Zara y Mango tienen el look perfecto para la Feria de Abril de Sevilla

A la Feria de Abril de Sevilla o se va vestida de flamenca o se va con un look digno de las mejores bodas, no hay término medio. Por eso, a escasos días de que comience una de las semanas más especiales de la primavera sevillana, la búsqueda del look perfecto para la Feria de Abril se vuelve la única misión en la vida.

Sobre todo para las que no se visten de flamenca (que pueden optar por alquilar un traje de flamenca y así no se quedan con las gana) y han encontrado en el look de Mango de Rocío Osorno la máxima insiparación para esta Feria de Abril. Aunque no son las únicas propuestas que firmas como Mango y Zara hacen para estos días tan señalados.

Como era de esperas, Zara y Mango tienen los looks perfectos para la Feria e Abril de Sevilla y con los que no ir vestida de flamenca. Lunares, flores, vestidos, conjuntos dos piezas... Esta selección de prendas de Zara y Mango para la Feria de Abril de Sevilla cumplen todos los requisitos para ser los looks perfectos sobre el albero.

Un vestido satinado para una mañana de Feria de Abril

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido satinado de color rosa de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Un vestido de lunares de inspiración flamenca

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el vestido de lunares de Mango para un look de Feria de Abril tiene un precio de 59,99 euros.

Un conjunto dos piezas de color rojo para la Feria de Abril

Compuesto por una chaqueta y unos pantalones, el conjunto dos piezas de Zara tiene un precio de 29,95 euros, en el caso de los pantalones, y 45,95 euros en el caso de la chaqueta.

Un vestido de lunares para un look flamenco y elegante

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Mango para un look de Feria de Abril tiene un precio de 59,99 euros.

Un conjunto en tonos rosas para un almuerzo de Feria

Compuesto por una chaqueta y unos pantalones, el conjunto dos piezas de Zara tiene un precio de 29,95 euros, en el caso de los pantalones, y 45,95 euros en el caso de la chaqueta.

Vestido de flores para una noche de Feria

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores de Mango para un noche de Feria de Abril tiene un precio de 89,99 euros.

Un vestido de lunares para un look perfecto de Feria de Abril

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Zara para un look perfecto de Feria de Abril tiene un precio de 29,95 euros.

Un mono negro para la noche del pescaíto

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono negro de Mango para la noche del pescaíto tiene un precio de 69,99 euros.

La versión corta del vestido de lunares para no pasar calor en Feria

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Zara para no pasar calor en la Feria de Abril de Sevilla tiene un precio de 29,95 euros.

Un mono azul eléctrico para un look vitamínico de Feria

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono azul eléctrico de Mango para un look de Feria de Abril tiene un precio de 59,99 euros.