pantalones en blanco.

Con pantalones anchos en rojo y sandalias de tacón fino: Si se busca un look más atrevido y potente, el rojo es el color ideal para aportar ese punto flamenco sin caer en excesos. Un moño bajo pulido y un maquillaje con labios rojos rematan el look de forma impecable.

: Si se busca un look más atrevido y potente, el rojo es el color ideal para aportar ese punto flamenco sin caer en excesos. Un moño bajo pulido y un maquillaje con labios rojos rematan el look de forma impecable. Con una falda midi de tiro alto y cinturón con hebilla dorada: Para quienes prefieran una alternativa a los pantalones, una falda midi fluida puede ser una opción muy favorecedora. Unas sandalias de tacón medio y un clutch estructurado le darán un aire más sofisticado.

Top de lunares de Mango. / mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el top de lunares de Mango para la noche del pescaíto tiene un precio de 35,99 euros.

