Zara tiene la blusa con capa más bonita y elegante para un look de Navidad bohemio, fresco y juvenil.

Pensar en estilismos navideños no implica, necesariamente, tener que apostar por prendas con lentejuelas o terciopelo. Hay vida más allá del brillibrilli y la purpurina, sobre todo, si lo que quieres son prendas que luego puedas llevar en otros estilismos que nada tengan que ver con la Navidad. Por ejemplo, las faldas, muy elegantes y versátiles, pueden convertirse en la protagonistas de un look navideño y combinarlas con blusas elegantes o incluso un jersey joya. Aunqeue la prenda elegante y versátil por antonomasia para looks navideños a los que luego darles una segunda vida es la blusa. Ideal para estilismos bohemios, frescos y juveniles, una blusa con algún detalle espcial es la clave de cualquier estilismo de Navidad y el diseño que hemos encontrado en Zara cumple con creces todas las expectativas.

Zara, después de regalarnos la tendencia inesperada de la Navidad, nos sorprende esta temporada con una prenda que encapsula todo lo que amamos del estilo bohemio: su blusa de capa en color crudo, una pieza tan especial como versátil que promete ser la protagonista de los looks navideños más frescos y juveniles.

Un look navideño bohemio y juvenil con una blusa de capa

La estética bohemia también es apta para los looks más elegantes de la Navidad, sobre todo, para las que huyen de las clásicas lentejuelas y prefueren un estilo que se ajuste más a sus preferencias o personalidad. Aunque no hay que olvidar el toque festivo que estos estilismos siempre deben tener. Estas son algunas recomendaciones de estilo para que configures un look navideño con una blusa de capa como la de Zara.

Apuesta por unos pantalones de terciopelo en tonos oscuros como verde esmeralda o burdeos. La textura lujosa del terciopelo contrastará con la delicadeza del encaje, creando un equilibrio sofisticado.

como verde esmeralda o burdeos. La textura lujosa del terciopelo contrastará con la delicadeza del encaje, creando un equilibrio sofisticado. Si prefieres un toque más relajado, opta por una falda midi plisada en un tono metálico o tierra , que añadirá un brillo sutil y elegante.

, que añadirá un brillo sutil y elegante. Apuesta por unas botas altas estilo cowboy en cuero marrón para un toque boho-chic, o por unos mules de tacón bajo para un look más fresco y juvenil.

para un toque boho-chic, o por unos mules de tacón bajo para un look más fresco y juvenil. Remata el look con accesorios discretos pero bohemios, como un collar largo de piedras naturales o unos pendientes dorados de diseño orgánico.

o unos pendientes dorados de diseño orgánico. Para complementar este look navideño, elige un abrigo largo de lana en tonos cálidos como camel o chocolate, o incluso una capa en tejido jacquard para reforzar la estética bohemia.

Así es la blusa con capa más bonita y elegante de Zara para un look de Navidad bohemio, fresco y juvenil

Esta blusa destaca por su cuidada confección y un diseño que mezcla romanticismo y modernidad. Con su cuello redondo y mangas largas abullonadas, consigue una silueta femenina y cómoda. Las mangas terminan en un práctico elástico que permite ajustar su caída, adaptándose a tu estilo y garantizando un look relajado pero refinado.

El verdadero encanto de esta pieza está en el detalle de capa en tejido tipo encaje, un toque de ensueño que aporta textura, movimiento y un aire vintage a la blusa. Además, el cierre trasero con abertura y botón no solo asegura un acabado limpio y pulido, sino que suma puntos en elegancia.

Blusa con capa de Zara. / ZARA

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con capa más bonita de Zara ideal para un look de Navidad bohemio, fresco y juvenil tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 6895/256/712